Pruebas de Educación en CABA: mejoraron los porcentajes en Lengua y Matemática

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dio a conocer los resultados preliminares de las pruebas Finalización de Estudios Primarios (FEPBA) y Tercer año de Estudios Secundarios (TESBA) y destacaron mejoras visibles tanto en Lengua como en Matemática en ambos niveles a comparación con los resultados de 2023.

Las evaluaciones, que se llevan a cabo desde 2013, este año se aplicaron a un total de 71 mil alumnos de 7º grado y 3º año. Tras la implementación del plan "Buenos Aires Aprende" en 2024, los resultados mostraron una mejora de hasta 17 puntos en los rendimientos de los estudiantes de escuelas de gestión pública y privada en la Ciudad.

"Nuestro desafío es generar un cambio en la experiencia y dejar atrás una escuela que fue diseñada para una realidad que cambió profundamente. Tenemos que cambiar lo que pasa dentro del aula y los resultados de las pruebas nos muestran que vamos por el buen camino", manifestó al respecto el Jefe de Gobierno, Jorge Macri.

El jefe de Gobierno porteño remarcó que su gestión "enfrenta los problemas y trabaja para que los chicos sientan que en la escuela están recibiendo las herramientas que necesitan", en referencia a la implementación en 2024 de un programa enfocado a mejorar los aprendizajes fundamentales.

El plan "Buenos Aires Aprende" fue diseñado por la Ciudad con el objetivo de fortalecer el aprendizaje especialmente en Lengua y Matemáticas, trabajando en torno a tres ejes estratégicos: aprendizajes fundacionales, innovación en la enseñanza y el aprendizaje, y la transformación digital para el aprendizaje.

"Invertir en educación es invertir en futuro y fortalecer el plan 'Buenos Aires Aprende' nos permite fortalecer el aprendizaje, mejorar la formación docente, contar con escuelas más cuidadas y lograr un mayor acompañamiento a las familias, con metas claras y objetivos de logro", añadió la ministra de Educación, Mercedes Miguel.

La funcionaria del Gobierno porteño, titular de la cartera de Educación, también agregó: "En la Ciudad, el aprendizaje es una prioridad. No lo decimos solo con palabras: lo sostenemos con presupuesto, planificación y hechos concretos que se traducen en resultados reales".

Las evaluaciones realizadas en Lengua se enfocaron en la interpretación, la obtención de información y la reflexión sobre el lenguaje en textos literarios y no literarios. Mientras que en Matemáticas se evaluó la utilización de estrategias para la resolución de problemas y los conocimientos en números, operaciones, geometría y medida (FEPBA); y números y álgebra, funciones y álgebra, geometría y medida, y probabilidad y estadística (TESBA).

Resultados de las pruebas en primaria

La prueba FEPBA, realizada a alumnos de 7° grado presentó varias mejoras. Entre los resultados se destacó que en Matemática las escuelas estatales subieron 17,2 puntos y las privadas 15,2, al mismo tiempo que en Lengua se dio una suba de 10 puntos es instituciones estatales y de 9,1 en las privadas.

En primaria, el resultado fue el puntaje promedio histórico más alto en Lengua y el segundo más alto en Matemática desde que comenzó la serie de evaluaciones en 2013. De todas formas, se indicó que casi el 30% de los alumnos continúa con un bajo nivel en Matemática.

Al mismo tiempo, el ciclo lectivo de la primaria finaliza con más estudiantes que logran resolver tareas de mediana y alta complejidad, con porcentajes que pasan de 61,7% en 2023 a 65,5% en 2025 en Lengua y de 33,5% a 40,7% en Matemática.

Resultados de las pruebas en la secundaria

En esta oportunidad, la evaluación en 3° año de la secundaria presentó puntajes más altos respecto a 2023, dentro de los cuales las escuelas estatales tuvieron la mejora más notable en Matemática, con un puntaje que aumentó 14,2, mientras que las privadas subieron su rendimiento en 9,9.

Si bien en Lengua las estatales mejoraron 2,9 puntos, no ocurrió lo mismo en las escuelas privadas, donde se registró un descenso de 2,8 puntos. Es válido mencionar que la suba en el sector público se dio en alumnos con desempeños bajos, lo que compensa la baja en las instituciones privadas e incrementa el puntaje promedio de la Ciudad.

En el caso del fin del ciclo lectivo en la secundaria, el porcentaje de estudiantes que pudo resolver tareas de mediana y de alta dificultad aumentó de 38,4% a 42,9%, aunque disminuyó la cantidad de alumnos que resuelven tareas más complejas en Lengua y Literatura, pasando de 58,7% a 55,4%.

