Definitivo: 900.000 trabajadores dejarán de cobrar este mes

Finalmente la justicia falló a favor del gobierno y el plan Volver al trabajo se discontinuará desde Agosto. La medida frena el amparo colectivo presentado en abril por organizaciones de la economía popular, para frenar la iniciativa oficialista.

La decisión de la Cámara Federal de San Martín de revocar la cautelar dictada por el juez de Campana, Adrián González Charvay, que obligaba al Ministerio de Capital Humano a mantener el plan Volver al Trabajo -ex Potenciar Trabajo- afecta a más de 900.000 personas que dejarán de percibir la prestación laboral mensual.

El Secretario General de la UTEP, Alejandro Gramajo criticó en redes sociales duramente la decisión que según afirmó prioriza “la burocracia de las políticas públicas” por sobre el carácter alimentario del ingreso, y denunció que “empuja a la indigencia a casi un millón de familias”.

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Además, en redes sociales la central que nuclea a los trabajadores de la economía popular fue enfática: “La casta judicial y el gobierno de crueles le acaban de sacar el pan de la boca a más de 900 mil laburantes”, agregando que la resolución les arrebata “las 78 lucas miserables con las que sostenemos los comedores y paramos la olla en los barrios”, y concluye afirmando que “si nos empujan a la miseria, nos van a encontrar donde estuvimos siempre: en la calle”.

La UTEP ya había anunciado un plan de movilizaciones: participó de la marcha de jubilados al Congreso el 22 de julio y convocó a una movilización como hace habitualmente para el 7 de agosto, día de San Cayetano bajo la consigna “Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo”. A esta medida se sumarán la CGT y las dos CTA.

Gramajo adelantó además que la organización buscará coordinar con ambas centrales obreras una movilización hacia el Ministerio de Economía, todavía sin fecha confirmada.

El dirigente también señaló que la situación puede escalar y llegar al máximo tribunal: “vamos a llegar a la Corte Suprema”, señaló durante una movilización la semana pasada.

La apelación. El fallo que revocó el amparo colectivo, fue firmado por los jueces Juan Pablo Salas, Marcos Morán y Marcelo Darío Fernández.

El tribunal, sostuvo que mantener los pagos por vía cautelar equivalía a anticipar el resultado del juicio de fondo, todavía sin sentencia definitiva.

Los camaristas remarcaron además que el Poder Ejecutivo conserva la facultad de diseñar, modificar y dar de baja políticas públicas, y que el programa carecía de derecho adquirido para sus beneficiarios, dado que su vigencia estaba limitada a 24 meses.

“Volver al Trabajo”. El programa había sido creado por el Decreto 198/2024 como sucesor del Potenciar Trabajo, dirigido a personas de entre 18 y 59 años, y pagaba una asignación mensual de 78.000 pesos, congelada desde diciembre de 2023. La última liquidación se realizó el viernes 3 de julio a través de ANSES.

En marzo, Capital Humano publicó un comunicado donde anticipaba el cierre de la prestación.

“El programa Volver al Trabajo finalizó el 9 de abril”, sostuvo la cartera dirigida por Sandra Petovello, al tiempo que detalló que “quienes manifiesten interés, podrán acceder a vouchers para capacitación laboral”.

Luego vino el amparo colectivo, la cautelar que lo mantuvo vigente hasta julio, cuando se resolvió la apelación del gobierno.

Por otra parte, Capital Humano, anunció que seguirá abonando el Programa de Acompañamiento Social a todos los beneficiarios que ya estaban inscriptos.

Se trata de uno de los planes sociales complementarios al ex Potenciar, que permite a las familias acceder a un beneficio adicional.

Según la normativa, el programa permanecerá activo hasta abril de 2028.

Mientras Volver al Trabajo transita lo que parece ser su etapa final, desde el gobierno aseguran que el programa Acompañamiento Social continuará brindando asistencia económica.