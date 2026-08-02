Otro terrible femicidio en Mar del Plata: una joven fue golpeada, apuñalada y enterrada en la playa

La ciudad de Mar del Plata se encuentra este domingo conmocionada por el brutal asesinato de Johana Mailen Antonich, una joven de 25 años que fue hallada semienterrada en una playa del sur de la ciudad, lugar al que había llegado para una supuesta entrevista laboral a través de redes sociales. La investigación de otro femicidio de extrema violencia, la víctima fue apuñalada, ya tiene a dos hombres detenidos como principales sospechosos.

El caso comenzó el sábado, cuando la joven salió de su casa tras acordar un encuentro con quienes le habían ofrecido un empleo. Según reconstruyeron los investigadores, un remis la dejó en el balneario Punta Cantera y el conductor permaneció un tiempo esperándola. Sin embargo, al ver que no regresaba y sin poder comunicarse con ella, supuso que había comenzado a trabajar y se retiró.

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Con el correr de las horas, la ausencia de Johana comenzó a preocupar a su familia. Al no responder llamados ni mensajes, sus allegados iniciaron una desesperada búsqueda y revisaron las conversaciones que la víctima había mantenido en redes sociales. Esos intercambios permitieron identificar el lugar donde debía concretarse la entrevista laboral y orientaron a los investigadores hacia el balneario ubicado en la zona sur de Mar del Plata.

Ya durante la madrugada, familiares de la joven llegaron hasta el predio acompañados por efectivos de la comisaría quinta. Allí encontraron una escena que rápidamente despertó sospechas: dos hombres quemaban distintos elementos dentro de un tambor, en una aparente maniobra para eliminar evidencias.

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Cuando los policías intentaron identificarlos, ambos escaparon corriendo. La persecución terminó pocos minutos después debajo del parador Waikiki, donde fueron reducidos y detenidos. Durante el procedimiento, los efectivos advirtieron que uno de ellos tenía manchas de sangre en la ropa y que ambos presentaban lesiones y rasguños en el rostro, indicios que reforzaron las sospechas sobre su posible participación en el crimen.

Tras asegurar el lugar, los investigadores comenzaron a inspeccionar el predio. Primero localizaron una motocicleta que pertenecería a uno de los sospechosos y, pocos metros más adelante, realizaron el hallazgo más estremecedor: el cuerpo de Johana Antonich había sido enterrado parcialmente entre la arena.

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Las primeras pericias revelaron que la víctima había sufrido una violenta golpiza antes de ser atacada con un arma blanca. Los investigadores creen que, tras asesinarla, los agresores intentaron ocultar el cadáver para dificultar su descubrimiento y, al mismo tiempo, deshacerse de otros elementos comprometedores mediante el fuego.

La causa quedó en manos del fiscal Carlos Russo, quien ordenó una serie de pericias sobre la escena del crimen, el cuerpo de la víctima y los elementos secuestrados durante el procedimiento. Además, busca reconstruir minuto a minuto qué ocurrió desde que la joven llegó al balneario hasta el momento del asesinato, así como determinar si hubo más personas involucradas.

Los detenidos fueron identificados como Agustín Bartolomé Díaz, de 26 años, y José Luis Aquino, de 27, quienes se desempeñaban como serenos en el predio donde fue encontrado el cuerpo. Ambos permanecen alojados en una dependencia policial mientras avanzan las actuaciones judiciales y enfrentan una imputación provisoria por el femicidio de la joven.

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El crimen provocó una profunda conmoción en Mar del Plata no solo por la extrema violencia ejercida sobre la víctima, sino también por la modalidad con la que habría sido captada. La principal hipótesis de la investigación sostiene que Johana acudió al lugar convencida de que asistiría a una entrevista de trabajo y terminó siendo asesinada.

Mientras continúan las pericias y se aguardan los resultados de la autopsia, la Justicia busca establecer con precisión cuál fue la secuencia del ataque, si existió una planificación previa y qué grado de responsabilidad tuvo cada uno de los acusados en uno de los femicidios más estremecedores registrados este año en la ciudad.