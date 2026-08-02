La Subsecretaría de Deportes sería conducida por Daniel Scioli

El ahora ex subsecretario de Deportes, Diógenes de Urquiza, presentó este viernes su renuncia al cargo. Con su salida, el organismo quedará completamente bajo la órbita de la Secretaría que conduce Daniel Scioli, en un nuevo capítulo de la interna que ambos funcionarios mantenían desde hace meses.

El detonante fue un cambio en el organigrama publicado en el Boletín Oficial el pasado 20 de julio, que modificó la estructura de la subsecretaría y obligó a su titular a responder directamente a Scioli. Hasta entonces, De Urquiza reportaba en forma directa a la Jefatura de Gabinete, un esquema que le había dado cierta autonomía frente al secretario de Turismo, Ambiente y Deportes.

Según trascendidos, el cargo de subsecretario desaparecerá y en su lugar quedarán tres direcciones generales de Deportes.

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Una de ellas estaría a cargo de Sebastián Neuspiller, médico ginecólogo, ex goleador del ascenso y concejal de Pilar por el PRO, quien ostenta otra posición para nada menor: es hombre de confianza del Jefe de Gabinete, Diego Santilli.

Una renuncia con dardos. De Urquiza formalizó su salida a través de una carta en la que agradeció especialmente a Mauricio Macri por “confiar” en él y proponerlo para ocupar el cargo.

La carta, además, no hizo más que confirmar las tensiones con Scioli. Sin nombrarlo, el hoy ex funcionario dejó una serie de definiciones que funcionan como un mensaje directo hacia el ex embajador en Brasil: habló de “las viejas prácticas que tanto daño le hicieron al Estado” y advirtió que “muchas de esas resistencias no siempre están afuera, sino adentro”.

En ese mismo texto, sostuvo que para transformar el deporte argentino “hace falta una convicción compartida y un compromiso político que, lamentablemente, no fue posible consolidar”.

La frase muestra una disputa de fondo sobre rumbo de la gestión deportiva que suma malestar más allá del cambio administrativo que lo llevó a depender de Scioli.

Pese al tono crítico, el saliente funcionario cerró su carta con un gesto hacia Milei: le deseó “el mayor de los éxitos” al Gobierno, convencido de que ello “será también el éxito de todos los argentinos”.

Un área con pases de factura constantes. La salida de De Urquiza no es un hecho aislado. Se trata del tercer subsecretario de Deportes en dejar el cargo desde el inicio de la gestión de Javier Milei, un puesto que hasta ahora había quedado siempre en manos de dirigentes cercanos a Macri: previamente fue ocupado por Ricardo Schlieper, quien estuvo tan solo un mes en el cargo y fue reemplazado por Julio Garro, quien se vio obligado a renunciar a pedido del gobierno.

Con este nuevo esquema, todo indica que Scioli no designará un reemplazante para el área y que pasará a conducirla de manera directa, tal como ya ocurre con Turismo y Ambiente.

La salida de De Urquiza, se produce a poco más de un mes de que nuestro país organice uno de los eventos multideportivos más grandes del último tiempo: los XIII Juegos Suramericanos, en Rosario, Santa Fe y Rafaela como sedes principales, que tendrán lugar entre el 12 y el 26 de septiembre.