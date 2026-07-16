jueves 16 de julio de 2026
EDUCACIóN
Revista Noticias

Enseñar en tiempos de violencia: los docentes que sufren ataques en las aulas

Los episodios que alertan sobre esta problemática se multiplican en nuestro país. Qué dicen los especialistas. El testimonio de una maestra afectada.

Escuela
Escuela | CEDOC
Agregar PERFIL en Google

En cuestión de semanas, distintos episodios ocurridos en escuelas argentinas volvieron a poner en discusión la violencia hacia los docentes. En Moreno, una madre irrumpió en una reunión escolar, insultó al equipo directivo y golpeó a una maestra frente a un curso de quinto grado. Días antes, en Marcos Paz, un grupo de madres esperó a una docente a la salida de una escuela primaria para agredirla tras acusarla de haber maltratado a sus hijos. En Tandil, un profesor de música terminó con una fractura de mandíbula luego de que un alumno de sexto año lo golpeara dentro del aula. Los tres casos ocurrieron en contextos diferentes, pero tuvieron el mismo desenlace: suspensión de actividades, movilizaciones de la comunidad educativa y reclamos gremiales por mayores medidas de protección.

También te puede interesar
En esta Nota