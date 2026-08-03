¡Mirá en vivo +Perfil!: un canal con gente que piensa

+Perfil ya está al aire. La nueva señal periodística de Editorial Perfil comenzó sus transmisiones con una programación dedicada al análisis, la investigación, la economía, la cultura y las noticias nacionales e internacionales.
Cómo es la programación de +Perfil
Marcelo Longobardi comenzará la programación de +Perfil de 8 a 10hs.
Modo Fontevecchia, conducido por Jorge Fontevecchia de 10 a 13hs.
Investigación, a cargo de Natalia Volosin, de 13 a 14.30hs.
Corresponsales, liderado por Jorge Elías, de 14.30 a 16.30hs.
Economistas, con Fernando Meaños, de 16.30 a 18hs.
Escritores, con la conducción de Osvaldo Quiroga, de 18 a 19.30hs.
Editores, que contará con la participación de los destacados periodistas de la Editorial Perfil 19.30 a 21hs.
A partir de las 21 y hasta las 23hs continuará QR, el programa conducido por Pablo Caruso.
Dónde ver +Perfil en vivo
+Perfil puede verse en todo el país mediante los principales cableoperadores y a través de la Televisión Digital Abierta.
La señal se encuentra disponible en los siguientes canales:
Flow: canal 571.
Telecentro: canal 21.
DirecTV: canal 1722.
Telered: canal 24.
Trimi: canal 106.
Claro: canal 22.
Sensa: canal 196.
Colsecor: canal 196.
Televisión Digital Abierta: canal 25.5.
De esta manera, la programación de +Perfil podrá seguirse tanto por televisión como mediante sus plataformas digitales y la transmisión en vivo.