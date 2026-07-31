Rosalía debuta con ‘Lux’ en Buenos Aires, con lleno total

Ni Santiago Caputo y su patota digital gubernamental, ni los diferentes voceros mediáticos, ni los fascistas importados como Javier Negre, pudieron contra el fervor que genera Rosalía en el público argentino. Hasta el conductor Alejandro Fantino pidió al productor local Diego Finkelstein –quien trajo a Rosalía a Buenos Aires– que levante los cuatro recitales que a partir de este sábado dará en el famoso espacio de Villa Crespo. A pesar de la campaña de odio motorizada por mileístas de todo tipo a partir de un reposteo que Rosalía hizo después de la final del Mundial, solamente cien entradas fueron devueltas y revendidas, de las sesenta mil que comprenden las cuatro presentaciones de la mencionada artista catalana. Al menos hasta el cierre de esta edición, no hubieron nuevas cifras de devoluciones y reventas.

Discreta. Rosalía arribó a Buenos Aires en la madrugada del jueves con su pareja y todo su staff, y se alojó en el hotel Four Seasons. En el día de ayer, una publicación en su cuenta de Instagram confundió a sus seguidores. El video en cuestión la ubicaba en un escenario patagónico cubierto de nieve. Pero fuentes consultadas por PERFIL señalaron que ella no se había movido del hotel de Recoleta.

Qué pasó. En ocasión de la final de Mundial 2026, Rosalí compartió en TikTok un video de la actriz libanesa-estadounidense Mia Khalifa en el que celebraba el triunfo de la selección española con el mensaje: “Cómo suena la vida ahora que las perlas han sido derrotadas”, mientras sonaba La Perla, uno de los hits de Lux, el álbum que vino a presentar en Argentina. En España, “perla” es una expresión coloquial que refiere a una persona conflictiva o problemática.

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Efectos. Fans argentinos se volcaron a la redes para expresarle su enojo. Y el gobierno de Milei aprovechó la ola para potenciar la idea una de campaña antiargentina. Rosalía borró el posteo y en Instagram escribió que había compartido el mensaje de Khalifa sin leer “lo que ponía. Solo tengo amor por Argentina”. Como suele suceder, no siempre conforman las disculpas pero para las sesenta mil personas que verán los cuatro shows de Rosalía, su perdón fue suficiente.