El puerto de Corrientes exportará litio de Jujuy y harina de hueso de Chaco

El puerto de la ciudad de Corrientes dará un salto estratégico en su actividad operativa al sumar dos cargas de alta relevancia para el comercio exterior de la región: litio extraído en la provincia de Jujuy y harina de hueso producida en el Chaco.

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El anuncio fue realizado por el gobernador Juan Pablo Valdés, quien destacó el impacto económico del nuevo esquema logístico. "Con el litio se va a seguir posicionando al puerto de Corrientes, lo que nos invita a trabajar siendo una oportunidad enorme", sostuvo el mandatario provincial.

Respecto a la ventaja competitiva para las mineras del NOA, Valdés precisó que la salida del mineral por las terminales correntinas representa "un ahorro por contenedor de casi 440 dólares, lo cual es realmente importantísimo para la competitividad del sector".

Competencia con Barranqueras y la consolidación regional

En los próximos días comenzará la recepción de los primeros contenedores de harina de hueso chaqueña. Según el mandatario, esta incorporación reafirma la visión de convertir a la capital provincial en un nodo de transferencia para el Norte Grande.

"De pronto todo el norte empieza a salir por los puertos de Corrientes. Todos conocen muy bien qué sucede con las ciudades que se desarrollan y crecen a partir de tener un puerto activo", dijo.

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En ese contexto, Valdés contrapuso la previsibilidad operativa de Corrientes frente al puerto de Barranqueras. "Creemos que teniendo la infraestructura exacta y las herramientas necesarias, la visión que el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, tiene sobre Barranqueras tranquilamente puede ser el destino de Corrientes: apostar a puertos de aguas naturales que no requieren mantenimiento constante de dragado", argumentó.

Respaldo a la Ley de Cabotaje

Por último, el titular del Ejecutivo provincial anticipó que los legisladores nacionales del oficialismo correntino votarán a favor del proyecto de Ley de Cabotaje en el Congreso de la Nación.

"Hoy Corrientes tiene tres frecuencias mensuales de fletes y, con una ley de cabotaje que sume mayor oferta de operadores, podríamos pasar a tener hasta dos frecuencias por semana", explicó Valdés.

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Asimismo, concluyó que la norma reducirá costos para los armadores y dinamizará la flota fluvial argentina: "Vamos a buscar apoyar la Ley de Cabotaje, una herramienta que tenemos que ajustar para generar mayor eficiencia en los costos y crear más trabajo tanto en las vías navegables como en la producción".