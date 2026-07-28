Fujimori buscará implementar las PASO en Perú para que no haya 36 candidatos, como esta vez

La elección presidencial peruana que terminó con una diferencia de apenas 40.000 votos dejó expuesta la fragmentación del sistema político: en la primera vuelta participaron 36 candidatos a la Presidencia de la República, un escenario que Alexandra Marallano calificó como “un hecho totalmente nuevo” para el país. La exsecretaria general del Jurado Nacional de Elecciones sostuvo que una de las reformas necesarias es volver a implementar las PASO, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, que habían sido incorporadas al ordenamiento jurídico pero nunca llegaron a aplicarse. “Creo que debe haber una voluntad política para aplicarlas finalmente”, afirmó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190).

Alexandra Marallano, abogada peruana especialista en Derecho Electoral, ejerció la Secretaría General del Jurado Nacional de Elecciones del Perú. Cuenta con una experiencia legal previa en la Oficina Nacional de Procesos Electorales, la Contraloría General de la República y el Ministerio de Ambiente.

—Nos cuesta y nos admira al mismo tiempo ver que una elección se defina por solo 40.000 votos y, al mismo tiempo, haya reconocimiento y paz e institucionalidad. O sea, el sistema electoral de Perú tiene que ser bastante fuerte para que una diferencia de 0,0 termine construyendo un presidente legítimo. Me gustaría que nos explicara cómo lo viven ustedes y si el sistema que permite esto tiene que ser modificado o no, para que en el futuro las diferencias puedan ser mayores.

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—Sí, efectivamente, este ha sido un proceso complejo porque en el Perú, recordemos, en una primera vuelta hubo 36 candidatos a la presidencia de la República, un hecho totalmente nuevo para nosotros. Y en una segunda vuelta bastante reñida, como usted señalaba, pocos votos de diferencia entre el primer y segundo candidato. Y que finalmente, luego de varias semanas, se definió. Y durante esas semanas de espera hubo también bastante descontento e incertidumbre por parte de la población.

El sistema electoral que tiene el Perú, entre esos organismos electorales, ONPE, Jurado y RENIEC, hicieron un trabajo muy bueno, pero durante la segunda vuelta. En la primera vuelta hubo ciertas críticas que se hicieron desde distintos puntos de la política, de la ciudadanía. Pero en la segunda vuelta fue un trabajo arduo que hicieron el sistema electoral.

Hay modificaciones, que son varias. Creo que este proceso electoral nos ha enseñado que el sistema electoral en que se encuentra el Perú necesita reformas urgentes.Y que esperemos que ahora, tanto el Congreso que tenemos, que es bicameral luego de varios años, empiece esa reforma. Pero es importante destacar, como usted también decía, el reconocimiento que hay a la elección finalmente democrática, una elección en que se tradujo la votación popular y que finalmente resultó ganadora la señora Keiko Fujimori.

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—A ver, Alejandra, nosotros nos encontramos en América Latina, donde a veces un balotaje hace que el que salió segundo en primera vuelta gane, lo que implica claramente un voto contra alguien. No es el caso siempre. Por ejemplo, en Brasil gana en el balotaje quien ganó primero en la primera vuelta y lo mismo sucede en el caso de Perú. Keiko Fujimori ganó en primera vuelta. En los casos en que el balotaje confirma el triunfo en primera vuelta, dado que el triunfo en primera vuelta fue por mayor diferencia de votos, asumo que en ese caso le da más legitimidad a ese presidente que en los casos que tenemos en otras partes de América Latina, donde en el balotaje el que salió segundo y perdió en primera vuelta termina ganando porque votan en contra de quien salió primero. ¿Usted tiene una reflexión suya sobre cuando el balotaje confirma el resultado de primera vuelta o cuando lo da vuelta literalmente?

—Sí, efectivamente. En la primera vuelta la señora Fujimori obtuvo un porcentaje importante en relación a la segunda opción que finalmente llegó a la segunda vuelta y eso reafirma la voluntad popular de la elección de la señora Keiko Fujimori. Pero hay que mencionar también que la segunda vuelta fue bastante reñida, como se mencionó al inicio, pocos votos de diferencia, pero se mantuvo finalmente el porcentaje de votos.

Muchos votos a favor de la señora Fujimori, especialmente de votos de algunas ciudades que a veces le eran reacias en una primera vuelta, una segunda vuelta que ya fue más concretizada y también en los votos del exterior. Pero la primera vuelta creo que fue importante, el balotaje que ella aceptó, porque sirvió como sustento para una segunda vuelta en la que ella finalmente resultó ganadora y que ahora finalmente va a tener la posibilidad de gobernar el Perú y esperemos que esta vez sí complete el periodo.

—¿Cuáles son las modificaciones que usted plantea que ahora que hay un sistema bicameral se tendrían que producir en el sistema electoral?

Yo creo que regresar a las PASO. En el Perú había esas elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias que finalmente nunca fueron implementadas en ningún proceso electoral en nuestro país. Se regresó a lo de antes. Se regresó al año, a lo antiguo, a las elecciones primarias que no tuvieron los resultados que se esperaban porque finalmente tuvimos 36 candidatos en una primera vuelta, un número demasiado alto e hizo que, obviamente, los votos se distribuyeran de una manera que no era la deseable.

Creo que es el primer paso, estas elecciones primarias. Creo que debe haber una voluntad política para aplicarlas finalmente. También creo que debería modificarse o implementarse un código electoral. En nuestro país tenemos las leyes electorales en diversas leyes, están dispersas, y creo que una manera ordenada de tener una legislación electoral sería en un código electoral que permita tener una legislación ordenada, una legislación transparente y una legislación que también el ciudadano pueda entender.

Eso es algo que nos ha permitido conocer este proceso electoral. Muchos de los ciudadanos peruanos desconocen cómo se maneja un proceso electoral y por eso hay tanta desinformación y tantas noticias falsas que lamentablemente inundaron nuestro proceso electoral.

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—No lo entendí bien. ¿Hay una ley de PASO de elecciones primarias abiertas, obligatorias y simultáneas en Perú y nunca se aplicó? ¿Se aplicó alguna vez y se dejó de aplicar? ¿Cuál es la situación de las PASO a lo largo del tiempo electoralmente en Perú?

—Las PASO fueron implementadas para el proceso del 2020, cuando fue elegido el señor Castillo. Pero finalmente nunca se implementó porque el Congreso en su oportunidad la dejó sin efecto. Es decir, estuvieron en su ordenamiento jurídico al momento de iniciarse el proceso electoral, pero lamentablemente tuvieron reformas electorales y parte de esas reformas fue dejar sin efecto esas PASO e implementar unas elecciones primarias que solamente que van los afiliados de los partidos políticos a votar. No es que va la ciudadanía como son las PASO en realidad.

Entonces, si bien las PASO formaron en algún momento parte de nuestro ordenamiento jurídico, no fue aplicada en ningún proceso electoral porque fueron modificadas. Entonces, la idea ahora es que se implemente. Es decir, se regrese nuevamente a nuestro ordenamiento jurídico las PASO como estaba originalmente pensada, en unas primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, y se puede implementar en el próximo proceso electoral.

—Entonces, a ver si lo entiendo. Se votó una ley con las PASO, pero luego, antes de que se llegara a la votación, hubo modificaciones a esa ley que finalmente la desnaturalizaron. ¿Es esa la situación?

—Antes de que se convocara el proceso electoral donde salió elegido el señor Castillo se modificaron las normas electorales y por eso es que finalmente nunca se aplicó. No hubo PASO.

RM