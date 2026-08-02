CABA: Larreta criticó a Jorge por las anegaciones

El último temporal y las inundaciones que provocó en la Ciudad de Buenos Aires volvieron a desnudar la interna que se respira en territorio porteño entre los exintegrantes del PRO. “Falta gestión”, escribió el actual legislador y exjefe de Gobierno capitalino, Horacio Rodríguez Larrta, para cuestionar la gestión del primo del expresidente Mauricio Macri. El fundador del PRO, cuando lanzó su campaña presidencial, se hizo famoso por gritar “No se inunda más”, como una forma de capitalizar las obras de entubamiento de distintos arroyos de la Ciudad, que permitieron concluir con un largo ciclo de inundaciones. Las obras fueron posibles por la continuación de trabajos iniciados por las intendendencias de Enrique Olivera, Anibal Ibarra y Jorge Telerman. Fue Macri quien las concluyó y capitalizó con su grito electoral. A su manera, Larreta recordó que ahora volvió a inundarse la capital y acompañó su mensaje con videos de anegaciones en distintos puntos de la capital. El exalcalde fue durante ocho años jefe de Gabinete de Macri como alcalde y su paulatina irrupción en la conversación pública anticipa que se prepara para marcarle la cancha a Jorge Macri, empeñado en pelear por su reelección. Hace dos semanas, Larreta apuntó contra la orientación del alcalde. “Está haciendo todos los deberes para ser el candidato de Milei en CABA. Es obvio que está buscando eso”, disparó. Otro precalentamiento para 2027.