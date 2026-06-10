El expolicía bonaerense Emilio Salim Abosalech fue hallado culpable de abuso sexual contra tres mujeres en Mar del Plata, dos de ellas exparejas suyas y la otra la novia de un amigo, a quien habría engañado usando su condición de miembro de las fuerzas de seguridad. La decisión fue tomada por un jurado popular y se espera que la próxima semana se conozca la condena durante la audiencia de cesura.

Los 12 ciudadanos que conformaron el jurado consideraron probados los hechos por los que Abosalech llegó a juicio, que tuvieron lugar entre 2016 y 2022. Concretamente, se lo imputó por "abuso sexual con acceso carnal" contra una de las víctimas, un delito similar pero agravado por su condición de funcionario de seguridad contra una segunda, y otra por abuso con acceso carnal en "grado de tentativa" contra una tercera.

"Te puse algo en el helado": comienza el juicio contra un expolicía bonaerense acusado de abusar a tres mujeres

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El debate fue presidido por el juez Juan Manuel Sueyro, integrante del Tribunal Oral N° 3, que impartió instrucciones y deberá establecer la pena contra el exoficial. El veredicto llegó después de que los abogados de las víctimas, la defensora oficial del acusado y el fiscal Fernando Berlingeri presentaran sus argumentos durante los alegatos.

De acuerdo con la acusación, sostenida en base a las pruebas recolectadas durante la instrucción por el exfiscal Alejandro Pellegrinelli, Abosalech tuvo un "patrón de conducta basado en el control, la intimidación, el aprovechamiento de vínculos personales y, en uno de los casos, suministró una medicación para reducir la capacidad de reacción de una de las denunciantes" y aprovecharse de su estado de indefensión.

Las publicaciones que realizó una de las víctimas tras conocerse el veredicto.

El episodio más reciente, que derivó en la detención del sospechoso, tiene que ver con la denuncia presentada por Paula Segurotti, expareja del imputado y con quien tuvo tres hijos. La mujer relató que una noche fue a su casa en la localidad de Estación Camet para llevarle un postre a ella y los chicos y la habría drogado con clonazepam, que puso en un cuarto kilo de helado que había comprado para ella.

Allí empezó a sentirse cansada y entrar en un estado de somnoliencia, y según lo que declaró posteriormente, se despertó mientras el policía estaba encima de ella y tenía relaciones sexuales a pesar de su negativa. “Perdoname, te puse algo en el helado”, fue lo que le admitió su ex al otro día cuando lo confrontó mediante un mensaje.

Tras conocerse el veredicto, Paula se manifestó a través de un mensaje en sus redes sociales: "Esperaremos la pena, señor Juez. Esperamos que sea la mayor pena posible para que este hijo de p... no salga nunca más y no arruine la vida de nadie, no merece caminar en la calle nunca más".

Además, la joven también compartió en sus historias de Instagram una imagen en la que se la ve abrazada con las otras víctimas y se lee el texto, "Se me estruja el corazón, gracias!".

Más tarde, en diálogo con la prensa local, la mujer contó que mantuvieron una relación por ocho años y durante mucho tiempo padeció violencia psicológica y hostigamiento. "Es el papá de mis tres hijos y siempre tuve miedo a separarme, primero porque era policía, y segundo por miedo a que no pase nada y quede impune. Por suerte se hizo Justicia y tenemos voz para poder hablar", expresó.

Este lunes, en el inicio del juicio, el colectivo feminista Mumalá (Mujeres de la Matria Latinoamericana) marchó frente a los tribunales marplatenses ubicados en la calle Tucumán 2316 para acompañar a las denunciantes.

Los otros hechos por los que condenaron al expolicía

El primer caso data de octubre de 2016, cuando Abosalech le pidió ayuda a la novia de un amigo suyo para supuestamente "hacerle una cama" a un vendedor de droga. Convocó a la mujer en un bar y pidieron una cerveza, pero después de tomarla perdió el conocimiento. Al recuperarse, se despertó en la habitación de un hotel alojamiento y el acusado la estaba bañando.

Una vez que regresó a su casa, comenzó a sentir dolores en sus muñecas y en su cabeza y, de acuerdo a lo informado por Canal 8 de Mar del Plata, el hombre le envió mensajes intimidándola y manifestándole que habían pasado la noche juntos e incluso la había filmado.

El otro hecho ocurrió en 2021, cuando el agente fue hasta la vivienda de otra expareja, con la que había tenido un vínculo amoroso entre 2012 y 2014, presuntamente para llevarle unas cosas. En el lugar, habría forcejeado con ella y la habría querido llevarla a su habitación para abusarla pero la joven pudo zafarse al golpearlo. "Se reía y me decía que no era para tanto", declaró en ese momento.

FP