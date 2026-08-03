"Loan sigue secuestrado": el contundente comunicado de la familia Peña durante el juicio

En el marco del reinicio de las audiencias del juicio oral por la desaparición de Loan Danilo Peña en el predio del Escuadrón 48 de Gendarmería, la familia del menor emitió un extenso y duro comunicado titulado "Los secuestradores y los obstaculizadores".

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En el documento, la querella denunció maniobras de interferencia judicial, criticó las acusaciones contra la jueza federal de Goya, Cristina Pozzer Penzo, y cruzó a quienes intentan "embarrar la cancha" en el proceso.

"Desde el 13 de junio de 2024 nuestra familia vive el mayor dolor que puede atravesar un ser humano: la desaparición de un hijo. Desde entonces no hemos pedido privilegios, no hemos reclamado excepciones ni pretendido interferir en el funcionamiento de las instituciones", señalaron en el inicio del escrito.

En uno de los tramos más severos sobre el clima que se vive en el tribunal correntino, la familia respaldó la firmeza de los jueces ante las tensiones registradas con los abogados defensores.

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Respecto a la versión sobre la jubilación del juez Fermín Amado Ceroleni tras el proceso, expresaron: "Dicen que uno de los jueces se jubilará después de esta causa; parecería que no está dispuesto a irse atropellado por barras bravas de la violencia o la agresión verbal".

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La querella apuntó directamente contra las denuncias presentadas ante el Consejo de la Magistratura por Gustavo Vera contra la jueza Pozzer Penzo.

La familia relacionó esos ataques institucionales con los avances de la causa paralela que investiga el encubrimiento y la desinformación: "A medida que la investigación avanzó sobre nuevas hipótesis y nuevos actores, comenzaron a multiplicarse cuestionamientos públicos, ataques personales, campañas de descrédito y denuncias institucionales".

Asimismo, el documento cuestionó la irrupción de actores externos durante los primeros meses de la búsqueda en 9 de Julio, una alusión directa a los que los conoce como "Los falsos Dupuy", quienes están siendo juzgados.

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"Una legión de personas ajenas a nuestro pueblo, de Buenos Aires, aterrizaron misteriosamente. Secuestraron a los principales testigos, los niños, los manipularon, los asustaron y lograron que no recuerden nada. Hasta hoy no se ha logrado saber nada que permita identificar a quien se llevó a Loan", remarcaron.

Finalmente, advirtieron que la causa paralela vincula a la abogada Elizabeth Cutaia —procesada por las maniobras en el hotel— con la defensa de un detenido por crimen organizado y narcotráfico.

"Loan no está, Loan sigue secuestrado. Exigimos que ninguna línea de investigación sea clausurada antes de tiempo y que la Justicia pueda trabajar con absoluta independencia", concluyó la familia Peña.