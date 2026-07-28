La Libertad Avanza cruzó al PRO en medio de las negociaciones por una alianza en la Ciudad

Mientras avanzan las conversaciones para una posible alianza entre La Libertad Avanza (LLA) y el PRO de cara a las elecciones de 2027, comenzaron a aparecer las primeras tensiones entre ambos espacios. Dirigentes libertarios cuestionaron al partido que lidera Mauricio Macri y le reclamaron que acompañe sus iniciativas en el Congreso.

El cruce se dio luego de que el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, anunciara medidas contra nuevas construcciones consideradas ilegales en la Villa 31. “Se terminó el descontrol en la Villa 31. Todas las nuevas obras serán clausuradas. Ley y orden”, publicó el mandatario porteño.

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La presidenta de La Libertad Avanza en la Ciudad, Pilar Ramírez, respondió al mensaje con un reclamo directo al PRO. “Clausurar lo ilegal en la Villa 31 siempre está bien, Jorge. El orden es la bandera de LLA. Ahora falta que el PRO sea consecuente y acompañe en el Congreso el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada”, escribió en sus redes sociales.

La dirigente cercana a Karina Milei también apuntó contra las políticas aplicadas durante los últimos años en la Ciudad. “Dejen atrás 20 años de políticas que poblaron la Ciudad de villas y defiendan la propiedad privada de verdad”, agregó.

Las críticas de Lilia Lemoine al PRO

La diputada nacional Lilia Lemoine también cuestionó el anuncio de Jorge Macri y puso en duda las motivaciones del cambio de postura del jefe de Gobierno porteño.

“El cambio de los choriceros es muy repentino, es claro que tiene que ver con fines electorales y no ideológicos”, afirmó la legisladora libertaria.

Además, sostuvo que el acercamiento del PRO a algunas banderas de La Libertad Avanza responde al crecimiento del oficialismo nacional. “Si la Libertad Avanza no estuviera seguirían reemplazando baldosas y moviendo la agenda woke como hicieron hasta 2025”, lanzó.

La discusión interna por una alianza para 2027

Las diferencias aparecen mientras ambos espacios analizan una estrategia conjunta para competir en la Ciudad de Buenos Aires, uno de los distritos clave de las próximas elecciones.

Dentro de La Libertad Avanza existen dos miradas. Un sector impulsa un acuerdo con el PRO para evitar que la división del electorado no peronista favorezca a la oposición, mientras que otro grupo considera que el partido debería competir con una candidatura propia.

Uno de los nombres que había circulado para encabezar esa alternativa era el del exjefe de Gabinete Manuel Adorni, aunque su salida del Ejecutivo obligó al espacio a revisar sus planes.

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Del lado del PRO, Jorge Macri buscó mantener un tono conciliador y destacó la necesidad de construir acuerdos. “Puede haber algunas diferencias. Pero tenemos que hacer los máximos esfuerzos para evitar volver al pasado”, sostuvo.

En el oficialismo nacional creen que el escenario porteño sigue siendo favorable para La Libertad Avanza y consideran que podrían llegar al balotaje con distintos candidatos. Sin embargo, otros dirigentes sostienen que un acuerdo con el PRO permitiría evitar la fragmentación del voto opositor y fortalecer una alternativa común frente al peronismo.

LB