Strategy Inc informó que creó una reserva para financiar futuros pagos de dividendos e intereses

Strategy Inc., una empresa acumuladora de bitcoin, informó que creó una reserva de US$1.400 millones para financiar futuros pagos de dividendos e intereses para calmar los temores de que se vería obligado a vender parte de sus tenencias, valuada en unos US$56.000 millones, si los precios de la criptomoneda siguen cayendo.

La empresa, con sede en Tysons Corner, Virginia, dijo el lunes en un comunicado que la nueva reserva, financiada con la venta de acciones ordinarias clase A, cubrirá al menos 21 meses de pagos de dividendos. Con el tiempo, planea mantener suficiente efectivo en la reserva para cubrir hasta dos años de pagos.

Aun así, el anuncio hizo poco para disipar las preocupaciones. Las acciones se desplomaban hasta 12% el lunes. La compañía ha financiado su acumulación de bitcoin mediante la venta repetida de acciones ordinarias, una estrategia controvertida que diluye a los accionistas existentes y la ha llevado a emitir formas de capital más costosas.

El mNAV de la empresa —un indicador clave que compara el enterprise value, que equivale a la capitalización de mercado más su deuda, con el valor de sus tenencias de bitcoin— se situaba alrededor de 1,14 el lunes, según su sitio web. Esto genera temores de los inversores de que pronto pueda volverse negativo. Si eso ocurriera, su director ejecutivo, Phong Le, sugirió la semana pasada que la empresa podría vender parte de su bitcoin. El precio del bitcoin cayó hasta 8,1%, por debajo de los US$84.000 el lunes.

“Podemos vender bitcoin y lo haríamos si necesitáramos financiar los pagos de dividendos por debajo de 1x mNAV”, dijo Le el viernes en un pódcast, señalando que sería solo como último recurso.

Preocupación por la caída en el precio de Bitcoin: “Bitcoin es incorruptible pero su precio es manipulable”

Antiguamente conocida como MicroStrategy, la compañía ha pasado de dedicarse al desarrollo de software a centrarse principalmente en la tenencia de bitcoin. Su último movimiento llega en un momento en que se profundizan las grietas del modelo de tesorería de activos digitales, un esquema de ingeniería financiera que antes fue celebrado por combinar la convicción cripto con el acceso a los mercados públicos. A medida que el bitcoin se desploma y disminuye el apetito por el riesgo, ese modelo se desmorona. El ciclo apalancado que solía funcionar —levantar capital, comprar cripto, aprovechar el impulso— ahora cede ante la tensión del mercado.

El negocio de software de Strategy no genera suficiente flujo de caja libre para cubrir los pagos de dividendos o intereses. El bitcoin, por su parte, no paga dividendos.

Los inversionistas históricamente han visto la acumulación constante de bitcoin de Strategy como una señal de confianza en los mercados de criptomonedas, mientras que las ventas suelen interpretarse como un signo de preocupación. Tras una semana sin sumar a su reserva, Strategy compró 130 bitcoin por un precio total de US$11,7 millones, según informó el lunes. Utilizó acciones ordinarias para financiar la compra.

“Hay una parte matemática en mí que dice que eso sería absolutamente lo correcto, y una parte emocional, del mercado, que dice que no queremos ser la empresa que venda bitcoin”, añadió Le en el pódcast. “En general, para mí, gana el lado matemático”.

Caída en el precio de las acciones de Strategy

La caída en el precio de las acciones de Strategy está reduciendo la prima que alguna vez hizo del título un favorito entre los operadores de impulso. Las acciones han bajado alrededor de 66% desde su máximo histórico alcanzado en noviembre de 2024. Los proveedores de índices lo han notado. Analistas de JPMorgan Chase & Co. advirtieron recientemente que Strategy podría ser retirada de los principales índices, lo que podría provocar miles de millones en salidas de fondos pasivos.

La compañía también actualizó su guía de resultados anuales, luego de haber emitido en octubre un pronóstico basado en la suposición de que el bitcoin valdría US$150.000 al cierre de 2025. Ahora, considerando un rango de precios entre US$85.000 y US$110.000, Strategy dijo que espera reportar ingresos operativos que podrían ir desde una pérdida de US$7.000 millones hasta una ganancia de US$9.500 millones. El rango es tan amplio porque las normas contables obligan a valorar las tenencias de bitcoin al precio de mercado al cierre del trimestre.

El ingreso neto podría oscilar entre una pérdida de US$5.500 millones y una ganancia de US$6.300 millones, agregó, mientras que la ganancia por acción diluida podría variar entre una pérdida de US$17 por acción ordinaria y una ganancia de US$19.