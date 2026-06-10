El Tribunal de Impugnación Penal del Centro Judicial Capital de Tucumán confirmó el sobreseimiento de Sebastián Sosa, Braian Cufré, Abiel Osorio y José Florentín, los cuatro exjugadores del club Vélez Sarsfield acusados de abusar sexualmente de una periodista de esa provincia. El episodio tuvo lugar el 3 de marzo de 2024, y para la Justicia "el hecho existió" pero "hubo consentimiento" por parte de la denunciante.

La decisión fue tomada por la jueza Patricia del Valle Carugatti, después de que el 20 de diciembre pasado su colega Augusto José Paz Almonacid, del Colegio de Jueces Penales de la mencionada jurisdicción, rechazara la solicitud de la joven, identificada como M.L.P., para declarar nulas una serie de pericias a los celulares de testigos cercanas a ella con las que conversó sobre lo ocurrido en un conocido hotel de San Miguel de Tucumán.

Sobreseyeron a los cuatro exjugadores de Vélez acusados de abuso: la víctima adelantó que apelará el fallo

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Florentín y Cufré (que actualmente juegan en Independiente de Rivadavia de Mendoza y en Clube do Remo de Brasil, respectivamente) habían sido acusados por "abuso sexual con acceso carnal agravado por la participación de dos o más personas, en calidad de autores"; mientras que Osorio (juega en Defensa y Justicia), fue imputado por el mismo delito, pero sin ese agravante. Sosa (hoy en Juventud de Las Piedras de Uruguay), en tanto, fue considerado partícipe secundario.

Con la resolución, la magistrada avaló la resolución de Paz Almonacid, dio por terminada la investigación y rechazó el pedido de los abogados de la periodista para la reapertura de la causa. En el documento, al que accedió este medio, se dio por probado que existió un encuentro sexual con los futbolistas, que habían viajado a esa provincia para enfrentar a Atlético Tucumán y la invitaron al hotel donde concentraban.

“El hecho existió, pero no constituye delito porque fue un acto sexual consentido que no vulnera el bien jurídico protegido por la ley penal”, resolvió la vocal del Tribunal de Impugnación al definir la desvincuación de los cuatro acusados del proceso.

Abiel Osorio, Braian Cufré y José Florentín.

Los representantes legales de la comunicadora deportiva, que en aquel momento cubría la campaña de "El Decano", reclamaron que supuestamente hubo irregularidades en la producción y el uso de pruebas, especialmente en los exámenes a los celulares de dos amigas de la joven, realizadas por el Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF). La querella exigió que se anulara ese informe.

El giro en la causa ocurrió cuando Florentín presentó una denuncia penal contra la denunciante y sus abogados, en la que sostuvo haber sido víctima de un plan de acusación falsa. Se allanaron estudios jurídicos, domicilios y la casa de la abuela de la periodista, donde se encontraron mensajes que las defensas de los exfutbolistas de Vélez consideraron como incriminatorios.

Los abogados de la joven sostuvieron que hubo una “expedición de pesca” con el fin de encontrar algún dato, sin delimitar un objetivo claro, para dar con el presunto delito denunciado y abrir una causa por falso testimonio contra las personas cercanas a la víctima.

Qué revelaron los chats

Entre los elementos valorados por la Justicia, se determinó que las pruebas biológicas detectadas eran compatibles con un encuentro sexual consentido y las pericias médicas no habrían detectado indicadores de fuerza o violencia o lesiones compatibles con un abuso. En lo que refiere a la situación de Sosa, la denunciante dijo en múltiples ocasiones que "no la tocó" y que "estaba dormido en otra cama".

El arquero había quedado en el centro de la polémica porque inicialmente se lo señaló como la persona que había contactado a la comunicadora y la había invitado al hotel. En una conversación por la plataforma WhatsApp, le preguntó si "no tenía más amigas" y si no prefería ir acompañada para no sentirse incómoda, pero la chica le respondió que no le molestaba y que la mayoría estaba en pareja.

El arquero Sebastián Sosa.

Entre los mensajes y audios recuperados de los celulares de la denunciante y sus amigas, enviados antes, durante y después de haberse encontrado con los jugadores, destacaron el envío de un "emoji de un ratón entregando un corazón" a uno de los principales acusados, y un mensaje de voz diciéndole a una allegada que la había “pasado excelente” y que estaba "chocha y contenta".

Las autoridades analizaron las cámaras de video de uno de los pasillos del establecimiento, donde se ven imágenes de ella retirándose de manera tranquila del lugar. La pericia psicológica oficial estableció que “la joven resignificó el hecho con posterioridad, pero inicialmente fue consentido”.

En 2024, los cuatro deportistas pasaron 90 días con arresto domiciliario, y actualmente mantienen su condición de inocentes. A la querella aún le resta apelar ante la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT) y, en última instancia, a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

FP / EM