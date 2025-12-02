Camuzzi Gas Inversora, liderada por los empresarios Alejandro Macfarlane y Jorge Brito, junto con el grupo italiano liderado por Fabrizio Garilli, anunció una inversión de U$S 3.900 millones para desarrollar LNG del Plata, un proyecto de exportación de Gas Natural Licuado (GNL) que utilizará infraestructura existente durante los meses de menor demanda y sumará obras estratégicas para llevar gas desde Vaca Muerta hasta el Puerto La Plata. Se trata de la primera iniciativa de gran escala liderada por un privado local para entrar al negocio internacional del GNL, un mercado que mueve más de USD 500.000 millones al año.

El proyecto contempla el uso de un buque de licuefacción (Floating LNG), que permitirá procesar diariamente el equivalente a más de 9 millones de metros cúbicos de gas natural, volumen que se transformará en 2,4 millones de toneladas anuales de GNL. Según consignaron desde la compañía, la operación no solo apunta al negocio exportador: también tendrá una lógica dual, reforzando la disponibilidad de gas para atender la demanda interna durante el invierno, cuando el sistema energético requiere un mayor volumen para sostener el consumo residencial, comercial e industrial.

Alejandro Macfarlene, presidente de Camuzzi Gas Inversora y Jorge Brito.

En un comunicado reciente se informó que LNG del Plata generará 500 empleos directos y planea aportar más de USD 14.500 millones en divisas durante sus 20 años de operación, un número relevante para un país que busca fortalecer su balance energético y reducir la dependencia de importaciones de combustibles líquidos, históricamente más costosos para la generación eléctrica.

Un proyecto que reconfigura el mapa energético

Para avanzar, Camuzzi construirá una nueva infraestructura de transporte entre Buchanan y Ensenada, un gasoducto subacuático de 10 kilómetros y una plataforma offshore para el amarre del buque licuefactor. La compañía adelantó que mantiene negociaciones avanzadas con una firma internacional especializada en este tipo de operaciones, un dato que confirma la escala global del proyecto. Según se informa, las obras están previsto que arranquen el año próximo y las operaciones formales se iniciarían en 2028.

Entre los detalles aportados, y según pudo saber PERFIL, el punto más innovador del esquema es el uso inteligente de la capacidad ociosa del sistema de gasoductos durante el verano. "Entre septiembre y mayo, cuando cae la demanda doméstica, el sistema tiene espacio disponible para transportar gas desde Vaca Muerta hacia Buenos Aires. Ese gas, en vez de quedar subutilizado, será destinado a la exportación, capturando un precio internacional que potencia la rentabilidad del upstream argentino", expresaron fuentes con conocimiento del tema.

Durante el invierno, la lógica se invierte: el GNL deja de ser exportado y el gas natural queda liberado para abastecer el mercado interno. Esta dinámica contribuye a reducir costos del sistema eléctrico al desplazar combustibles líquidos y a mejorar la seguridad energética.

Vaca Muerta como plataforma global

El ingreso de Camuzzi al mercado del GNL se suma a una tendencia creciente: la búsqueda de monetizar el gas neuquino más allá de las fronteras. Con reservas equivalentes a más de 150 años de consumo interno, Vaca Muerta se convirtió en un activo estratégico para posicionar a Argentina como jugador de peso en el mapa global de gas natural.

Alejandro Macfarlane, presidente de Camuzzi Gas Inversora, destacó la relevancia nacional del proyecto: “No solo generará empleo y divisas, sino que posicionará al país en el mercado energético mundial”, afirmó.

La iniciativa también refleja el creciente interés de grupos locales e internacionales por impulsar desarrollos vinculados al GNL, en un contexto global donde la seguridad energética y la diversificación de proveedores es una prioridad.

