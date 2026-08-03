Paro nacional docente: qué controles implementará el Gobierno para asegurar los servicios esenciales este lunes y qué podría pasar el martes

El paro nacional docente, que convocó la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA), arrancó este lunes 3 de agosto, en los niveles inicial, primaria y secundaria, y, en principio, será por 24 horas. “Los salarios docentes continúan perdiendo poder adquisitivo, se mantiene el incumplimiento en la restitución del FONID y de los fondos nacionales para la educación, y avanzan iniciativas que buscan recortar derechos laborales, previsionales y el derecho social a la educación”, explicaron desde el gremio sobre el motivo que los llevó a tomar esta medida.

Por su parte, el Gobierno informó que realizará controles para garantizar que se cumpla la ley la Ley 27.802, cuyo artículo 10 define a la educación como servicio esencial. El Ministerio de Capital Humano publicó un comunicado en su cuenta oficial de X especificando qué realizará una inspección muestral en escuelas de todo el país para comprobar que las entidades gremiales que convocan al paro respetan el cumplimiento del 75% de la prestación habitual del servicio educativo.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

UEPC Capital confirmó su adhesión al paro nacional: "Los docentes estamos por abajo de la pobreza"

Si se incumple esa normativa, la cartera activará los protocolos para aplicar las sanciones correspondientes.

El Ministerio, que encabezado Sandra Pettovello, indicó que la gestión de las escuelas constituye una responsabilidad primaria de las jurisdicciones pero que el Gobierno nacional es el garante del derecho a la educación de la ciudadanía. Además, la cartera les pidió a todos los maestros a que prioricen el derecho a la educación de sus alumnos.

Qué puede pasar con el paro docente el 4 de agosto

Según la Agencia Noticias Argentinas (NA), en la Provincia de Buenos Aires, agrupaciones disidentes como la Multicolor del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA) o la Asociación de Maestros y Maestras bonaerenses estudian extender las medidas de protesta hasta 48 horas, lo que afectaría las clases también el próximo martes 4 de agosto.

“Los docentes de todo el país paramos y nos movilizamos para enfrentar y derrotar la ofensiva anti-educativa del gobierno derechista de (Javier) Milei y del ajuste de todos los gobernadores sin excepción, que han hundido a la Educación Pública en un estado de emergencia absoluta”, expresaron maestros integrantes de la Multicolor bonaerense.

En diálogo con la Agencia Noticias Argentinas, integrantes del sindicato afirmaron que la inversión nacional en educación “se redujo cerca de un 50% en términos reales entre 2023 y 2025, cayendo desde el 1,43% del PBI hasta un piso cercano al 0,75%”.

Definitivo: 900.000 trabajadores dejarán de cobrar este mes

También denunciaron que el financiamiento educativo consolidado “descendió al 4% del PBI”, los programas de Educación Obligatoria “sufrieron una reducción real del 76,5%”, y la inversión en infraestructura educativa “cayó un 58,5%”.

Para luego agregar que “los programas educativos, sin incluir universidades, registraron una caída real del 75,1% entre 2023 y 2025, afectando gravemente políticas de inclusión, alfabetización, infraestructura, becas y acompañamiento a las trayectorias escolares. Sobre esta ofensiva en las provincias los gobernadores suman la suya propia, pagando salarios de pobreza en todo el país, atacando los derechos jubilatorios, y ajustando los presupuestos en sus jurisdicciones”.

Javier Milei y Sandra Pettovello

Tras dar esos números, indicaron que el Ministerio de Capital Humano es el “principal responsable de este derrumbe catastrófico de la Educación Pública en estos tres años” y, por ese motivo, a su titular, Sandra Pettovello, “le responden con un 100% de las escuelas paralizadas”.

Y concluyeron afirmando que “la ministra carece de cualquier legalidad para aplicar la conculcación de derecho de huelga, que es constitucional, en particular para un Estado Nacional desentendido por completo de todas las escuelas del país”.

HM