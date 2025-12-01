El indicador de riesgo país de Argentina, medido por el índice EMBI de JP Morgan, se ubicó este lunes 1 de diciembre de 2025 en 648 puntos básicos al cierre de la jornada, reflejando una leve suba de dos unidades respecto al cierre del viernes anterior. Esta cotización, provista por Rava Bursátil, marca la confianza inversora sobre la capacidad de repago de la deuda soberana. Si bien el índice está en niveles históricamente bajos para el país, el mercado exhibe una pausa en la tendencia bajista que dominó gran parte del último año.

Riesgo País lunes 1 de diciembre

La ligera suba de 2 puntos no altera significativamente la buena racha, consolidándose por debajo de los 650 puntos. La variación se dio en una jornada sin rumbo definido, afectada por la operativa negativa observada en Wall Street, según reportes de medios como Infobae. Los bonos soberanos en dólares mostraron una leve cesión, impactando directamente en la prima de riesgo y sugiriendo una toma de ganancias o espera de señales claras por parte de los inversores.

El horizonte de los 400 puntos y el acceso al crédito

El nivel de 648 puntos es un umbral clave: el país necesitaría perforar la zona de los 400 puntos básicos para poder acceder a un endeudamiento externo más fluido y a tasas competitivas, según análisis financieros. La distancia actual indica que, aunque la situación mejoró, el costo de financiamiento para Argentina sigue siendo elevado, limitando la posibilidad de refinanciar deuda en condiciones favorables.

En semanas previas, el riesgo país había coqueteado con niveles inferiores a los 600 puntos, alimentando expectativas de un pronto retorno al mercado de crédito internacional. No obstante, el regreso por encima de los 600 puntos recuerda a los inversores que la normalización total no es lineal y está sujeta a la volatilidad global y a la performance económica interna, especialmente en lo que respecta a la acumulación de reservas.

Cautela inversora ante la disciplina fiscal

La cifra de 648 puntos se inscribe en un escenario de relativa calma cambiaria en Argentina, donde la divisa mayorista mostró una desaceleración en su ritmo de avance durante noviembre. Esta estabilidad superficial es vital para la confianza, pero el mercado está atento a las próximas decisiones del Gobierno y, sobre todo, a la acumulación de reservas de libre disponibilidad en el Banco Central.

Analistas citados por Ámbito Financiero y otros medios señalan que el contexto macroeconómico aún exige cautela, especialmente ante los próximos vencimientos de deuda en dólares y la necesidad de consolidar las reformas estructurales. La atención se centra en la capacidad del país para sostener la disciplina fiscal prometida, con la esperanza de que el índice pueda volver a retomar la senda descendente de manera sostenida a principios del próximo año.