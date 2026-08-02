Nombres y números de los comicios municipales en Santiago del Estero

Las elecciones municipales en Santiago del Estero comenzaron este domingo con normalidad y sin reportes de inconvenientes. La jornada electoral tiene peso exclusivamente provincial, ya que busca intendentes y concejales en 25 de los 28 municipios de la provincia, pero resulta innegable su peso en el escenario nacional ya que al tratarse de uno de los pocos choques electores que quedan este año, se leerá como un testeo entre el oficialismo que encabeza Gerardo Zamora y los intentos que hace La Libertad Avanza por ganar terreno en el interior del país.

Según los datos oficiales, cerca de 600.000 personas están habilitadas para votar en 221 establecimientos educativos, donde funcionan 1.734 mesas.

En estos comicios participan candidatos de distintas fuerzas políticas, entre ellas el Frente Cívico, la Unión Cívica Radical (UCR), el PRO, La Libertad Avanza (LLA) y otros espacios, con especial atención puesta en las ciudades de Capital y La Banda.

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Mario Benavente, el candidato del Frente Cívico en la Capital santiagueña.

Durante la campaña, el senador nacional Gerardo Zamora y el gobernador Elías Suárez participaron de actividades junto a los candidatos del Frente Cívico, Mario Benavente, en la ciudad Capital, y Llamil Abdala, en La Banda. Por su parte, la candidata de La Libertad Avanza en la Capital, Beatriz Yunes, realizó recorridas barriales y recibió el acompañamiento de Iñaki Gutiérrez, Eugenia Rolón, Diego Santilli y Martín Menem.

Para Yunes, empresaria y propietaria de una galería de arte, se trata de su primera participación como candidata en una elección, por lo que apunta a conseguir un buen resultado que la proyecte a lugares destacados del universo político provincial.

Con oposición dividida, en Santiago crecen las chances de los candidatos de Gerardo Zamora

Además de los 25 municipios, en la Comisión Municipal de Donadeu se desarrolla una elección especial para designar a un nuevo comisionado municipal, tras el fallecimiento de quien ocupaba ese cargo.

Se renovarán autoridades en municipios de primera, segunda y tercera categoría. En la primera categoría se eligen intendentes en Capital, La Banda, Las Termas de Río Hondo, Añatuya y Frías. En la segunda, los comicios se realizan en Quimilí, Fernández, Loreto y Monte Quemado. En la tercera categoría votan los municipios de Bandera, Campo Gallo, Colonia Dora, Forres, Los Juríes, Los Telares, Nueva Esperanza, Pampa de los Guanacos, Pinto, Pozo Hondo, San Pedro de Guasayán, Selva, Sumampa, Suncho Corral, Tintina y Villa Ojo de Agua.

Mario Benavente, candidato del Frente Cívico para la ciudad Capital, es ingeniero informático y actualmente se desempeña como secretario de Coordinación de Gabinete de la Municipalidad. Anteriormente fue director del Centro de Cómputos de la provincia.

En la ciudad Capital también se presentan Facundo Pérez Carletti (Despierta Santiago), Marianella Lezama Hid (Frente Renovador y Progresista), Natalia Neme (UCR), Roxana Trejo (MST-Nueva Izquierda) y Jorge Mussetti (Frente Primero Santiago).

En La Banda, el actual intendente Roger Nediani busca la reelección. El Frente Cívico postula a Llamil Abdala, actual secretario de Industria de la provincia. También son candidatos Miguel Torres (La Libertad Avanza), Lorena Gladys Bazán (Despierta Santiago), Pablo Mirolo (Frente Renovador y Progresista), Luciano Rodríguez (Somos Nosotros Somos Bandeños-UCEDE/PRI), Julio César Scabuzzo (Proyecto Sur) y Gustavo Miranda (Fuerza Vecinal).