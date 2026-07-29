Con oposición dividida, en Santiago crecen las chances de los candidatos de Gerardo Zamora

(Desde Santiago del Estero) — Casi 600.000 santiagueños el domingo 2 de agosto elegirán intendentes y concejales en 25 de los 28 municipios de esta provincia. El Frente Cívico de Gerardo Zamora, el hombre fuerte de la política santiagueña, se apresta a reafirmar su hegemonía: una oposición totalmente dividida y poca estructura en toda la provincia pretende disputarle una porción de poder.

Las miradas están centradas en Capital y La Banda, las dos principales ciudades de la provincia. En la primera gobierna el Frente Cívico (FC) y apuesta, con Mario Benavente como candidato, a retener ese poderoso bastión. En La Banda, gobierna el massista Roger Nediani, que va por la reelección y allí el FC, quiere arrebatar el sillón municipal para tener el poder absoluto en la provincia: gobernar los 28 municipios.

El referente del Frente Cívico, Gerardo Zamora

El Frente Cívico, la fuerza que gobierna desde hace 20 años en esta provincia, tiene la hegemonía política en 27 de los 28 municipios y su referente, Gerardo Zamora, se ha puesto al frente de la campaña, con el apoyo del gobernador Elías Suárez, que sucedió al radical K el 10 de diciembre pasado. Ambos, en las últimas semanas, acompañados principalmente de los candidatos Mario Benavente (Capital) y Llamil Abdala (La Banda), han participado de decenas de actos y plenarios para fortalecer la figura de ambos candidatos.

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La oposición, esta vez, va totalmente dividida: en Capital, Beatriz Yunes, una empresaria, de una conocida familia santiagueña, en su primera incursión política bajo el paraguas de La Libertad Avanza (LLA), quiere disputar la intendencia con el radical Alejandro Parnás como primer concejal. Parnás, de origen radical, en sucesivas elecciones pasadas se alió con el PRO, con Juntos por el Cambio y con Despierta Santiago. Otro de su otrora aliado, Federico Pérez Carletti, también de origen radical y hoy dirigente del PRO, es candidato en Capital de Despierta Santiago, mientras que la ucerreista Natalia Neme (también aliada hace unos años de los mencionados arriba) se presenta como candidata de la UCR. En ese escenario, los analistas aseguran que es muy difícil arrebatarle la intendencia de la Capital al FC.

La pelea, dentro de la oposición, es por el segundo puesto y para ver quién se asegura más escaños en el Concejo Deliberante.

Cierre de campaña

En La Libertad Avanza anuncian un fuerte apoyo de la Casa Rosada, para tratar de quitarle poder al díscolo Zamora y al gobernador Elías Suárez. Esta provincia, en el último año, ha visto mermados sus ingresos por coparticipación en casi un 45% y es la única que no ha recibido ATN del gobierno nacional, una suerte de castigo por no alinearse con la Casa Rosada. Por eso, al asumir en diciembre pasado, el flamante gobernador dictó un decreto de restricción de gastos.

El Frente Cívico, la fuerza que gobierna desde hace 20 años en esta provincia, tiene la hegemonía política en todos los municipios y su referente, Zamora, se ha puesto al frente de la campaña, con el apoyo del gobernador Elías Suárez, que sucedió al radical k el 10 de diciembre pasado.

La Libertad Avanza, con la conducción del dirigente Tomás Figueroa y apoyado por Karina Milei y Martín Menem, anunció que competirán en todos los municipios, aun cuando se sabe que hay internas en algunas ciudades, como Las Termas.

Gerardo Zamora encabezó actividades de campaña junto a los candidatos del Frente Cívico de cara a las elecciones municipales

De los 25 municipios, 5 son de “primera categoría”: Capital, La Banda, Añatuya, Las Termas de Río Hondo y Frías, donde se elegirán además 12 concejales. Mientras que en la comisión municipal de Donadeu se elegirá comisionado, por el fallecimiento de su titular. El cierre de listas está previsto para el 29 de junio, con lo cual las negociaciones dentro de la LLA están en su punto más caliente, ya que en muchos distritos hay diferencias de criterio para elegir los candidatos.

Los candidatos

En Capital, el ingeniero informático Mario Benavente, encabezará la lista para intendente por el FC. Proviene de una conocida familia santiagueña, con raíces radicales y con más de 20 años de carrera en el municipio de Santiago, es actual Secretario de Coordinación de Gabinete municipal, y además fue director del Centro de Cómputos de la provincia durante la gestión de Zamora.

Yunes cuenta con el apoyo de Tomás Figueroa, (sobrino del otrora candidato a gobernador, el menemista José “Pepe” Figueroa, que justamente perdió la gobernación frente a Zamora en el 2005) y el joven libertario Iñaki Gutiérrez, que desembarcó en Santiago en varias ocasiones para apoyar a la candidata de LLA. Cuenta también con el respaldo de Karina Milei y Martín Menem. El resto de los postulantes han basado su campaña en recorridas barriales y mucha presencia en redes sociales, sin referentes nacionales.

En La Banda, segunda ciudad en importancia, el Frente Cívico lleva como candidato a intendente a Llamil Abdala, un empresario que desde hace unos años se desempeña como subsecretario de Industria de la provincia. En estos dos distritos, el Frente Cívico va con el PJ como aliado, mientras que en el resto cada fuerza presentará su candidato.

De todas maneras, si bien presentarán candidatos propios, tanto el FC como el PJ, mantendrán el acuerdo que los llevó, en el 2005, a ganar la gobernación de la provincia. José Emilio “Pichón” Neder, actual senador y compañero de bancada de Zamora, es el presidente del peronismo en Santiago.

Suspendieron al intendente libertario de Allen por desviar fondos

Para esta jornada democrática estarán habilitados un total de 598.673 electores. Desde la Dirección Electoral provincial se coordinó un despliegue operativo que contempla 225 establecimientos educativos como centros de votación, en los cuales funcionarán 1.734 mesas distribuidas estratégicamente en toda la provincia.

Intendencias

Los distritos en los que se elegirán intendente y concejales, son los siguientes:

Primera categoría: Capital, La Banda, Termas de Río Hondo, Añatuya y Frías.

Segunda categoría: Quimilí, Fernández, Loreto y Monte Quemado.

Tercera categoría: Bandera, Campo Gallo, Colonia Dora, Forres, Los Juríes, Los Telares, Nueva Esperanza, Pampa de los Guanacos, Pinto, Pozo Hondo, San Pedro de Guasayán, Selva, Sumampa, Suncho Corral, Tintina, Villa Ojo de Agua, además de la comisión municipal de Donadeu.

ML