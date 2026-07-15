USBA abre la inscripción a un curso sobre las campañas electorales que marcaron la política reciente

La Universidad del Sur de Buenos Aires (USBA), el espacio universitario del Grupo Perfil, presenta el “Laboratorio de Campañas Electorales: Lecciones de ocho contiendas decisivas”, una formación intensiva dirigida por el consultor político internacional Antoni Gutiérrez-Rubí, referente en comunicación política en Europa y América Latina.

El curso propone un abordaje práctico de ocho campañas electorales recientes y de alto impacto —provenientes de distintos contextos ideológicos y geográficos— con el objetivo de identificar decisiones estratégicas concretas, herramientas de comunicación y dinámicas de campaña que explican los resultados electorales.

La clase inaugural será gratuita y abierta al público, el jueves 6 de agosto a las 18:30 hs (hora argentina), en modalidad híbrida: presencial en la sede de USBA (Grupo Perfil, California 2715, CABA) y transmisión en vivo por Zoom para quienes no puedan acercarse físicamente. A partir de esa instancia, los participantes podrán decidir su continuidad en el programa completo.

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El curso completo se desarrollará entre el 8 de octubre y el 19 de noviembre, con encuentros semanales todos los jueves a las 18:30 hs. Durante el ciclo se abordarán casos como la campaña de Donald Trump 2024 y su reconfiguración del voto trabajador, el ascenso de Zohran Mamdani en Nueva York, los procesos electorales en Bolivia, Perú y Chile, la experiencia de Portugal frente a la polarización, los midterms en Estados Unidos y la campaña presidencial de Brasil 2026.

Cada clase está dictada por consultores y especialistas del equipo de Ideograma, con experiencia directa en campañas, gobiernos y consultoría internacional. El enfoque combina análisis político, comunicación estratégica, digitalización de campañas, uso de redes sociales y gestión de narrativas en contextos de alta competencia electoral.

El programa está orientado a políticos, consultores, periodistas, comunicadores, analistas y estudiantes de ciencia política o comunicación, así como a cualquier persona interesada en comprender cómo se diseñan y ejecutan campañas electorales contemporáneas.

Inscripción y consultas

Clase 1 gratuita Modalidad híbrida (presencial o Zoom): jueves 6 de agosto · 18:30 hs

Inicio curso completo: 8 de octubre

Mail: [email protected]

WhatsApp: +54 9 11 4049-8679

Formulario de Inscripción: https://forms.gle/iT7epXmA2WQBj7zi7