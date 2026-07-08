Pruebas Aprender 2025: mejoró el rendimiento en Lengua y Matemática, pero sigue la brecha entre escuelas privadas y estatales

Los estudiantes argentinos de 6° grado de primaria registraron una notable mejora en sus aprendizajes de Lengua y Matemática en las pruebas Aprender 2025, cuyos resultados se conocieron tras la evaluación censal realizada en noviembre del año pasado por el Ministerio de Capital Humano en 19.414 escuelas de todo el país (el 95% de los establecimientos).

En Lengua, el 76,9% de los alumnos alcanzó al menos un nivel satisfactorio, lo que representa un salto de 10,5 puntos porcentuales respecto de la medición de 2023, mientras que en Matemática el avance fue más moderado: los alumnos alcanzaron el 55% de desempeños altos (3,5 puntos más que hace dos años).

La mejora fue atribuida por el Gobierno nacional al impacto del Plan Nacional de Alfabetización. Sin embargo, este argumento abrió un fuerte debate en la comunidad educativa: especialistas y centros de investigación advierten que el operativo Aprender —que evaluó a un total de 752.022 estudiantes— no es una herramienta diseñada para medir el impacto de una política pública específica, sino que la evolución de los datos responde a múltiples factores concurrentes, que van desde el efecto rebote pospandemia hasta la mayor regularidad en la asistencia escolar.

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Resultados de las pruebas Aprender y desigualdad educativa

Detrás de los promedios alentadores, la radiografía detallada del operativo expone que las desigualdades estructurales del sistema educativo argentino continúan vigentes según el tipo de gestión, el nivel socioeconómico y la ubicación geográfica de los alumnos.

En la comparación por tipo de escuela, el 90,2% de los alumnos de colegios privados se ubicó en los niveles de desempeño más altos en Lengua, frente al 72% registrado en los establecimientos de gestión estatal. En Matemática, la brecha se profundiza: el 72,7% de la matrícula privada alcanzó niveles satisfactorios, contra apenas el 48,5% en las escuelas públicas.

Pruebas Aprender 2025: Misiones obtuvo una mejoría en Lengua

La distancia también es crítica al analizar los ingresos familiares. En Lengua, el 88,5% de los estudiantes de nivel socioeconómico alto logró rendimientos óptimos, en contraste con el 66% de los sectores bajos. En Matemática, la relación fue del 72,8% contra el 42,9%, respectivamente.

A nivel federal, las realidades provinciales muestran asimetrías marcadas.

En Lengua, las jurisdicciones con mejores resultados fueron la Ciudad de Buenos Aires (88,1%), Córdoba (82,4%) y Chubut (81,9%). En la otra esquina se ubicaron Chaco (63,9%), Santiago del Estero (66,9%) y Tucumán (68,9%). San Juan fue la provincia con mayor evolución, al escalar 14 puntos porcentuales respecto de 2023.,

En Matemática, el podio lo integraron la Ciudad de Buenos Aires (74,5%), Córdoba (64,3%) y La Pampa (57,5%). Los índices más bajos se localizaron en Chaco (38,5%), Tucumán (44,7%) y Catamarca (45,8%). La Rioja anotó el progreso más significativo con un alza de 6,3 puntos porcentuales.

Impacto del Plan Nacional de Alfabetización bajo la lupa de expertos

Desde el Ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra Pettovello, remarcaron que estos datos "confirman que las políticas educativas basadas en evidencia, evaluación y trabajo conjunto mejoran los aprendizajes", destacando que las escuelas participantes del Plan Nacional de Alfabetización (PNA) acortaron distancias con las no participantes, registrando diferencias de hasta 17,6 puntos porcentuales en entornos vulnerables.

En sintonía, Víctor Volman, director ejecutivo de Argentinos por la Educación, catalogó la suba en Lengua como "la primera evidencia concreta del Compromiso por la Alfabetización" impulsado por la sociedad civil y el Estado.

Sin embargo, opiniones de expertos recabados por Chequeado matizan el optimismo oficial. Bautista Fazio, especialista en políticas públicas y educación, explicó que "Aprender no es una evaluación de impacto, por lo que no permite atribuir causalmente una mejora a una política puntual".

¿Evaluar para qué? El sentido de las pruebas Aprender

Fazio apuntó además un descalce de diseño: el PNA hace foco en la alfabetización inicial del primer ciclo (principalmente 3° grado), mientras que la prueba Aprender midió a alumnos de 6° grado. Con todo, reconoció que la centralidad del debate sobre la alfabetización logra modificar prácticas y prioridades en las aulas.

Por su parte, Cecilia Veleda, investigadora del programa de Educación de CIPPEC, coincidió en que precisar el peso exacto de las políticas actuales es difícil y sugirió variables alternativas como la normalización de la presencialidad pospandemia, advirtiendo asimismo que el rendimiento en Matemática sigue siendo un desafío mayúsculo.

Finalmente, la controversia sumó un capítulo presupuestario. Las especialistas Lucrecia Rodrigo y Myriam Feldfeber, del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación de la UBA, calificaron de "paradójico" que el Ejecutivo nacional resalte el éxito del PNA mientras ejecuta recortes sobre el programa.

Según detallaron, mediante la Decisión Administrativa 20/2026 dictada en mayo de 2026, el Gobierno le quitó al Plan de Alfabetización un total de $35.288.051.713, una medida con impacto directo en las transferencias de fondos hacia las provincias encargadas de materializar el programa en los territorios.

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