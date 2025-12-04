Crece la tensión entre CABA y Nación: “No hubo avance en las negociaciones por fondos”

El periodista, Alejandro Gomel, en diálogo con Canal E, describió el clima y las implicancias de la reunión entre el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y los funcionarios nacionales Manuel Adorni y Diego Santilli.

Alejandro Gomel subrayó que el Gobierno busca apoyo político para avanzar con el presupuesto y el paquete legislativo, mientras que la ciudad de Buenos Aires presiona por los recursos adeudados. Según relató, “la relación con Nación y la Ciudad de Buenos Aires ya viene con antecedentes”, también recordó el conflicto por los fondos del traspaso de la Policía, recortados en la gestión anterior y aún no regularizados.

La negociación por los fondos todavía no tuvo avances

Asimismo, detalló que existe una pulseada abierta: “Por ahora, no hubo avance, ciertamente, en las negociaciones que están teniendo por los fondos que la Ciudad le reclama a la Nación”. Por eso, explicó, este encuentro es estratégico para la ciudad de Buenos Aires, que “tiene el momento para poder presionar, porque es el momento en que la Nación está pidiendo los votos en el Congreso”.

Gomel planteó que el trasfondo político viene cargado desde la campaña y aseguró que, “Mauricio Macri veía un panorama que el gobierno de Javier Milei se iba a apoyar más en Mauricio Macri”, pero eso no ocurrió.

El enojo de Mauricio Macri

La distancia entre ambos fue creciendo, especialmente luego de las elecciones del 26 de octubre, cuando, según dijo, “hay un enojo grande de Mauricio Macri en cuanto a que ha sido dejado de lado, prácticamente, por Milei”.

Frente a este desencuentro, Jorge Macri intenta mantener una postura distinta, enfocada en la gestión local y en la cada vez más compleja negociación con el oficialismo. El entrevistado también enmarcó esta fragilidad política en el mal desempeño electoral del PRO porteño y comentó que, “fue Manuel Adorni quien ganó aquellas elecciones con una baja performance, la primera vez que le pasaba esto al PRO” desde su llegada al poder en la ciudad de Buenos Aires.

En este contexto, marcó un gesto político que calificó como clave: “Invitaron a Pilar Ramírez, la referente de Karina Milei en la Ciudad y se la sentaron a Jorge Macri en la reunión”. Para el periodista, esto envía un mensaje directo de presión política al jefe de Gobierno.