El Gobierno advirtió a CTERA antes del paro docente del lunes: “Habrá sanciones” por incumplir los servicios esenciales

El Ministerio de Capital Humano anunció este viernes que, frente a la convocatoria realizada por Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA) para realizar un paro nacional docente para el próximo lunes 3 de agosto, “se encuentra plenamente vigente la Ley N.° 27.802 de Modernización Laboral, que establece a la educación como servicio esencial”.

Sandra Pettovello

En el documento que subió a su cuenta oficial de X, el organismo señaló que “el artículo 101 de la norma dispone la obligación de garantizar una cobertura mínima del 75% de la prestación habitual del servicio durante las medidas de acción directa. Dicha norma asegura el cumplimiento de los servicios mínimos y de los porcentajes de operatividad previstos en ella, evitando la interrupción total de las actividades y resguardando el derecho a aprender de los estudiantes de todos los niveles”.

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En ese punto, la cartera que encabeza Sandra Pettovello lanzó una advertencia, diciendo que “el incumplimiento por parte de las entidades sindicales será sancionado por los medios legales aplicables”.

Para cerrar, declaró que “el Ministerio de Capital Humano reafirma su compromiso con la continuidad del servicio educativo y el cumplimiento de la legislación en vigor, promoviendo así que se pueda acceder a la educación aún durante las medidas de fuerza”.

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Cómo fue el anuncio de CTERA

El 29 julio pasado la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA) anunció la convocatoria a un paro nacional para este lunes 3 de agosto, tras la “permanente negativa” del Gobierno para realizar una nueva negociación salarial.

De acuerdo al comunicado, el paro también exige el retorno “inmediato” del Fondo de Incentivo Docente (FONID) y más presupuesto para los establecimientos y programas escolares.

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Desde el organismo remarcaron que “mientras se profundiza el desfinanciamiento del sistema educativo, los salarios docentes continúan perdiendo poder adquisitivo, se mantiene el incumplimiento en la restitución del FONID y de los fondos nacionales para la educación, y avanzan iniciativas que buscan recortar derechos laborales, previsionales y el derecho social a la educación”.

Según la Agencia Noticias Argentinas (NA), en la Provincia de Buenos Aires, organizaciones como la Multicolor del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA) o la Asociación de Maestros y Maestras bonaerenses plantearon extender las medidas en protesta de hasta 48 horas, lo que abarcaría el lunes 3 y el martes 4 de agosto.

HM