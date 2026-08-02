Milei activa una ofensiva de desgaste contra los gremios en una semana de protestas

A partir de este lunes, el gobierno de Javier Milei comenzará una nueva pulseada con los gremios. Utilizará el paro nacional docente que convocó la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) para desplegar las herramientas que le otorga la vigente ley de reforma laboral. Pretende sancionar a los sindicatos para disciplinar una dirigencia gremial que busca retomar la iniciativa, con una serie de acciones a lo largo de la semana.

El oficialismo mostró dos reacciones a la huelga que convocó CTERA el jueves ante la falta de negociación paritaria. La más relevante fue la que realizó ayer por la tarde: mediante un comunicado, el ministerio de Capital Humano que tiene a su cargo la secretaría de Educación, avisó que avanzará con una “inspección muestral en escuelas de todo el país”.

El objetivo de la cartera condudica por Sandra Pettovello es “verificar que las entidades gremiales que convocan al paro nacional respeten el cumplimiento del 75% de la prestación habitual del servicio educativo”, tal como establece la ley de modernización laboral que se sancionó en febrero. El texto consagró a la educación como servicio esencial en su artículo 101.

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“En caso de verificarse incumplimientos de esa normativa, la cartera activará los protocolos para aplicar las sanciones que correspondan”, añadió el ministerio. Con un dato más: señaló que la gestión de las escuelas es una “responsabilidad primaria de las jurisdicciones”. Y que, al mismo tiempo, el “Gobierno nacional es el garante del derecho a la educación de la ciudadanía, en el marco de las atribuciones que la Constitución fija para cada nivel del Estado”. El ministerio, bajo este conflicto, también aprovechó para pedirle a todos los actores del sistema a cumplir con la ley en pos de “priorizar el derecho a la educación de niños y jóvenes y darle previsibilidad a las familias argentinas”.

¿Qué sanciones puede tener CTERA? De acuerdo al artículo 145 de la ley, que se denomina prácticas desleales, están estipuladas penalidades de carácter económico. “La multa será fijada por el juez hasta un máximo del equivalente al veinte por ciento (20%) de los ingresos provenientes de las cuotas sindicales que deban pagar los afiliados en el mes en que se cometió la infracción”, menciona el texto.

Pese a las amenazas oficiales, en el sindicato no hay signos de temor. Todo lo contrario. Ratificaron que la huelga se llevará a cabo de todas maneras y que incluirá una movilización al ministerio de Economía. La movida contará con la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE, que también desarrollará un paro nacional el lunes), CONADU y CONADU Histórica, además de otras fuerzas sindicales.

“Vamos a marchar el lunes 3; la concentración será a partir de las 10.30 en avenida de Mayo y Santiago del Estero para decirle basta al ajuste”, anticipó la secretaria general de CTERA Sonia Alesso.

Para la dirigente, las bases están cansadas de la política de ajuste que ensayó la administración libertaria y es necesario instrumentar algún dique de contención. “Tenemos a los docentes en todo el país que no llegan a fin de mes”, lamentó Alesso.

También recordó que Milei “suspendió la paritaria nacional docente, el pago del FONID y toda la inversión en infraestructura, becas y formación”.

Entre otros puntos, cuestionó duramente la decisión del Ejecutivo de desligarse de sus responsabilidades como garante del derecho a la educación. En esa línea, denunció que no construyó una escuela” y criticó con dureza el borrador de la denominada ley de Libertad Educativa.

El panorama es tan grave, añadió, que la remuneración de un docente representa “la peor de los últimos 30 años”, lo que lleva a los maestros a endeudarse o buscar múltiples empleos en medio de un alto nivel de estrés.

Precisamente, el hastío de las bases es el motor que usan los dirigentes sindicales para avanzar con medidas de acción. Y, desde el entorno de uno de los grandes popes sindicales, subrayan en diálogo con PERFIL que los comunicados libertarios no van a amedrentar a los trabajadores al momento de decidir si adhieren o no a una medida de acción.

“La gente no se va a resguardar por el comunicado de Pettovello, al contrario: estas cosas hacen enojar a la gente”, es la reflexión que se impone por estas horas. El sindicalismo, además, se prepara para llevar adelante una semana cargada de iniciativas.

Porque al paro nacional de docentes y estatales, se suma el anuncio de un plan de lucha por parte de los gremios docentes de la CGT. En tanto, el jueves, si se debate la Ley de Inviolabilidad de Propiedad Privada en el Senado, la CGT, las CTA y organizaciones sociales protestarán en el Congreso contra el proyecto. Por último, el viernes se realizará la marcha de San Cayetano que también congregará a las centrales obreras y actores sociales. “El Gobierno va a tener una semana muy complicada”, definieron desde una de las centrales.

Los gremios docentes de la CGT también lanzan un plan de lucha

Con una conferencia de prensa en la calle Azopardo, la CGT dará a conocer este lunes el plan de acción de los gremios docentes que están bajo su ala.

A las 15 el secretario general de la Unión de Docentes Argentinos (UDA) y secretario de Políticas Educativas cegetista Sergio Romero dará detalles de las protestas que llevarán adelante durante todo el mes.

El eje de las protestas estará centrado en el reclamo por la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores de la educación y por la falta de inversión pública en el sistema educativo. Una situación que, sostienen, se agravó en los últimos meses.

Romero, referente en el terreno educativo, explicó que la decisión fue adoptada “ante la crisis prolongada del sistema producto del abandono del Gobierno nacional”.

El dirigente sindical sostuvo que las autoridades del Ministerio de Capital Humano mantienen una actitud de diálogo, aunque cuestionó la falta de respuestas concretas. “Son buenas personas, escuchan, pero no resuelven los problemas que atañen al futuro de todos los alumnos”, afirmó en referencia a la Secretaría de Educación.

La central obrera también difundió un comunicado en el que advirtió sobre la “grave situación” que atraviesa el sistema educativo en materia salarial y presupuestaria. En ese documento sostuvo que la desinversión estatal derivó en una crisis que “ubica a la Argentina entre los países con peores indicadores en materia educativa”.

De acuerdo a lo que trascendió, las acciones a encarar serán varias, y de distinto nivel. Por ejemplo, habrá clases informativas, protestas en las calles para dar a conocer los reclamos y volanteadas. Y no se descarta una movilización al ministerio de Capital Humano de Sandra Pettovello ante “el deterioro salarial del sector y la falta de inversión pública en el sistema educativo”. El anuncio de la CGT suma presión sobre el gobierrno libertario en un frente sensible como el educativo y en un contexto de reclamos de distintos sectores sindicales por la pérdida del poder adquisitivo y el ajuste sobre las partidas destinadas a educación.