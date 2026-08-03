¡Mirá en vivo +Perfil!: un canal con gente que piensa

+Perfil ya está al aire. La nueva señal periodística de Editorial Perfil comenzó sus transmisiones con una programación dedicada al análisis, la investigación, la economía, la cultura y las noticias nacionales e internacionales.

Cómo es la programación de +Perfil

Marcelo Longobardi comenzará la programación de +Perfil de 8 a 10hs.

Modo Fontevecchia, conducido por Jorge Fontevecchia de 10 a 13hs.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Investigación, a cargo de Natalia Volosin, de 13 a 14.30hs.

Corresponsales, liderado por Jorge Elías, de 14.30 a 16.30hs.

Economistas, con Fernando Meaños, de 16.30 a 18hs.

Escritores, con la conducción de Osvaldo Quiroga, de 18 a 19.30hs.

Editores, que contará con la participación de los destacados periodistas de la Editorial Perfil 19.30 a 21hs.

A partir de las 21 y hasta las 23hs continuará QR, el programa conducido por Pablo Caruso.

Dónde ver +Perfil en vivo

+Perfil puede verse en todo el país mediante los principales cableoperadores y a través de la Televisión Digital Abierta.

La señal se encuentra disponible en los siguientes canales:

Flow: canal 571.

Telecentro: canal 21.

DirecTV: canal 1722.

Telered: canal 24.

Trimi: canal 106.

Claro: canal 22.

Sensa: canal 196.

Colsecor: canal 196.

Televisión Digital Abierta: canal 25.5.

De esta manera, la programación de +Perfil podrá seguirse tanto por televisión como mediante sus plataformas digitales y la transmisión en vivo.