De Chaco al Mundial: 19.000 kilómetros junto a la Selección y una tarde histórica ante Inglaterra

“Barrilete cósmico, ¿de qué planeta viniste?”. Mucho antes de ingresar a un estadio mundialista, tomar un micrófono o imaginarse trabajando junto a Víctor Hugo Morales, Marcelo Mantaras escuchó aquella pregunta desde una radio encendida en la casa de su abuela, en Villa Ángela.

Era la voz que había convertido el segundo gol de Diego Armando Maradona ante Inglaterra, durante el Mundial de México 1986, en una pieza irrepetible del relato deportivo. Víctor Hugo acompañó la corrida de Diego con palabras que todavía sobreviven en la memoria colectiva: “Genio”, “quiero llorar”, “la jugada de todos los tiempos”. Para aquel niño del interior chaqueño, la transmisión representaba una forma de viajar sin moverse de su provincia.

Décadas después, el recorrido profesional colocaría a Mantaras del otro lado de la radio. En 2022 fue convocado para integrar el equipo de Relatores, encabezado por Víctor Hugo Morales, durante el Mundial de Qatar. La Selección terminó consagrándose campeona y el periodista chaqueño logró trabajar con la voz que había acompañado una parte central de su infancia.

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“Es como si a un futbolista le dijeran que va a jugar con Messi”, resume Mantaras durante una entrevista con Perfil NEA. Cuatro años después de aquella experiencia, volvió a cubrir un Mundial y estuvo en el estadio durante otro Argentina-Inglaterra destinado a ingresar en la historia.

Un proyecto chaqueño que lleva 28 años al aire

Marcelo Mántaras es periodista deportivo, relator de fútbol y conductor de El Aguante Deportivo, un espacio que nació hace 28 años con el objetivo de difundir las actividades deportivas del Chaco.

Los primeros programas se emitieron los domingos, durante una hora, por Radio Crisol, una emisora que funcionaba en el Sindicato de Trabajadores Municipales. El nombre surgió porque el proyecto inicialmente pretendía abarcar diferentes disciplinas, entre ellas el básquet, aunque con el paso del tiempo su cobertura se concentró principalmente en el fútbol.

“Si me preguntaban en aquel momento si imaginaba llegar a los 28 años, hubiese dicho que era imposible. Empezar de un día para otro con un programa deportivo y pensar que podía trascender en el tiempo era una utopía”, recuerda.

El programa actualmente se emite por Master 89.9 y sigue las campañas de los principales representantes chaqueños: Chaco For Ever, Sarmiento y Defensores de Vilelas, además de encuentros de la Copa Argentina, eliminatorias mundialistas y competencias internacionales.

En casi tres décadas, Mantaras atravesó distintas etapas del fútbol provincial. Entre los momentos que destaca aparecen los ascensos de For Ever de 2013 y 2021, la recuperación de la presencia chaqueña en las categorías nacionales y las coberturas de los Mundiales de Qatar 2022 y Estados Unidos, México y Canadá 2026.

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También estuvo en la Copa América 2024, nuevamente en Estados Unidos, donde la Argentina se consagró campeona. Cada uno de esos viajes, asegura, tuvo un significado que excedió al medio para el que trabajaba. “Representé a El Aguante, pero también sentí que estaba representando al Chaco”, explica.

El sueño de trabajar con Víctor Hugo Morales

La primera experiencia mundialista llegó a partir de una convocatoria inesperada. El equipo conducido por Víctor Hugo Morales buscaba incorporar a un periodista del interior para la cobertura de Qatar y Mántaras fue seleccionado después de un seguimiento previo de su trabajo.

La noticia lo llevó inmediatamente hacia Villa Ángela, a la casa de su abuela y a las transmisiones que escuchaba durante su infancia. “Me vino a la mente la radio de mi abuela, escuchándolo a Víctor Hugo en el Mundial 86 y en el gol de Maradona. Acompañar al más grande de la historia del relato era un sueño”, afirma.

La experiencia tuvo un desenlace que resultaba difícil imaginar al comienzo del viaje: la Selección de Lionel Scaloni se consagró campeona del mundo y Lionel Messi levantó el trofeo que le faltaba a su carrera.

Para Mántaras, trabajar junto a Víctor Hugo y presenciar el primer título mundial de Messi representó uno de los puntos más altos de su trayectoria. También le permitió realizar contenidos propios para El Aguante Deportivo y llevar a la audiencia chaqueña una cobertura en primera persona. “Son acontecimientos que quedan en la historia. La posibilidad de estar ahí y contarlo para la gente de nuestra provincia no tiene precio”, sostiene.

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La camiseta argentina para enfrentar a Inglaterra

Durante el Mundial 2026, Mántaras acompañó nuevamente cada presentación de la Selección. Trabajó para El Liberal de Santiago del Estero, para una emisora de Córdoba y para su propio programa, con contenidos realizados desde los entrenamientos, las concentraciones y los estadios.

En cada jornada llevaba la indumentaria identificatoria de El Aguante Deportivo. La rutina cambió cuando se confirmó que la Argentina enfrentaría a Inglaterra por un lugar en la final.

El periodista llegó al estadio con la chomba de su programa, realizó los contenidos de la previa y, antes del comienzo del partido, se la quitó para ponerse la camiseta albiceleste. “Era imposible no usar la camiseta argentina en un partido contra Inglaterra”, relata.

Lionel Scaloni había intentado reducir la carga emocional al sostener públicamente que se trataba de “un partido de fútbol”. Mantaras interpretó que el entrenador buscaba quitar presión a los jugadores, aunque dentro del estadio la sensación era completamente diferente.

La Argentina venció 2 a 1 a Inglaterra en Atlanta, con un gol de Lautaro Martínez en tiempo adicionado, y avanzó a la final del Mundial. El encuentro volvió a reunir a las dos selecciones después de décadas de partidos atravesados por una fuerte dimensión deportiva, histórica y social.

“Desde que comenzó el himno quedó claro que no era un partido más. Se cantó el ‘que no salta es un inglés’, pero esta vez los ingleses estaban al lado. Había un sentimiento muy fuerte”, describe.

Mantaras observó la forma en la que Scaloni cantó el himno, la concentración de los futbolistas y la reacción de los hinchas. Después del triunfo llegaron los abrazos con colegas, simpatizantes y personas desconocidas que compartían una emoción difícil de contener. “Fue mucha adrenalina. Fue abrazarse, llorar y emocionarse porque no era un partido más. Ganarle a Inglaterra fue casi como ganar un Mundial”, sostiene.

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Messi y un partido que faltaba en su historia

Para el periodista chaqueño, la semifinal también tuvo un valor particular dentro de la trayectoria de Lionel Messi. El capitán ya había sido campeón del mundo, había enfrentado y vencido en distintas oportunidades a Brasil y Francia, pero todavía no había protagonizado un cruce mundialista contra Inglaterra. “Le faltaba ese partido para marcar la historia”, considera el periodista chaqueño.

El encuentro quedó inevitablemente vinculado con México 1986, aunque su desarrollo fue diferente. No hubo una nueva versión del gol del siglo ni una repetición de aquel relato de Víctor Hugo, pero sí una remontada argentina, una clasificación agónica y la posibilidad de que Messi disputara otra final mundialista.

La comparación con Maradona apareció en las tribunas, en las transmisiones y en la memoria de quienes crecieron escuchando aquella corrida narrada como una sucesión de golpes sobre el aire: “ta-ta-ta-ta-ta”. Para Mantaras, estar allí cerró un círculo personal. Había escuchado el partido de 1986 en el interior del Chaco, había trabajado junto al autor de su relato más recordado y ahora presenciaba otro triunfo argentino sobre Inglaterra, esta vez desde un estadio estadounidense y como enviado especial.

Una final sin el clima que esperaba

La Argentina llegó a la definición frente a España, pero el desenlace fue diferente al de Qatar. El conjunto europeo se consagró campeón al imponerse 1 a 0 en tiempo suplementario, con un gol de Ferran Torres a los 106 minutos, en el estadio de Nueva York-Nueva Jersey.

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Mantaras recuerda aquella jornada como una final extraña, tanto por el desarrollo deportivo como por el ambiente alrededor del estadio. Según su análisis, los altos precios de las entradas limitaron la presencia de hinchas argentinos y redujeron parte del clima popular que había caracterizado otros encuentros. “Fue el Mundial más caro y comercial de la historia”, define.

En la previa, el sonido del espectáculo organizado dentro del estadio alcanzó un volumen que, a su entender, terminó cubriendo los cantos de las tribunas. La ceremonia dejó poco espacio para el folklore tradicional de los hinchas y produjo una atmósfera muy distinta a la vivida en Qatar.

“Había muchas personas con la camiseta argentina que no eran argentinas. Además, el sonido del show estaba al máximo y tapaba todo. Se perdió ese clima de final”, describe.

En el análisis futbolístico, Mántaras evita las teorías conspirativas y considera que España ganó merecidamente. La Selección, afirma, llegó con el físico y la energía al límite después de un torneo extenso y de alta exigencia. “Argentina perdió bien. España nos manejó la pelota y nosotros llegamos con poco resto. Eso no quita ningún mérito a esta Selección, porque ya no hay nada más que pedirle”, señala.

Aun con la derrota, conserva una frase que sintetiza el peso emocional que le asigna a la semifinal: “El Mundial debería haber terminado contra Inglaterra y nadie hubiese reclamado nada”.

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La despedida de los hinchas argentinos después de la final fue otra de las imágenes que quedaron grabadas en Mántaras. Pese a la derrota, una parte importante del público permaneció cantando y aplaudiendo, mientras los futbolistas se acercaban para reconocer el acompañamiento.

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El periodista interpreta que esa relación se construyó a partir de la historia de Messi y de su capacidad para persistir después de numerosas frustraciones con la camiseta argentina. “Messi nos demostró que las cosas pueden salir mal y que existen dos opciones: bajar los brazos o seguir adelante”, reflexiona.

El capitán había ganado prácticamente todo en Europa, pero convivió durante años con derrotas, cuestionamientos y acusaciones sobre su compromiso con la Selección. Incluso anunció su renuncia en 2016, aunque regresó antes del siguiente partido oficial.

Para Mantaras, esa búsqueda generó una identificación que trascendió al fútbol. El equipo de Scaloni consiguió transmitir valores como la perseverancia, la solidaridad y el esfuerzo colectivo, mientras los compañeros entendieron que debían jugar por ellos mismos y también por el capitán.“Eso fue adquirido por la gente. Por eso millones salieron a festejar después de Qatar, acompañaron en las eliminatorias y volvieron a reconocer al equipo incluso después de perder una final”, analiza.

El plantel mirando hacia la tribuna, agrega, no constituyó una falta de respeto al campeón, sino un gesto de gratitud hacia sus seguidores: “Era como decirles: ‘Hicimos todo, no pudimos, pero acá estamos’”.

Diecinueve mil kilómetros con la bandera del Chaco

La organización del Mundial 2026 presentó un desafío completamente diferente al de Qatar. Mientras que en el torneo anterior los estadios estaban concentrados en un territorio reducido, en Estados Unidos las distancias obligaron a realizar traslados extensos entre las distintas sedes.

Mantaras y su equipo optaron por movilizarse en una casa rodante para evitar la dependencia de los aeropuertos. Según calcula, recorrieron alrededor de 19.000 kilómetros durante la competencia. “Fue una experiencia única. Pasamos por lugares en los que nunca imaginamos que íbamos a estar”, cuenta.

En cada viaje llevó la misma bandera del Chaco que había utilizado en Qatar y durante la Copa América. Los colores llamaban la atención de otros periodistas e hinchas, que se acercaban para preguntar a qué lugar representaban. “Era lindo explicar que era la bandera de nuestra provincia. Cuando salgo del Chaco o del país, no siento que represento solamente al programa o a la radio: represento a toda una provincia”, asegura.

Para el relator, esa responsabilidad implica mostrar que desde el interior también se pueden cubrir los principales acontecimientos deportivos del mundo. Por eso celebra que otros colegas chaqueños accedan a competencias internacionales y rechaza cualquier mirada individualista sobre esas oportunidades. “Me pone feliz que podamos trascender y estar en estos eventos. Lo importante es dejar lo mejor posible la imagen de nuestra provincia”, afirma.

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El desafío del periodismo chaqueño

Después de dos Mundiales y una Copa América, Mantaras observa un periodismo deportivo provincial con deseos de crecimiento, pero atravesado por dificultades económicas y por los cambios tecnológicos.

Considera que la radio conservará su vigencia, aunque advierte que los medios tradicionales deben adaptarse a nuevas formas de consumo. Las cámaras dentro de los estudios, las transmisiones por streaming y los contenidos para redes sociales dejaron de ser accesorios y pasaron a integrar la estructura cotidiana de los programas.

“La radio no va a desaparecer, pero tiene que agiornarse. Lo mismo ocurre con los periodistas: hay que capacitarse y estar preparados porque, de lo contrario, el tiempo te pasa por encima”, advierte.

También plantea que el trabajo periodístico en el Chaco necesita una retribución acorde con la preparación y las responsabilidades que demanda. La distancia respecto de los grandes centros urbanos, sostiene, todavía se refleja en las oportunidades laborales y en los recursos disponibles para producir contenidos. “Tenemos un periodismo con mucha hambre de crecer, que cada día se prepara más, pero también necesita ser remunerado como corresponde”, expresa.

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“El deporte es una inversión, nunca un gasto”

En el tramo final de la entrevista, Mántaras también analiza la realidad deportiva del Chaco y cuestiona las diferencias en el acompañamiento económico a los clubes. “El deporte es una inversión, nunca puede ser un gasto”, sostiene. Argumenta que la actividad física contribuye a formar personas saludables, aleja a niños y adolescentes de consumos problemáticos y crea oportunidades para deportistas de sectores populares.

Su principal crítica está dirigida a la distribución de los recursos. Como ejemplo, menciona la situación de Defensores de Vilelas, que consiguió competir en una categoría nacional, pero afronta dificultades para sostener los gastos de la campaña. También reclama un mayor respaldo para Chaco For Ever, por su participación en la segunda división del fútbol argentino, y para Villa San Martín, como representante provincial en el básquet nacional.

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“Son los espejos de los chicos. El que juega al básquet sabe que existe Villa San Martín y puede proponerse llegar ahí. Lo mismo pasa con For Ever. Después lo conseguirá o no, pero tiene un objetivo”, explica.

Mántaras reconoce que existen programas y políticas deportivas, aunque considera que el apoyo debe ser más equitativo y transparente. “No todo lo que brilla es oro. Hay cosas que se hacen, pero también hay mucho por mejorar”, concluye.