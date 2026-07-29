El plan de Kicillof para 2027 y la condición del kirchnerismo para sellar un acuerdo

El gobernador bonaerense Axel Kicillof aceleró la construcción de su proyecto nacional para 2027 y les encargó a ministros, intendentes y dirigentes de confianza que encabecen actividades políticas en distintas provincias. El despliegue tendrá como objetivo ampliar el Movimiento Derecho al Futuro y preparar el terreno para futuras recorridas del mandatario.

La estrategia nacional avanza, sin embargo, mientras Kicillof enfrenta una nueva negociación con el kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires. El centro de la discusión es la posibilidad de eliminar el límite a las reelecciones de los intendentes, una reforma que beneficiaría a buena parte de los jefes comunales que sostienen territorialmente al gobernador.

Kicillof en Corrientes

El kirchnerismo está dispuesto a debatir la modificación, pero pretende que el acuerdo incluya también una salida política y legislativa para la situación de Cristina Fernández de Kirchner, condenada e inhabilitada de manera perpetua para ejercer cargos públicos.

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El despliegue federal del Movimiento Derecho al Futuro

La primera etapa de la expansión nacional del Movimiento Derecho al Futuro estará encabezada por funcionarios del gabinete bonaerense. Entre los destinos previstos aparecen Entre Ríos, Santa Fe, Mendoza, Corrientes y Chubut, donde el espacio buscará vincularse con dirigentes peronistas, sindicatos y organizaciones sociales.

El ministro de Gobierno, Carlos Bianco, encabezará una actividad en Entre Ríos bajo la consigna “Entre Ríos tiene futuro. Axel es la esperanza”. También viajará a esa provincia el ministro de Trabajo, Walter Correa, quien concentrará su agenda en el vínculo con representantes sindicales.

En Santa Fe y Corrientes, el encargado del armado será el ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, mientras que el intendente de Avellaneda en uso de licencia, Jorge Ferraresi, tendrá actividades en Mendoza. Daniel Gollán, por su parte, viajará a Chubut para impulsar una rama sanitaria del espacio.

La coordinación política está a cargo del ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés “Cuervo” Larroque, uno de los principales armadores de Kicillof. La intención es que los funcionarios construyan referencias locales antes de que el gobernador profundice sus propios viajes por el país.

“En la medida en que su agenda se lo permita, el gobernador va a estar recorriendo oportunamente otras provincias”, afirmó Bianco. El objetivo es combinar la gestión bonaerense con el posicionamiento nacional de Axel Kicillof, quien además conduce el Partido Justicialista provincial.

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El mandatario ya mantuvo encuentros con dirigentes de distintas provincias y sindicatos nacionales. También busca utilizar los acuerdos institucionales entre Buenos Aires y otras gobernaciones como una plataforma para construir una alternativa peronista frente al Gobierno de Javier Milei.

Reelecciones de intendentes y el reclamo por Cristina Kirchner

Mientras avanza el armado nacional, Kicillof volvió a respaldar la eliminación de los límites a las reelecciones de los intendentes bonaerenses. La normativa vigente establece un máximo de dos mandatos consecutivos y podría impedir que alrededor de 80 jefes comunales vuelvan a presentarse en 2027.

Entre los dirigentes alcanzados aparecen referentes importantes del peronismo, como Fernando Espinoza, Jorge Ferraresi, Gustavo Menéndez, Andrés Watson, Lucas Ghi y Ariel Sujarchuk. Varios de ellos forman parte de la estructura territorial que sostiene al Movimiento Derecho al Futuro.

“Muchos sectores políticos ya se han expresado a favor de permitir que haya posibilidad de elegir a cualquiera”, sostuvo Kicillof. La vicegobernadora Verónica Magario también defendió la iniciativa al afirmar que la continuidad de los intendentes debe ser definida por el voto popular.

El proyecto impulsado por la senadora bonaerense Ayelén Durán conserva estado parlamentario, pero continúa frenado por la falta de votos. En 2025, el Senado provincial aprobó las reelecciones indefinidas para legisladores, pero dejó afuera a los jefes comunales tras un empate de 22 votos.

Kicillof y Cristina Fernández

El Frente Renovador mantiene su rechazo a la reforma, por lo que el kicillofismo necesita acordar con La Cámpora o conseguir apoyos opositores. El sector que responde a Cristina Kirchner analiza acompañar, aunque exige que la negociación incluya otros temas políticos e institucionales.

El principal planteo es que, si la Legislatura modifica una ley para remover los impedimentos que afectan a los intendentes, el Congreso también debería discutir una herramienta legislativa vinculada con la condena de Cristina Kirchner. Entre las alternativas mencionadas aparecen una amnistía o una norma que revise los efectos de la sentencia.

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Las dos situaciones tienen diferencias jurídicas: el límite a las reelecciones surge de una ley provincial, mientras que la inhabilitación de Cristina Kirchner forma parte de una condena judicial. Pese a eso, el kirchnerismo busca unir ambos temas en una negociación política más amplia.

La Cámpora también pretende discutir la cobertura de las vacantes en la Suprema Corte bonaerense, el futuro de las PASO y el sistema electoral de 2027. Máximo Kirchner aseguró que está dispuesto a conversar con el gobernador y afirmó que ambos espacios no están “en veredas opuestas”.

La negociación conecta así el futuro político de los intendentes, la interna del peronismo y la candidatura nacional de Kicillof. Para avanzar con su proyecto presidencial, el gobernador necesita conservar la estructura municipal bonaerense y, al mismo tiempo, alcanzar algún nivel de acuerdo con Cristina y Máximo Kirchner.

RG/MSS