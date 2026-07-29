“Keiko Fujimori estará haciendo equilibrio con un pie acompañando al Papa León y otro a Trump”

Perú atraviesa una nueva etapa política con la llegada de Keiko Fujimori a la Presidencia, tras un período marcado por la inestabilidad institucional y los constantes enfrentamientos entre el Poder Ejecutivo y el Congreso. En este contexto, Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190), entrevistó a Vlado Castañeda para analizar el rumbo del nuevo gobierno peruano, la visita del papa León XIV y su posicionamiento dentro de la nueva derecha latinoamericana.

El nuevo escenario politico en Perú también estará atravesado por la conformación de un Congreso bicameral y por el desafío de consolidar una etapa de mayor estabilidad institucional en un país que durante la última década atravesó una profunda crisis política.

Vlado Castañeda es un ingeniero civil, docente universitario y experto en gestión y políticas públicas del Perú. Cuenta con una trayectoria de más de 20 años en la administración del Estado. Es conocido en plataformas digitales y entornos académicos bajo el pseudónimo El Profeblado, espacio donde imparte conferencias, publica manuales de mejora continua y capacita activamente a nuevos cuadros del sector público.

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Vlado, muy buenos días. Jorge Fontevecchia lo saluda. ¿Cuánto de lo que está sucediendo hoy en Perú es el cierre de un proceso de ocho presidentes en 10 años debido a constantes choques entre el Ejecutivo y el Congreso y la enorme cantidad de veces que Keiko Fujimori perdió las elecciones en un balotaje? Si ahora significa el final de lo anterior, el comienzo de lo nuevo o simplemente el paroxismo de lo anterior.

Buen día. Un saludo, Jorge, a toda tu audiencia. Efectivamente, empezamos en el Perú, diríamos, una nueva etapa democrática porque empieza un gobierno de Keiko Fujimori, que siempre ha estado en la oposición y ahora va a estar en la ejecución, en el Ejecutivo. Tenemos un nuevo Congreso porque hemos pasado de una unicameralidad a una bicameralidad. El Senado lo tiene el partido de gobierno, el partido de Keiko Fujimori, uno de sus vicepresidentes, y la Cámara de Diputados la tiene la oposición. Entonces, en el poder específico y fáctico que tiene el Congreso de la República en el Perú, el Senado es un elemento importante. Entonces, diríamos que el poder está ahora en el partido de Gobierno y eso da una connotación interesante para lo que se viene en estos cinco próximos años. Creo que es un nuevo desarrollo, un nuevo contexto para el país y, de paso, también para la línea de derecha que se presenta en América Latina.

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Bueno, eso quería preguntarle, Vlado. Desde el exterior uno puede cometer el error, si es que así fuera, de asociarla a esta nueva línea de derecha de personajes más estrambóticos como Bolsonaro en Brasil, como Milei en la Argentina o lo que por ahora parece lucir el tigre colombiano. Sin embargo, la derecha de Fujimori representa más la derecha clásica, conservadora, típica del siglo XX. El hecho de que Keiko sea hija de un expresidente de los 90, a lo mejor nos la hace asociar con esa derecha clásica. Es decir, no tiene nada que ver con Bolsonaro, ni con Milei, ni con el tigre colombiano. Es la clásica derecha que a lo mejor Katz también puede representar, aunque un poco menos, o que podían representar Macri o los partidos de la derecha tradicional del siglo XX. ¿Qué es Keiko? ¿Es algo que se lo puede asimilar a Bolsonaro, a Milei o, por el contrario, es más una derecha parecida a la de Menem y Fujimori en los años 90?

Es una derecha más conservadora. Efectivamente, coincido con tu análisis. Es una derecha también que va a tener que manejarse en un contexto, diríamos, en un primer momento de centroderecha, debido a las lejanías que ha tenido el Estado y la forma como está entrando el Estado para ejercer el Gobierno. Dadas las los primeros anuncios que ha hecho ayer la presidenta y dadas las características y condiciones de las prioridades, que va a ser una seguridad ciudadana y, otra, todos los aspectos y efectos del cambio climático, nosotros vamos a, de repente, sufrir probablemente la implicancia del fenómeno de El Niño, que es global, que puede ser extraordinario en el caso del Perú para la zona continental en la que estamos. Entonces, esas dos grandes prioridades la van a llevar a un enfoque también más parecido al de su papá. De mucho apoyo, de mucho apego a la población y, de paso, que eso debería ayudar a generar un desarrollo y un desenvolvimiento del diálogo y, vuelvo a repetirte, de la cercanía del Estado a la sociedad. Entonces, ahí el enfoque va a ser de una derecha conservadora.

Vlado, hablábamos con un especialista del Vaticano sobre la relación del Vaticano con Latinoamérica hace unos días y él concluía que, si se confirmara lo que parece bastante probable, la visita del Papa León XIV a la Argentina después de visitar Perú, la agenda que iba a traer el Papa iba a ser incómoda para un Gobierno más de extrema derecha como es el argentino, defendiendo la justicia social, que en la Argentina el presidente argentino la considera un robo, por ejemplo, defendiendo mayores grados de igualdad social. ¿Qué significa en Perú, que tiene además el doble efecto de que Prevost prácticamente es peruano? ¿Qué significa la visita del Papa allí a pocas semanas de asumir un nuevo gobierno de derecha de centroderecha?

Bueno, la visita del Papa va a marcar también un hito importante porque, conociéndolo al Papa desde cuando era el arzobispo de la diócesis de Chiclayo, en Perú, en el norte del país, yo soy de esa zona norte del país y trabajo mucho con el Gobierno regional de Lambayeque, este va a tener un carisma social muy importante. Es una persona muy preocupada por las condiciones y, justo el mes en el que viene a Perú, América Latina, en noviembre, vamos a estar de repente ya iniciando el fenómeno de El Niño y él tuvo un papel importante, el Papa, cuando estuvo en su momento en el 2017 sufriendo también el fenómeno de El Niño acá en el Perú. Entonces, yo creo que su mensaje va a ser de bastante apego a la población, de bastante esperanza para los pobres del país, de bastante también mirada hacia el desarrollo. Él tiene una mirada hacia el desarrollo, es un impulsor de proyectos importantes para cambiar el destino del país. Y en el contexto, diríamos, primero de Perú, el Papa va a tener una mirada también, yo diría, política directa, ¿no? Es una persona que no se anda por las ramas, diríamos, cuando ejercía acá su labor y creo que el hecho de estar en América Latina, más aún en el Perú, va a generar esa incidencia. Y bueno, en Argentina seguro que va a tener, de repente, sus encontrones con tu presidente por la forma diferente de ver las cosas. Y ahí va a ser una voz, de repente, reflexiva. Creo que acá, en el caso peruano, por la lógica de una derecha más conservadora, creo que van a tener una escucha activa. Ya Keiko se ha reunido con el nuncio apostólico acá en Perú, que es el embajador del Vaticano, y se ha puesto a disposición para la visita. Entonces, diríamos que estratégicamente, en un momento de inicio de gobierno, Keiko lo va a recibir también con una escucha más activa, creo.

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¿Puedo inferir de que León XIV va a llevar a Keiko hacia el centro en lugar de hacia la extrema derecha y que, en la preferencia entre Trump y Prevost, Keiko va a tener que preferir a Prevost?

Mira, yo creo que ahí va a estar con los pies en los dos lados. Un pie con el Papa y otro pie, de repente, con Estados Unidos. Porque no sé si has visto su ministro de Relaciones Exteriores de Keiko, un excandidato presidencial, Carlos Spa. Ha trabajado para la embajada de Estados Unidos, entonces es una persona cercana, diríamos. Yo creo que va a combinar. Ella va a poder moverse, como te digo, coloquialmente, un pie de repente metido más en el centro por el contexto del Papa y otro pie más metido en la derecha, no en la extrema derecha, pero sí en una derecha conservadora, como tú bien lo has captado en tu alocución.

Vlado Castañeda, muchísimas gracias y lo mejor para Perú.

Igual para Argentina.