CABA reformula el Estatuto Docente: premiará el mérito, el presentismo y la formación continua

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció una de las modificaciones más importantes de los últimos años en el Estatuto Docente. En una conferencia de prensa a la que asistió PERFIL, el jefe de Gobierno, Jorge Macri, junto a la ministra Mercedes Miguel y su equipo, adelantaron los lineamientos sobre cómo será la carrera docente a partir del 2027.

La actualización reglamentaria redefine varios aspectos de la carrera profesional de docentes, maestros y directivos. “El propósito”, resumió Miguel, “es reducir la rotación de los docentes entre diferentes escuelas, lo que fortalecerá la continuidad pedagógica y ayudará a jerarquizar la capacitación permanente”.

La letra pequeña de la reforma

La nueva reglamentación alcanzará a los aproximadamente 54 mil docentes que hoy trabajan en los distintos niveles de la ciudad de Buenos Aires, a partir del ciclo lectivo del 2027.



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Los ejes sobre los cuales gira esta reforma son varios:

“Vamos a minimizar la rotación de docentes entre las diferentes escuelas del distrito”, explicaron. Para eso, cada docente titular deberá permanecer al menos dos años en la misma escuela antes de poder solicitar un traslado a otra institución. La causa es que -según los directivos del Ministerio- hoy cada 12 meses alrededor del 20% de un plantel docente escolar pide alguna rotación”. Esto es, cambia de lugar de trabajo.

Con la reforma se intenta consolidar equipos más estables en el tiempo, lo que redundará en mejores condiciones de aprendizaje para los alumnos. En ese mismo sentido, a la hora de asignar cargos, se le dará prioridad a los docentes (interinos, titulares o directivos) que ya están haciendo su carrera en esa misma institución.

Carrera docente y perfeccionamiento.

Para poder jerarquizar la carrera directiva, estos tendrán que hacer los cursos necesarios para obtener una licenciatura, que será un título universitario imprescindible para ser nombrado vicedirector, director o algún cargo superior. Ese título universitario también se verá recompensado con una mejora del sueldo.

Evaluación exhaustiva

Otro de los puntos que cambiaron con el nuevo estatuto es profesionalizar la evaluación docente periódica. Según los funcionarios del ministerio, la idea es que se vaya objetivizando la nota de “concepto” que tradicionalmente le ponían los directivos a cada docente. Ahora deberán detallar, en base a distintas planillas, el porqué le ponen dicha calificación. También deberán incorporar el concepto de “Presentismo” a las evaluaciones. Así, para poder obtener un “Sobresaliente”, el docente deberá superar el 90% de presentismo.



A la hora de pedir licencias también habrá novedades: se tenderá a otorgarlas por persona y no por cargo. También se las clasificó en “Administrativas” y “Médicas” y, aunque seguirá habiendo 28 días por estudio por año, se reducirán los días a pedirse “por estudio” en el caso de que dichos “estudios” no estén directamente relacionados con la capacitación particular de la materia de la que es docente.

Y finalmente, el último eje de trabajo es mejorar la forma en que el docente logra los puntajes que lo acompañan a lo largo de su evolución profesional.

Resistencias de los gremios

Según afirmó Jorge Macri, "todos estos cambios fueron siendo conversados con las distintas instancias gremiales. Algunos ítems de los cambios fueron mejor recibidos y otros no tanto, pero sí fuimos charlando con los gremios que, en algunas cosas, estaban de acuerdo con nosotros".

El Jefe de Gobierno aseguró que "sabemos que habrá resistencias políticas y gremiales a algunas de nuestras propuestas, pero también sabemos que hay una ruptura bastante importante entre el plantel docente y muchos de sus gremialistas”.

De todos modos, Macri aseguró que todas estas reformas se escriben dentro de una idea general de modernizar los aprendizajes, que es una de las pocas cosas que no ha cambiado esencialmente a lo largo de las décadas.