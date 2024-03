El abogado del arquero de Vélez apuntó a la víctima: "¿Por qué no se retiró o no gritó?"

El abogado del arquero uruguayo de Vélez Sebastián Sosa, Ernesto Baaclini, admitió este martes que “hay una alta probabilidad de que quede detenido” y aseguró que el relato de la denunciante en la causa iniciada en Tucumán por presunto abuso sexual contra cuatro jugadores del "Fortín" "está armada" y cuestionó a la joven al señalar: "¿Por qué no se retiró o no gritó?".

Baaclini remarcó que existe una "alta probabilidad" de que Sosa quede detenido en relación con las acusaciones en su contra. "Sosa no hizo nada más que mandarle un chat. ¿Por qué no se retiró o no gritó?", acusó Baaclini en declaraciones a Radio del Plata y aseguró que "esto está armado". El letrado, quien representa al arquero durante este proceso legal, expresó su preocupación después de haber observado el testimonio proporcionado en la Cámara Gesell.

"Después de lo que observé en la Cámara Gesell, el futuro de Sosa es incierto", afirmó. El abogado también señaló algunas contradicciones en el testimonio de la joven: "La denunciante se contradice. Nos llaman la atención algunas cuestiones". Además, destacó que los chats entre Sosa y la periodista deportiva indican un “consentimiento claro” por parte de la joven.

Los cuatro jugadores de Vélez acusado de abuso sexual

"Los chats indican consentimiento. Corroboran que no estuvo ni embriagada ni drogada", afirmó el abogado. Baaclini argumentó que la claridad de los mensajes contradice la posibilidad de que la denunciante estuviera bajo la influencia del alcohol o drogas en el momento de los hechos. "No puede escribir con tanta claridad una persona embriagada", sostuvo.

Asimismo, el abogado mencionó que hubo un cambio en la postura de la denunciante después del presunto crimen. "Hubo un consentimiento y se arrepintió a las 12 horas", opinó Baaclini. En cuanto a la participación de Sosa en los hechos, el letrado aseguró que su cliente no tuvo ninguna implicación. "Sosa está en una punta, no participa, no tiene nada que ver", indicó el abogado.

Baaclini hizo referencia al testimonio de la denunciante, quien supuestamente afirmó que Sosa estaba dormido y no la tocó. Este miércoles a las 13:30 el magistrado de la causa resolverá si les impone prisión preventiva a los cuatro futbolistas de Vélez (Sosa, Abiel Osorio, José Florentín y Braian Cufré) a la espera del juicio o si atraviesan el proceso judicial en libertad.

Fernando Burlando, representante de la joven, dijo que el futuro de los jugadores será “durísimo”

Fernando Burlando, abogado civil de la periodista que denunció abuso sexual por parte de cuatro futbolistas de Vélez, aseguró que el futuro "será durísimo" para Sebastián Sosa, Braian Cufré, José Florentín y Abiel Osorio, quienes desde este lunes se encuentran detenidos en Tucumán por orden de la fiscal Eugenia María Posse.

"El delito es gravísimo, porque es un abuso sexual agravado por la pluralidad de intervinientes. Cuando son dos o más personas eso califica la figura y hace que la pena mínima se establezca en ocho años y la máxima en 20. Lo que viene de cara al futuro para los acusados es durísimo, durísimo", explicó el abogado. Con respecto a la detención de los cuatro imputados, Burlando explicó, en declaraciones a Radio Mitre, que eso era "una decisión tomada", ya que la víctima "se expresó como debía expresarse: con la verdad y sumado a las pruebas que la fiscalía ya tenía".

Además, remarcó que espera que Sosa, Cufré, Osorio y Florentín sean liberados pronto: "La Justicia podría generar algún tipo de libertad provisoria, por lo menos hasta que exista una sentencia firme, pero todo dependerá de lo que pase en estas 48 horas". Por otra parte, Burlando analizó la culpabilidad del arquero Sosa en el hecho, ya que a pesar de estar detenido, no habría participado activamente del abuso.

Escándalo por abuso sexual en Vélez: la denunciante habló de una extraña bebida y dijo que le preguntaron si hacía tríos

Los primeros indicios de la investigación habrían revelado que se habría retirado del lugar antes de que se cometiera el hecho. "Si bien no participa activamente del abuso sexual, es quien convoca a la emboscada, así que va a ser muy difícil, aunque aparenta una menor responsabilidad. Para los demás, será una lucha entre lo consentido y lo no consentido, pero las lesiones que registra la víctima están constatadas y eso rompe cualquier tipo de alternativa de que sea algo consentido", informó.

Por su parte, Vélez tomó la decisión de suspender los contratos de los profesionales implicados en las últimas horas. "En virtud de los hechos de público conocimiento que involucran a los futbolistas del plantel profesional de la Institución Sebastián Sosa, José Florentin, Braian Cufré y Abiel Osorio, el Club comunica que en el día de la fecha se resolvió la suspensión del contrato de trabajo de los cuatro jugadores. Se dispuso el inicio de un sumario interno para que, a la máxima brevedad, se determinen las medidas definitivas a tomar respecto de los cuatro jugadores", expresó la entidad de Liniers.

ML / ED