Javier Milei defendió su plan económico y descartó un “plan platita” para las elecciones

El presidente Javier Milei defendió este domingo el rumbo económico de su gestión, descartó cualquier relajación fiscal con fines electorales y aseguró que no impulsará un "plan platita" de cara a las elecciones. "No voy a hacer populismo. Voy a morir con las botas puestas haciendo lo que corresponde", afirmó durante una entrevista exclusiva con Luis Majul en LN+.

Además, el mandatario sostuvo que la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, junto con los cambios que impulsa en los mercados de capitales y de seguros, permitirá "terminar de extirpar la inflación" y generar condiciones para un mayor crecimiento económico. También defendió el equilibrio fiscal, aseguró que la economía lleva "26 meses seguidos creciendo" y volvió a cuestionar a la oposición.

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Durante la entrevista, Milei explicó que el paquete de reformas anunciado en la cadena nacional apunta a modificar "el corazón de la decadencia argentina" y terminar con un esquema que, según afirmó, llevó al país a atravesar 22 crisis económicas desde comienzos del siglo XX.

"De esas 22 crisis, 20 tienen origen fiscal", sostuvo el Presidente, quien vinculó los problemas históricos de la Argentina con el déficit, la emisión monetaria, la inflación y el aumento de impuestos. En ese sentido, afirmó que su objetivo es "ponerle un tapón a la inflación por emisión monetaria".

Milei defendió la reforma del Banco Central y prometió terminar con la emisión

El mandatario sostuvo que la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central busca impedir que el Estado vuelva a financiar el gasto público mediante la emisión de dinero. "Cuando usted emite para financiar al fisco es una falsificación de dinero", afirmó.

Según Milei, la inflación funciona como "un impuesto no legislado" que afecta principalmente a los sectores más vulnerables. "Terminar con la inflación es la política más pro pobre que existe", aseguró.

Además, explicó que la reforma no está aislada, sino que forma parte de un conjunto de cambios que incluye modificaciones en el mercado de capitales y de seguros. Según su visión, el objetivo es que los ahorros que hoy están fuera del sistema financiero vuelvan a convertirse en inversión. "Eso le va a permitir acumular capital, crecer y tener mayores salarios", señaló.

"No voy a entregar mi reputación por ganar una elección", afirmó el mandatario

Uno de los momentos centrales de la entrevista fue cuando Majul le preguntó si estaba dispuesto a flexibilizar su política económica para mejorar sus chances electorales.

Milei rechazó esa posibilidad y aseguró que no aplicará medidas de estímulo del gasto antes de los comicios. "Eso es pan para hoy y hambre para mañana", afirmó.

"No voy a entregar mi reputación ni mi legado histórico", sostuvo, al rechazar la posibilidad de aplicar medidas similares al kirchnerismo para mejorar su performance electoral.

El Presidente también cuestionó a quienes plantean que una expansión del gasto podría impulsar el consumo. "Si nosotros inyectamos plata, lo único que vamos a hacer es meter más inflación y no va a tener impacto en la actividad", afirmó.

La defensa de Milei: crecimiento, pobreza e inflación

Milei defendió los resultados económicos de su gestión y aseguró que la Argentina lleva más de dos años de crecimiento consecutivo.

Según explicó, la economía avanzó a un ritmo superior al promedio histórico del país. "Crecimos cinco veces más fuerte que lo que ha hecho la economía argentina a lo largo de la historia", sostuvo.

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Además, destacó la reducción de la pobreza y la indigencia como uno de los principales logros de su administración. Afirmó que la pobreza pasó del 57% al 29%, mientras que la indigencia bajó del 20% al 6%. "Eso significa que sacamos a 14 millones de personas de la pobreza", remarcó.

Frente a las críticas por el impacto de la economía en algunos sectores, el Presidente sostuvo que no se puede analizar la situación mirando únicamente un área o un período determinado. "El mal economista mira un sector y un período. El buen economista mira todos los sectores y el presente y el futuro", dijo en la entrevista.

El rechazo al "derrame" y la defensa del sector privado

Durante la charla, Milei rechazó utilizar el concepto de "derrame" para explicar su modelo económico y aseguró que esa idea pertenece a una interpretación que atribuyó al socialismo. "No hablamos de derrame. Una empresa no puede derramar nada porque si no quiebra", afirmó.

El Presidente explicó que cuando una actividad económica crece, genera inversión, empleo y movimiento en otros sectores. En ese sentido, mencionó el desarrollo de Vaca Muerta, la minería y las inversiones productivas.

También destacó el impacto que podría tener la inteligencia artificial en la economía y afirmó que el aumento de productividad permitirá el crecimiento de sectores vinculados al entretenimiento y la economía del conocimiento.

La inflación y el conflicto con el Congreso

Milei atribuyó la demora en una baja más acelerada de la inflación a distintos factores económicos y políticos. Según explicó, durante 2025 hubo un "ataque furioso desde la política" que generó incertidumbre sobre los activos argentinos.

El Presidente sostuvo que los proyectos impulsados por la oposición en el Congreso pusieron en riesgo el equilibrio fiscal y provocaron una caída en la demanda de pesos, un aumento de las tasas de interés y una desaceleración de la actividad. "Presentaron 40 proyectos para romper el equilibrio fiscal", afirmó.

También aseguró que su Gobierno logró resistir una corrida cambiaria y destacó la baja del riesgo país luego de las últimas elecciones.

Milei cruzó a Kicillof y descartó un acuerdo con Cristina Kirchner

El Presidente respondió a las críticas del gobernador bonaerense Axel Kicillof, quien había cuestionado que una macroeconomía ordenada no se traduzca en mejoras inmediatas para los ciudadanos. "Kicillof fue ministro de Economía de Cristina Kirchner y tuvo el mejor contexto internacional de la historia argentina", afirmó.

Además, responsabilizó al kirchnerismo por la situación económica del país y sostuvo que la provincia de Buenos Aires no crece por las políticas aplicadas por el gobernador. "Donde un comunista toca algo, lo destruye todo", lanzó.

En relación con Cristina Kirchner, negó cualquier posibilidad de un acuerdo político para avanzar con la Corte Suprema. "Mi competidor soy yo mismo", aseguró.

El mandatario afirmó que su principal argumento de cara al futuro es el cumplimiento de sus promesas de campaña. "Antes yo era un montón de promesas. Ahora tengo un montón de datos", señaló.

Lula, Ceuta y la discusión por la inmigración

Milei volvió a defender sus críticas contra el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y sostuvo que sus cuestionamientos estuvieron basados en hechos. "Cuando me insultan a mí está bien, pero cuando yo contesto está mal", afirmó.

Además, se refirió a la crisis migratoria en Ceuta y cuestionó las políticas migratorias europeas. Según explicó, el problema no es la inmigración en sí misma sino la falta de integración cultural.

"Si una sociedad nueva no adhiere a su cultura, usted no está teniendo inmigración, sino una invasión", afirmó.

También defendió que los extranjeros paguen por algunos servicios públicos en Argentina y planteó que los países deben definir sus políticas migratorias teniendo en cuenta la existencia o no de un Estado de bienestar.

Corte Suprema, Villarruel y el futuro político

Sobre la Corte Suprema, Milei aseguró que no avanzará con nuevos nombramientos hasta que estén dadas las condiciones políticas y económicas. "No voy a avanzar con la Corte hasta que no haya un montón de cosas que estén en orden", afirmó.

También fue consultado por la tensión entre Victoria Villarruel y Diego Santilli, luego de que la vicepresidenta cuestionara su estado mental. Milei evitó entrar en la disputa y volvió a defender su gestión. "Todos aquellos que cambiaron el mundo fueron tildados de locos", sostuvo.

Finalmente, habló sobre Patricia Bullrich y su futuro político. Dijo tener "afecto y admiración" por la ministra de Seguridad y aseguró que le gustaría que continúe dentro de su espacio. "Para mí el placer es que Bullrich sea parte del mejor gobierno de la historia", concluyó.

LB