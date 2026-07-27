El presidente del Episcopado explica cómo sería la visita del Papa León XIV

En un diálogo con Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190), Monseñor Marcelo Colombo, combinó la cautela institucional con la profundidad del análisis social. El presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, habló sobre los rumores y expectativas en torno a la posible visita del Papa León XIV al país.

A la espera de la confirmación oficial por parte de la Santa Sede, Monseñor Colombo detalló que se prevé un itinerario federal que trascienda la Ciudad de Buenos Aires, al tiempo que reflexionó sobre la continuidad del legado de Francisco y el rol de la Iglesia en el contexto socioeconómico actual. Frente a las lecturas políticas que anticipan un escenario de tensión e incomodidad con el gobierno nacional debido a la marcada agenda social del Pontífice, el titular del Episcopado definió a León XIV como un "artífice de puentes" cuyo mensaje busca interpelar desde la paternidad pastoral y la búsqueda imperiosa de unidad en el pueblo argentino.

Marcelo Colombo es un prelado católico que se ha desempeñado como obispo de Orán en Salta, fue obispo de La Rioja y vicepresidente de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Argentina. Actualmente preside la Conferencia Episcopal Argentina y simultáneamente se desempeña como arzobispo de Mendoza, nombrado por el Papa Francisco en mayo de 2018.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Monseñor Marcelo Colombo, Jorge Fontevecchia lo saluda. Siempre hablo del lenguaje que tiene cada una de las actividades. Así como hay lenguajes en la música, en la filosofía e inclusive hasta en los idiomas, me gustó el "signos alentadores" que usted utilizó para definir la visita del Papa...

Buen día Jorge. La confirmación es exclusivamente del Vaticano. Hablaba de cuestiones de tipo geográfico para no ir a todos lados. No va a poder, seguramente; es poco el tiempo y es muy extensa la Argentina. Pero, de cualquier forma, de venir, estaría previsto que visite varias partes de la Argentina, no solamente Buenos Aires. A ver, eso es lo que queda por confirmar. Los deseos están, pero hay que ver. Esto ya depende estrictamente de la Santa Sede. Ellos, después de evaluar los distintos lugares, van a poder establecer concretamente dónde. En el caso del Perú, imagino que es mucho más simple para el Santo Padre porque conoce muy bien y ha estado hasta no hace mucho allí. Entonces, tendrá inclusive la propia experiencia personal para aportar en el diseño. Pero en el caso nuestro, seguramente la extensión del país y lo corto del tiempo van a hacer que tengan que tomar algunas definiciones de ir por algunos espacios más que por otros.

El Papa León XIV incluiría a Córdoba en su primera visita oficial a la Argentina

Monseñor, entrevistábamos la semana pasada a alguien que no es ideológicamente cercano a la ideología de Francisco y, por carácter transitivo, puedo suponerlo tampoco a León XIV: Loris Zanatta. Él planteaba que evidentemente va a ser un momento de mucha incomodidad para el presidente argentino, porque el discurso y la perspectiva de la realidad que tiene León XIV —el solo hecho de la defensa de la justicia social, la elección de su propio nombre como continuador de León XIII, toda la encíclica que realizó— llevan a un discurso de valores opuestos a los que hoy el gobierno argentino trata de introducir o cristalizar en la sociedad. No solamente él; ayer hubo un artículo del diario La Nación diciendo también que la agenda de una eventual visita de León XIV incomodaría al gobierno argentino. Más allá de que, obviamente, la Iglesia siempre va a tratar de ser lo más ecuménica posible —y aquí el término se aplica a la perfección—, ¿cómo imagina la agenda social de una eventual visita de León XIV?

Bueno, es un pastor el que nos visita, de manera que su mirada no tiene la pretensión de una de naturaleza macroeconómica o de alguna afinidad político-partidaria. No se puede, sin duda, imaginar un discurso neutro, porque todo lo que decimos tiene connotaciones en cuanto que nuestra fe nos lleva a un compromiso y a una radicalidad en su vivencia. La figura del Papa naturalmente tiene aspectos de una paternidad respecto de su pueblo que lo llevará, sobre todo, a acompañar o a entrar en contacto con situaciones de vulnerabilidad o también de invisibilidad en algunos aspectos de la política conceptual. Después toca al oyente quedarse con lo mejor y tratar de dejarse interpelar, porque si no, una visita se convierte en el pasaje de una persona y no en la entrada de una persona en la vida de un pueblo, de una comunidad y también de los que somos visitados por él.

¿Imagina que el tono del mensaje social en Perú que en la Argentina, por su propia experiencia, se adapta a las condiciones y al clima de época de cada uno de los países, según cada una de las visitas papales y las propias que ha tenido hasta ahora León XIV en los otros países que visitó?

No sabría precisar esto. Creo que la persona que se expresa es la misma. Claramente advertirá con mayor detalle situaciones del Perú que de Argentina, en la que apenas ha estado, pero esto no implica que cambien los acentos, sino, en todo caso, la profundidad de las afirmaciones o el mayor detalle de alguna de las características de lo dicho. Tengo la impresión, de todas maneras, de que el Papa es un artífice de puentes. En esto encarna mucho aquel ideal de Francisco de tender puentes, y lo hace desde esa importante mirada donde nos invita a desarmar las palabras, a poder generar esa paz desarmada y desarmante, dice, para entender que este mundo necesita de protagonistas capaces de diálogo, de encuentro y de miradas superadoras que no se queden en el corto plazo de los intereses y las mezquindades de la política.

Crecen las expectativas por una visita de León XIV a la Argentina, pero aún no hay confirmación oficial

A ver, nuevamente con la libertad de no tener la responsabilidad de su cargo: el Papa Francisco eligió Brasil, por ejemplo, como el país con mayor cantidad de católicos en aquel momento para su primera visita latinoamericana. Es totalmente comprensible que León XIV visite Perú, que fue el país en el que vivió durante tanto tiempo. Que el otro país sea la Argentina indica algo que yo interpreto como una especie de continuación de la visita que no se pudo realizar por Francisco. Algo de reconocimiento a Francisco interpreto yo en la elección de venir a la Argentina y no hacer Perú y Brasil, por ejemplo. ¿Estoy interpretando mal?

La elección de Brasil tuvo que ver sobre todo por la agenda de entonces, que tenía en el primer encuentro masivo de jóvenes un escenario privilegiado para entrar en diálogo con estos protagonistas que son los jóvenes en el mundo y en la Iglesia. En este caso, yo creo que hay una visita familiar por lo pastoral que él ha logrado establecer en el vínculo con el Perú. Y no solo visita la Argentina, también visita Uruguay. Son los dos países que habían quedado sin visitar, como una verdadera comprensión de la misión de la Iglesia que busca, en todo caso, llegar a todos. Lo que no se pudo hacer por las dificultades de salud y el fallecimiento de Francisco, ahora se completa en la persona de León. Creo que inclusive de parte de él había un entusiasmo por dar este paso para abrazar con su misión de pastor a Uruguay y Argentina.

Pero bueno, es continuar lo que no pudo visitar Francisco. Digo, cuando uno hace su análisis, evidentemente hay una continuidad en esa elección y supongo que también, de concretarse, es lo que permite a tantos analistas de signos distintos interpretar que también hay una continuidad en el mensaje que hubiera dado Francisco en la visita a estos lugares. Monseñor, yo no quiero abusar de su tiempo; le agradezco su predisposición. No sé si quiere agregar algo, vi que iba a hablar. Le dejo el cierre de la nota a usted con lo que...

Indudablemente hay una perspectiva humanista que trasciende la sola pertenencia a la Iglesia Católica y que marca profundamente el mensaje de Francisco y ahora de León. Magnifica Humanitas, que asume toda la temática del contexto de época como la inteligencia artificial en relación con los desafíos sociales de los pueblos, va en esa línea. Entonces creo que sí, que tiene usted razón en cuanto a que hay una continuidad conceptual, pero con los acentos y la agenda de León. Creo que sí, que va a ser muy bueno. Nosotros estamos deseosos de esta confirmación del viaje y, sobre todo en este último tiempo, estamos anhelando que este viaje pueda unir profundamente al pueblo argentino. Este deseo de unidad del pueblo argentino, más allá de los contextos y las coyunturas, lo sentimos como imperioso, como imprescindible en función, sobre todo, de los más vulnerables y del bien común de toda la gente.

Monseñor Marcelo Colombo, muchas gracias como siempre por su predisposición. Le mandamos un fuerte abrazo.

Gracias, igualmente, Jorge. La bendición para todos.

Muchísimas gracias.