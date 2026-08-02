En Santiago del Estero, el Frente Cívico de Gerardo Zamora se alzó con un contundente triunfo en toda la provincia

El Frente Cívico de Gerardo Zamora ratificó su poderío electoral y se alzó con una victoria contundente, dejando a La Libertad Avanza relegada a un lejano segundo puesto en las elecciones municipales en esta provincia, en las que ganó en los 25 distritos en los que se elegían intendentes y 1 comisionado municipal. En la Capital el triunfo fue contundente, 60,6% contra el 12% de LLA, mientras que en La Banda, la segunda ciudad en importancia, las fuerzas mileistas quedaron en el sexto lugar. Fue 51,6% del FC contra el 12,5% del massismo.

De esta manera, el Frente Cívico del senador radical K, tendrá el control absoluto de los 28 municipios de la provincia, que gobierna desde hace 20 años. Zamora y su sucesor, el actual gobernador Elías Suárez, se pusieron a la cabeza de la campaña, en la que empujaron la candidatura de Mario Benavente para la intendencia de la Capital y de Llamil Abdala en La Banda.

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La amplia diferencia ratifica el apoyo al FC (con su histórico aliado, el PJ), en toda la provincia y le dijo que no a la oposición, que esta vez fue dividida facilitando justamente el holgado triunfo electoral del oficialismo gobernante. Fue un contundente 26-0 del partido gobernante: 25 municipios y 1 comisión municipal, dejando lejos a LLA y más atrás, al resto de las fuerzas políticas.

Más del 70% de la población fue a las urnas en un agradable domingo soleado. En los comicios se eligieron intendentes y concejales en 25 de los 28 municipios de la provincia, con casi 600.000 santiagueños habilitados para votar, en 221 establecimientos educativos, distribuidos en 1.734 mesas.

La Libertad Avanza le otorgó un carácter importante a esta elección, en la que intentó hacer pie en Capital y La Banda. Beatriz Yunes, una empresaria, dueña de una galería de arte, fue la candidata en la principal ciudad: quedó lejos, a pesar de haber contado con el apoyo de Iñaki Gutiérrez y Eugenia Rolón (de comunicación digital de LLA), y apoyos importantes como el de Diego Santilli y Martín Menem.

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En el último tramo de campaña, Zamora cargó contra Javier Milei y se diferenció, una vez más, del modelo político libertario. “Nosotros no nos vamos a arrodillar para pedir migajas y además votarle leyes de porquería en contra de los jubilados, de los trabajadores, de los discapacitados, de la educación pública”, lanzó en uno de los actos, en los que también acusó a los gobernadores de Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe y Jujuy, por recibir dinero a cambio de votar leyes en contra de la gente.

Santiago recibe un 45% menos de coparticipación, justamente a raíz de la postura de sus senadores y diputados que no apoyan las políticas libertarias. Tampoco esta provincia ha recibido ayudas extras del gobierno nacional.

Se eligieron intendentes en los municipios de primera, segunda y tercera categoría. En la primera renovaron autoridades Capital, La Banda, Las Termas de Río Hondo, Añatuya y Frías; en la segunda lo hicieron Quimilí, Fernández, Loreto y Monte Quemado; mientras que en la tercera hubo elecciones en Bandera, Campo Gallo, Colonia Dora, Forres, Los Juríes, Los Telares, Nueva Esperanza, Pampa de los Guanacos, Pinto, Pozo Hondo, San Pedro de Guasayán, Selva, Sumampa, Suncho Corral, Tintina y Villa Ojo de Agua.

A las 21.10, el gobernador Elías Suárez, Zamora, Benavente y el senador peronista José Emilio “Pichón” Neder, felicitó al gobernador y saludó a la ciudadanía que participó de los comicios. Mientras que Zamora también agradeció a la militancia, al pueblo de la ciudad capital, al que prometió que “van a tener un buen intendente, ingeniero Mario Benavente: todos los éxitos”. Y lanzó sus dardos a la Casa Rosada, al señalar que se están viviendo “momentos difíciles de la economía y de la gente, por lo que debemos profundizar este modelo”.