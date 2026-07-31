Conflicto salarial judicial: se viene la segunda cuota de la equiparación y descuentos por días de paro

El conflicto judicial por reclamos salariales y un amplio abanico de reivindicaciones continúa al rojo vivo. Las asambleas y manifestaciones son cada vez más numerosas. El abandono de tareas también se siente en todos las sedes de los tribunales provinciales.

Conflicto salarial judicial: sin cauce, con más protestas y fuertes críticas a la Provincia y al TSJ

En el sistema de liquidación de haberes ya se puede ver el impacto en los sueldos de bolsillo de los descuentos que sufrirán este mes los empleados: entre $200.000 y $400.000, según el cargo. El concepto representa un cuarto del total por los 25 días de medidas de acción directa, en lo que va del año. Es decir que en los próximos meses, los judiciales provinciales verán menguados sus haberes en cifras similares. La decisión fue hacer los descuentos en cuatro cuotas.

El rechazo a la última oferta que formalizó el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) dinamitó la mesa de negociación en la Secretaría de Trabajo, donde había un acuerdo recíproco que consistía en esperar la propuesta sin realizar medidas de acción directa.

La asamblea extraordinaria de comienzos de julio resolvió por mayoría no aprobar el ofrecimiento por insuficiente.

En relación a los descuentos, el gremio rechazó la medida al considerarla un disciplinamiento económico inaceptable y habilitó un formulario para que los empleados puedan efectuar los reclamos por la vía administrativa.

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Un aspecto neurálgico del conflicto es el 8% de descuento a todos los haberes, del personal, funcionarios y magistrados en concepto de aportes a la Caja de Jubilaciones. La ley de emergencia previsional subió este año dos puntos al porcentaje que ya venía absorbiendo como aporte, lo que neutraliza los aumentos que se otorgan por el enganche con las mejoras que dispone la Corte Suprema de Justicia de la Nación..

El Tribunal Superior de Justicia ya fijó criterio y fijó como tope una quita del 6% por la emergencia previsional. El gremio denuncia el incumplimiento de ese lineamiento.

Segunda cuota de la equiparación

Fuentes de la Provincia y del Tribunal Superior de Justicia confirmaron a Perfil CÓRDOBA que la segunda cuota de la equiparación salarial será liquidada por planilla complementaria. También está pendiente la incorporación como suma remunerativa de la primera cuota que se venía cobrando desde el año pasado. Hay que recordar que se estipularon cuatro tramos que se completarán en 2028.

En las últimas horas se impartieron las directivas a la Dirección de Administración del Poder Judicial, luego de que Economía envió las partidas.

Cómo sigue el plan de lucha

El próximo lunes habrá una nueva movilización hacia Tribunales I en Capital entre las 10 y las 12:30 horas, con retorno a los lugares de trabajo. El martes, 4 de agosto, se realizará una nueva asamblea general extraordinaria del gremio.