L'Osservatore Romano: León XIV y las dos dimensiones que nos hacen humanos ante el drama migratorio

Este ejemplar mensual del L'Osservatore Romano en español dedica más de la mitad de su contenido a la reciente visita del papa León XIV a la península ibérica. La primera parte de este número especial cubre la reciente visita papal a Lampedusa, la reunión del Colegio cardenalicio celebrada a finales de junio pasado en el Vaticano, y una reflexión profunda sobre la Encíclica Magnifica Humanitas.

Esta edición especial del periódico oficial de la Santa Sede está encabezada por una editorial de su director, Andrea Monda. En la misma, el responsable del L'Osservatore Romano reflexionando sobre la visita del papa León XIV a Lampedusa expresa que “Lampedusa y Linosa se encuentran en un camino peligroso, como el que bajaba de Jerusalén a Jericó. El Papa León, en Lampedusa, nos recuerda que todos los seres humanos, al recorrer los caminos del mundo, tarde o temprano se ven expuestos al peligro, ya sea de ser atacados o de ser meros transeúntes y, por lo tanto, testigos, con la conciencia interpelada por la escena. Y aquí entran en juego las dos dimensiones que hacen a esos seres verdaderamente humanos: el amor y la libertad”.

Excomunión masiva y "acto cismático" en la Iglesia: qué hay detrás el conflicto entre León XIV y los lefebvristas

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

A continuación, se publica una editorial de la directora de esta edición en idioma español, Silvina Pérez. Allí la responsable de prensa escrita del Vaticano manifiesta, entre otras consideraciones que “León XIV atravesó en solitario la Puerta de Europa y permaneció durante unos instantes frente al Mediterráneo. Una imagen que recordó los viajes de miles de personas obligadas a abandonar sus hogares, sus familias y sus países para huir de las guerras, la pobreza y las persecuciones. La Puerta de Europa, situada frente al mar que separa las costas africanas de las europeas, representa desde hace años el límite entre el final de una travesía y el comienzo de una nueva vida. Pero recuerda también a quienes nunca consiguieron llegar”.

La periodista vaticana Rocío Lancho García es la encargada de cubrir el Consistorio extraordinario de cardenales. Entre sus comentarios, la vaticanista hispana resalta que “Entre los temas que surgieron para dar respuesta a la primera pregunta estaban “la creciente polarización dentro de las sociedades y comunidades, generadoras de tensiones políticas y de violencia, y alimentada por las fracturas sociales, por el uso de información falsa y por una comunicación masiva que no favorece el encuentro”. Frente a los diversos escenarios que se plantearon, y ante el sufrimiento descrito en varios niveles, todos los grupos evidenciaron la necesidad de que la Iglesia se muestre madre, lugar acogedor, capaz de reconocer los propios errores y hacer del sufrimiento una ocasión de crecimiento y recordar al mundo que constituye una única familia humana”. La misma periodista vaticana en una entrevista exclusiva a Jesús Avezuela escribe que “Magnifica Humanitas “no habla de la Inteligencia Artificial con temor ni mucho menos hace un ataque a la IA. Al contrario, considera que el progreso es positivo siempre que esté al servicio de la persona humana y del bien común. Lo que más inquieta no es la tecnología en sí, sino el paradigma tecnocrático del que ya habló también el Papa Francisco”. Lo explica el director de la Fundación Pablo VI, quien reflexiona en esta entrevista sobre la primera encíclica del Papa León XIV”.

El Papa y Milei: la reconstrucción silenciosa del vínculo detrás de la visita de León XIV a Argentina

Llegado el turno del vaticanista mexicano Arturo López, parte del staff de la edición española del L'Osservatore Romano, en la sección “Los escritores del Papa” entrevista a la escritora española Julia Navarro y al escritor israelí Assaf Gavron. Navarro reflexionado acerca de la falta de imaginación que tiene la tecnología expresa que “Por tanto, la literatura no escrita a través de una máquina, porque para mí eso no es literatura, sino la literatura que emana del ser humano todavía tiene mucho que aportar, porque las máquinas nunca van a llegar a la dimensión del hombre. La máquina se nutre de lo que otros han escrito, de lo que otros han pensado, pero la máquina no piensa. Por tanto, las palabras que salen del cerebro de los hombres aún pueden mover sentimientos, emociones y corazones. No vamos a ser sustituidos por las máquinas. ¡Es absolutamente imposible! Porque las máquinas no tienen alma. La parte creadora del ser humano es una parte del espíritu, es una parte del alma”. Por su parte Assaf Gavron reflexionando sobre la fe que no puede ser un instrumento de poder expresa que “«A propósito de la tecnología, leí el documento del Papa y también vi las reacciones que generó su publicación. Causó mucho revuelo. Yaha pasado un mes y creo que fue muy interesante, fascinante. Estoy de acuerdo con muchas cosas que nos dice allí: sus preocupaciones por la pérdida de la humanidad y con la necesidad de mantener a la humanidad como una fuerza decisiva, una fuerza que debería controlar los peligros de la tecnología y la IA». «Debemos tener cuidado», comentó Gavron, «la tecnología es increíble, la he usado, me ha ayudado, incluso la enseño, y me ayuda en mi labor docente, me ayuda en mi investigación para mis libros. Así que creo que es maravillosa, pero también puede ser peligrosa, como dice el Papa, y espero que haya suficientes personas que desarrollen estas herramientas y que asuman la responsabilidad de mantenerlas seguras».

Finalmente, entre las páginas 23 a la 62 de esta edición especial del L'Osservatore Romano en español se adjuntan en forma oficial todas las homilías, discursos y participaciones del papa León XIV en su reciente visita a España.

Descarga aquí la nueva edición de L'Osservatore Romano

(ds)