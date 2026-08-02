En una extensa entrevista, la senadora y exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, expresó y remarcó su claro objetivo político de llegar a la Presidencia de la Nación tras una eventual reelección y segundo mandato del presidente Javier Milei.

"Después de la reelección de Milei, quiero ser presidenta", aseveró en diálogo con Bernardo Vázquez de Clarín tras recordar que en las elecciones de 2023 estuvo cerca de alcanzar un balotaje y aseguró que su proyecto personal continúa vigente para encabezar una alternativa dentro del espacio oficialista a la hora de definir candidaturas.

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Las declaraciones de Bullrich vuelven a instalar el debate sobre el mapa interno y las tensiones del gobierno de La Libertad Avanza (LLA). Desde su lugar, la exministra sostuvo que su trayectoria y presencia en el Gabinete la posicionan como una figura con capacidad de liderazgo.

"Por supuesto que me gusta estar en el equipo titular y no en el banco de suplentes. Puede ser un poquito lo soberbio lo mío, pero juego bien en todas las posiciones que me ponen", añadió luego tras ser consultada sobre los niveles de imagen e intención de voto positivos que presenta en las últimas encuestas realizadas.

Tras pasar seis años de su carrera política en Seguridad, la legisladora sostuvo que "un rol ejecutivo en esa área es bien vertical, por la misma idiosincracia de ese ministerio", mientras que en su nuevo puesto pasó a la "horizontalidad total". "Hablo con cada senador, tengo paciencia e intento comprender la mirada del otro", expresó.

"Es una tarea interesante e importante. Es un desafío trabajar en la construcción del esqueleto jurídico de un gobierno, planteamos leyes que son constitutivas de una idea de país", profundizó sobre su cargo dentro del Senado de la Nación y dijo que su proyecto es "ver a la Argentina sin pobreza".

Con respecto a su percepción del presidente Milei, afirmó que ve al mandatario "mucho más enfocado en tratar de plantear lo que ha significado en la historia argentina la distorsión brutal de la inflación y cuáles fueron las fuentes de esa inflación".

"Creo que nosotros necesitamos recuperar nuestras banderas y explicar la razón por la que hacemos las cosas, que le llegue a a la ciudadanía. Por eso es importante tratar hacer estas reformas de manera simple y contarle a la gente en qué las beneficia", añadió.

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En declaraciones dadas en un contexto de reacomodamientos internos, la legisladora reivindicó su aporte a la campaña del libertario y aseguró que la alianza construida en 2023 permitió "romper estructuras tradicionales" y consolidar un nuevo espacio de poder donde su participación fue decisiva para ampliar la base de apoyo del oficialismo.

En un momento donde finalizó el Mundial 2026 y se concretó la salida del exjefe de Gabinete Manuel Adorni, Bullrich sostuvo que "pasaron los temas que estaban funcionando como un tapón" y amplió: "Hay temas en política que a veces te van trabando".

"La llegada de Diego Santilli ha oxigenado y ahora todo el gabinete siente que puede plantear los temas sin tener un 'pero' anterior. Eso me parece que es muy importante, sobre todo porque tenemos un año de gobierno por delante hasta las elecciones y hay que seguir gestionando, antes y después de la campaña", explicó.

Sobre su espacio en el Gobierno, puso énfasis en su independencia y expresó: "Entre la especulación y los principios, yo elijo los principios. Siempre mantuve un margen de autonomía, nunca fui una persona de aparato. Hay momentos difíciles en los que tenés que bancar un a un gobierno. Y lo hacés, no esquivás el bulto a los problemas. Pero en las cosas que vos sentís que tienen que ver con tu convicción, con tus principios, es muy importante mantenerlos".

En lo que respecta a su futuro político próximo, agregó: "Voy a ser candidata de acuerdo a cómo se conforme el equipo que va a tener la responsabilidad de acompañar a Milei en el segundo mandato, si la gente nos acompaña en 2027. No depende de una voluntad personal y es importante también mantener el acuerdo con el PRO".

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"Si fuera candidata, no tengo dudas de que gano la elección y que administraría la Ciudad con la misma eficiencia y capacidad que mostré siempre en las tareas ejecutivas. De ahí a ser candidata hay una distancia enorme, yo soy parte de un equipo que dirige el Presidente de la Nación", señaló sobre una eventual candidatura en CABA.

Bullrich aseguró que prioriza un acuerdo entre LLA y el PRO, aunque aclaró: "Depende, porque si si hay partidos políticos que te dicen, 'nosotros vamos con nuestro propio candidato a presidente', ahí ya es distinto. (...) A mí me gustaría que este mundo esté todo junto. No me gustaría que cada uno tenga su propio candidato. Pero puede pasar".

Patricia Bullrich sobre Victoria Villarruel: "Tiene otra forma de pensar"

La senadora también habló sobre la relación con la vicepresidenta y jefa del Senado, Victoria Villarruel, con quien aseguró que habla bastante por cuestiones de trabajo, y señaló: "Tiene una mirada muy distinta a la del Gobierno. Siento que ella tiene otro estilo. No es liberal, es conservadora, tiene otra forma de pensar".

"Dice que el proyecto siempre fue el suyo. Yo miraba de afuera esa realidad. Pero para mí Milei siempre fue lo que está haciendo él, lo que dijo que iba a hacer, y no lo que dice Villarruel. Si hubiera tenido un comportamiento distinto podría estar en este proyecto. Pero está aprovechando su lugar para promover el suyo", agregó.

Ante los comentarios del jefe de Gabinete, Diego Santilli, sugiriendo que la vicepresidenta debería dar un paso al costado si no está de acuerdo con el Gobierno, cerró: "Argentina ha tenido demasiadas rupturas institucionales como para hablar de rupturas institucionales. Dejémoslo ahí, falta un año, que interceda en los temas en los que le corresponde".

AS.