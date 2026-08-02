El Frente Cívico de Zamora mide fuerzas contra LLA de Milei

En uno de los pocos desafíos electorales del año, Santiago del Estero elegirá este domingo intendentes en las 25 ciudades de la provincia y en una comisión municipal rural. El resultado será observado tanto por el oficialismo provincial como por la Casa Rosada como un testeo para conocer hasta dónde Milei conserva el acompañamiento de la ciudadanía ya que se trata de una de las pocas elecciones de este año.

Mientras gran parte del calendario político nacional recién comienza a negociar las reglas para el 2027, Santiago del Estero se convertirá este domingo en un foco de atención electoral. En 26 municipios se renovarán intendentes y concejos deliberantes en una elección que excede el plano local: para el Frente Cívico que conduce Gerardo Zamora representa la posibilidad de volver a demostrar la fortaleza de una estructura política que gobierna la provincia desde hace más de dos décadas; para La Libertad Avanza será la oportunidad de medir su capacidad de consolidarse como alternativa en un distrito históricamente dominado por un oficialismo provincial.

La ciudad Capital concentra la mayor expectativa. Allí el oficialismo provincial desplegó toda su estructura para respaldar la candidatura de Mario Benavente, quien encabezó actividades junto al senador Gerardo Zamora y al gobernador Elías Suárez durante el tramo final de la campaña. Del lado opositor, la candidata de La Libertad Avanza, Beatriz Yunes, cerró la campaña con una recorrida junto a Iñaki Gutiérrez y Eugenia Rolón, referentes de la comunicación digital vinculados al presidente Javier Milei, además de recibir un mensaje de apoyo del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Quién también envió mensajes grabados para los candidatos libertarios fue el Jefe de Gabinete, Diego Santilli.

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En paralelo, el diputado provincial Facundo Pérez Carletti, candidato del Frente Despierta, buscará consolidar al espacio que reúne a sectores del PRO y posicionarse como una referencia opositora de cara al proceso de construcción política que desembocará en las próximas elecciones nacionales.

Aunque se trata de una elección municipal, el escenario adquirió una dimensión nacional. En un año con escasos procesos electorales, el resultado ofrecerá una primera fotografía sobre la competitividad del oficialismo nacional en el interior del país y sobre la capacidad de los oficialismos provinciales para sostener sus estructuras políticas frente al avance libertario que aún en Santiago del Estero no controla ninguna intendencia.

El oficialismo provincial, sin embargo, buscó provincializar la campaña. Durante la última semana profundizó el despliegue territorial con reuniones barriales, encuentros de militancia y operativos de organización electoral. En los últimos tres días se realizaron ocho plenarios con referentes barriales en distintos sectores de la Capital para coordinar la fiscalización y la movilización de cara al domingo.

En el cierre de campaña, Zamora apuntó directo contra Milei y planteó la elección como una disputa entre dos modelos políticos. “Nosotros no nos vamos a arrodillar para pedir migajas y además votarle leyes de porquería en contra de los jubilados, de los trabajadores, de los discapacitados, de la educación pública”, sostuvo el senador.

La dirigencia del Frente Cívico apostó a fortalecer su presencia en los barrios, organizar la fiscalización y movilizar a su estructura militante bajo una consigna clara: enfrentar en las urnas al proyecto político que representa Javier Milei.

Además de la Capital, la elección tendrá otro foco importante en La Banda y en el resto de los municipios que renuevan autoridades. En todos los casos, el Frente Cívico buscará conservar la amplia presencia territorial que construyó durante más de veinte años de gestión, mientras que La Libertad Avanza intentará transformar el respaldo obtenido por Milei en representación institucional dentro de la provincia.

En la Casa Rosada seguirán de cerca los resultados para evaluar hasta qué punto el liderazgo presidencial puede traducirse en competitividad electoral en un distrito donde las estructuras políticas locales mantienen un peso determinante.

Con ese telón de fondo, la elección santiagueña se transformó en mucho más que una renovación de intendentes. Será uno de los primeros exámenes políticos del año para dos proyectos que buscan consolidar modelos de construcción diferentes: uno asentado en una organización provincial con fuerte presencia territorial y otro impulsado desde el Gobierno nacional, que busca expandir La Libertad Avanza en el mapa político argentino.