Llegó desde Burkina Faso sin documentos, aprendió el idioma y hoy está a un paso del título en la UNNE

La historia de Camille Tonde es un testimonio de superación, integración y acceso a la educación pública en la provincia. Tras arribar a Corrientes en 2016 sin documentación acreditativa de su identidad ni de su trayectoria académica, el joven originario de Burkina Faso logró reconstruir su vida, convertirse en técnico en Turismo y quedar a un paso de defender su tesis para obtener la Licenciatura en Turismo en la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE).

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Nacido en el país africano en el seno de una familia católica de cuatro hermanos, Tonde inició su travesía internacional tras salir de su tierra natal. "Vine al sur de Brasil, a una ciudad que se llama Caxias do Sul, por deporte y no me fue bien", recordó Camille en diálogo con Perfil.

Ante esa situación, decidió cruzar la frontera: "Decidí descubrir Argentina y justo la provincia más pegada al estado de Río Grande do Sul, donde vivía, era Corrientes. Vine con visa de dos semanas; la gente me hizo sentir muy querido y se me presentaron oportunidades que siempre buscaba. Me quedé para intentarlas y aprovecharlas".

El acompañamiento institucional de los docentes de la Educación Permanente de Jóvenes y Adultos (EPJA) resultó determinante para su regularización migratoria, la homologación de sus estudios y el aprendizaje del idioma español.

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De vendedor ambulante a docente universitario

Para integrarse a la comunidad local, Camille desplegó una intensa agenda de capacitación que abarcó desde el ámbito deportivo hasta los oficios. "Trabajé en inscribirme en muchas actividades socioculturales para estar en contacto permanente con la comunidad: la escuela, la facultad, clubes de fútbol, cursos de modelo, barman profesional, barbero, personal trainer y guía de sitio de la ciudad", detalló a este medio.

En la actualidad, Tonde se desempeña como docente tutor del programa Taragüí Ko'ẽ del Ministerio de Educación de Corrientes, donde imparte clases de francés y portugués, actividad que combina con su trabajo diario.

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"Fui y soy siempre vendedor ambulante, lo que me permite estar todo el tiempo hablando, conociendo a la gente y la cultura local", explicó.

Respecto a su paso por las aulas universitarias de la UNNE, remarcó el respaldo de la comunidad académica: "Sentí el apoyo de la administración, los profesores, los compañeros, los nodocentes y los trabajadores del comedor".

Consultado sobre acusaciones externas en torno a la discriminación en el país, fue contundente: "A mí no me pasó. Tampoco conozco personas que hayan sufrido un acto de racismo en Argentina; la gente suele confundir los conceptos. Lo que conseguí acá no lo tuve en ningún lado".