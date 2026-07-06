El expolicía bonaerense Emilio Salim Abosalech, acusado de drogar y abusar sexualmente a dos mujeres e intentar abusar de una tercera, dos de ellas exparejas suyas y la otra la novia de un amigo, fue condenado a 20 años de prisión. La decisión fue tomada por el Tribunal Oral en lo Criminal Nº3, más de 25 días después de que un jurado popular lo declarara culpable.

La sentencia fue determinada por el juez Juan Sueyro este lunes, por lo que Abosalech continuará alojado en la unidad penal 15 de Batán. El 9 de junio pasado fue hallado culpable de los delitos de abuso sexual con acceso carnal contra una de las víctimas, un delito similar pero agravado por su condición de funcionario de seguridad contra una segunda, y otra por abuso con acceso carnal en "grado de tentativa" contra una tercera.

Declararon culpable al expolicía acusado de abusar de tres mujeres: a dos de ellas las habría drogado

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Los hechos por los que se juzgó al efectivo ocurrieron entre 2016 y 2022, y según el fiscal del caso, Fernando Berlingeri, el imputado mantuvo un "patrón de conducta basado en el control, la intimidación, el aprovechamiento de vínculos personales y, en uno de los casos, suministró una medicación para reducir la capacidad de reacción de una de las denunciantes" y aprovecharse de su estado.

Antes de conocerse la sentencia, su expareja Paula Segurotti, madre de sus hijos y una de las víctimas, se refirió en los que padecía violencia por parte del exoficial y sus expectativas sobre el proceso. "Después de un camino muy difícil, de lucharla por cuatro años sin parar, de pasar tantas cosas que ni se imaginan", dijo a través de una historia en sus redes sociales.

"Llegó el momento en que se conocerá la sentencia. Les quiero pedir, a quienes puedan, que prendan una velita, que manden buenas energías o me tengan presente en sus oraciones. manden esas fuerzas positivas", agregó. Por último, expresó: "Esperemos no llevarnos un disgusto, señor juez".

Los mensajes en Instagram de una de las víctimas de Emilio Abosalech

Tras el fallo, afirmó que "está contenta" pero adelantó que seguirá adelante porque existen más víctimas. "Somos más mujeres involucradas. Que se animaran a contarlo es un montón, todas están acompañando y apoyando. No sé cómo estuve ocho años con él, tuve hijos; cómo soporté tantas cosas", manifestó ante Canal 8 en los tribunales marplatenses.

La querella había solicitado 25 años de cárcel para Abosalech, y aunque el magistrado estableció una pena cinco años menor, expresó su conformidad con la condena. Por su parte, la defensora oficial Gabriela Peña había pedido la pena mínima que prevé el Código Penal.

La condena contra Emilio Abosalech

El primer episodio que se le atribuye ocurrió en octubre de 2016. Según la acusación, Abosalech contactó a la pareja de un amigo con el argumento de que necesitaba su colaboración para tenderle una supuesta trampa a un vendedor de drogas. Ambos se encontraron en un bar, donde compartieron una cerveza.

Tras ingerir la bebida, la mujer perdió el conocimiento y, cuando despertó, estaba en la habitación de un hotel alojamiento. De acuerdo con su relato, el expolicía se encontraba bañándola.

Ya de regreso en su domicilio, la denunciante comenzó a experimentar fuertes dolores de cabeza y molestias en las muñecas. Además, habría recibido mensajes del acusado con un tono intimidatorio, en los que le aseguraba que habían pasado la noche juntos e incluso afirmaba haber grabado la situación.

El segundo hecho denunciado tuvo lugar en 2021. En esa oportunidad, el exagente se presentó en la casa de una exnovia, con quien había mantenido una relación entre 2012 y 2014, bajo el pretexto de entregarle algunas pertenencias. Una vez dentro de la vivienda intentó llevarla por la fuerza hasta la habitación con fines de abusarla sexualmente. Sin embargo, la mujer logró escapar tras defenderse y golpearlo, siempre según la acusación.

En el caso de Segurotti, la víctima contó que una noche su expareja fue a su casa en la localidad de Estación Camet para llevarle un postre a ella y sus hijos. Allí la drogó con una sustancia que le puso a un cuarto kilo de helado que había comprado para ella. Se sintió cansada, le agarró sueño, y cuando despertó el policía estaba encima de ella. “Perdoname, te puse algo en el helado”, fue lo que le admitió su ex al otro día en un mensaje cuando lo confrontó.

FP/ML