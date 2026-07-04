El papa León XIV visitó Lampedusa y reforzó su llamado a proteger a los migrantes

El papa León XIV llegó este sábado a la isla italiana de Lampedusa para rendir homenaje a los migrantes que perdieron la vida al intentar cruzar el mar Mediterráneo y reafirmar el compromiso de la Iglesia católica con la defensa de quienes se ven obligados a abandonar sus países. La visita también fue interpretada como un fuerte mensaje en medio del endurecimiento de las políticas migratorias impulsadas tanto por la Unión Europea como por Estados Unidos.

El pontífice, primer papa estadounidense de la historia, eligió realizar el viaje el 4 de julio, fecha en la que Estados Unidos celebra los 250 años de su independencia. Su presencia en Lampedusa se produce además pocas semanas después de que la Unión Europea aprobara nuevas normas migratorias que contemplan una mayor utilización de centros de detención y la instalación de establecimientos de retención fuera del territorio comunitario.

El Papa León XIV excomulgó a los obispos lefebvrianos que se ordenaron sin su permiso

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

León XIV arribó a la isla alrededor de las 9 de la mañana (hora local) y comenzó su recorrido con un momento de recogimiento en el cementerio donde descansan los restos de migrantes que nunca pudieron ser identificados. Allí realizó una ofrenda floral antes de trasladarse hasta la “Puerta de Europa”, el monumento dedicado a las víctimas de la migración, donde permaneció orando en soledad frente al mar.

La agenda continuó en el muelle donde habitualmente desembarcan las personas rescatadas por la Guardia Costera, pescadores y organizaciones humanitarias. En ese lugar bendecirá una placa conmemorativa dedicada al papa Francisco y posteriormente celebrará una misa multitudinaria al aire libre antes de regresar al Vaticano.

El papa León XIV visitará la Argentina durante tres días en noviembre

Desde el inicio de su pontificado, León XIV convirtió la cuestión migratoria en uno de los ejes centrales de su mensaje pastoral. Al igual que su antecesor, el papa Francisco, ha defendido la necesidad de recibir con dignidad a quienes huyen de conflictos, persecuciones o crisis económicas, al tiempo que cuestionó las expulsiones masivas de migrantes en Estados Unidos.

Se espera además que el Papa vuelva a insistir en la necesidad de crear mecanismos que permitan una migración ordenada. Entre los principales puntos de su mensaje figura el reclamo para que los países impulsen “vías de inmigración seguras y legales”, como alternativa a las peligrosas travesías marítimas que cada año provocan miles de muertes.

Excomunión masiva y "acto cismático" en la Iglesia: qué hay detrás el conflicto entre León XIV y los lefebvristas

El portavoz del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), Filippo Ungaro, destacó el valor simbólico del viaje al señalar que “la presencia del papa León XIV envía un mensaje claro en una época en la que el debate político mundial sobre la migración se centra más en las fronteras y la disuasión que en la protección y la responsabilidad compartida”.

En la misma línea, el presidente de la Conferencia Episcopal de Sicilia, monseñor Antonino Raspanti, sostuvo que la visita “reviste una importancia histórica, geopolítica y social considerable, además de su dimensión religiosa”. Además, remarcó que “al igual que Francisco, León XIV sitúa el amor al prójimo y la preocupación por los más vulnerables en el centro del mensaje evangélico”.

Lampedusa, ubicada entre Túnez y Malta, se convirtió en uno de los principales símbolos de la crisis migratoria europea debido a la cantidad de personas que intentan alcanzar sus costas desde el norte de África. De acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), esta continúa siendo la ruta migratoria más mortífera del mundo.

León XIV estuvo a punto de abandonar el sacerdocio para casarse y tener hijos: "Una vida normal"

Las cifras reflejan la magnitud del fenómeno. Durante 2025, unas 1.330 personas murieron o desaparecieron intentando llegar a Europa por esta vía. A su vez, el Acnur informó que más de 14.000 migrantes desembarcaron en Italia durante el primer semestre del año, principalmente procedentes de Libia, y que cerca del 60% ingresó a través de Lampedusa.

Diversas organizaciones humanitarias que operan en el Mediterráneo sostienen que la Unión Europea no adopta medidas suficientes para evitar los naufragios y continúan reclamando una mayor coordinación en las tareas de búsqueda y rescate.