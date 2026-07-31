Bornoroni reunió a intendentes en un nuevo encuentro político junto al BICE

En una nueva foto en la que se busca mostrar volumen político y trabajo territorial, el diputado nacional Gabriel Bornoroni volvió a reunir a más de cincuentra intendentes y funcionarios de la provincia de Córdoba quienes participaron de la jornada de trabajo junto a las autoridades del Banco de Inversiones y Comercio Exterior (BICE).

Este nuevo encuentro con jefes comunales busca consolidar la línea de trabajo sostenida por el legislador libertario, quien previamente ya había impulsado un acercamiento estratégico entre las administraciones locales y el Banco Nación para facilitar el acceso a herramientas financieras y bancarias en todo el territorio provincial.

Durante la reunión organizada de manera conjunta con la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación, las autoridades del BICE presentaron ante el universo empresario y municipal las distintas líneas de financiamiento orientadas a potenciar las inversiones y acelerar la generación de empleo genuino en Córdoba.

"Estamos trayendo a Córdoba todas las herramientas que el Estado nacional tiene para potenciar provincias como la nuestra", afirmó Bornoroni, quien lideró la actividad junto al vicejefe de Gabinete, Gustavo Coria.

Manzoni, la sorpresa

El evento contó con una marcada presencia de dirigentes y legisladores del espacio, entre los que se destacaron los diputados Gonzalo Roca, Laura Rodríguez Machado y Marcos Patiño Brizuela. También estuvo Soledad Carrizo, coordinadora territorial en la búsqueda de intendentes de origen radical.

La convocatoria reunió a jefes comunales de más de cincuenta localidades cordobesas entre los que se destacó un amplio abanico federal que incluyó a Los Cóndores, Villa Yacanto, La Calera, Villa Allende, Jesús María, Río Ceballos, Mendiolaza, Villa Nueva, Etruria, Arroyo Cabral, Chazón, Cañada de Río Pinto, General Cabrera, Isla Verde, Chancaní, Villa de Pocho, Las Palmas, Valle Hermoso, Villa Giardino, Tala Huasi, Tosquita, Alpa Corral, Villa El Chacay, Río Primero, La Puerta, Chalacea, Pilar, Villa del Rosario, Oncativo, Calchín, Carrilobo, Las Junturas, Manfredi, Rincón, Laboulaye, Porteña, Colonia Marina, Colonia Iturraspe, Colonia Anita, Anisacate, Colonia Almada, Villa del Totoral, Laborde, Pascanas y Viamonte.

Entre las presencias que más comentarios despertaron y se anotaron como una de las sorpresas de la jornada estuvo la participación de Facundo Manzoni, intendente de Viamonte y uno de los nombres que sonaban para la renovación del PRO en la provincia, quien se sumó al cónclave federal convocado por el Jefe de Bloques en Diputados de La Libertad Avanza.