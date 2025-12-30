La Justicia tucumana sobreseyó a Sebastián Sosa, Braian Cufré, José Florentín y Abiel Osorio, los cuatro exjugadores de Vélez acusados de haber abusado a una joven periodista en un hotel, antes de un partido con Atlético Tucumán, en 2024. La decisión fue tomada luego de la audiencia en la que se debatieron los planteos de las partes, donde se determinó que “el hecho no constituye delito”.

La decisión estuvo a cargo del juez Augusto José Paz Almonacid, del Colegio de Jueces Penales del Centro Judicial Capital, quien rechazó la solicitud de la denunciante para declarar nulas las pericias realizadas a los celulares de testigos cercanos a ella por el caso que habría ocurrido el 3 de marzo del año pasado, en una habitación de un reconocido hotel de Tucumán.

A Florentín y Cufré, que actualmente juegan en Central Córdoba, se los acusó por "abuso sexual con acceso carnal agravado por la participación de dos o más personas, en calidad de autores"; a Osorio (actual Defensa y Justicia), por "abuso sexual con acceso carnal en calidad de autor", y a Sosa (ahora en Juventud de las Piedras), por ese delito pero en calidad de partícipe secundario.

La Fiscalía no acompañó el pedido de sobreseimiento para Florentín, Cufré y Osorio, mientras que sí avaló la solicitud presentada por la defensa de Sosa, a cargo de Jorge Barrera. De esta manera, la última palabra recayó en Almonacid, en una audiencia donde se analizó un informe pericial del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF), que ya había sido calificado por la querella como "sesgado".

Basándose en ese informe pericial, el chat de la víctima con sus amigas y otros allegados, y sumado a las imáganes de las cámaras de seguridad del hotel y su compartamiento al día anterior del hecho, el juez concluyó que, tras casi dos años, "no se logró reunir la cantidad necesaria de elementos" para continuar con el proceso en contra de los futbolistas.

“Con posterioridad al supuesto hecho, siendo horas 05:46, se advierte en las cámaras del hotel que registraron su salida, que la misma caminaba normal, erguida, doblando incluso la camiseta que luego se corroboró era de uno de los imputados", sostiene uno de los argumentos del fallo. En otro de ellos, se indica que la periodista le envió un mensaje al arquero cuando se retiró del cuarto.

“A las horas 06:18 del día 03/03/2024, le mando un emoji al imputado Sosa, puntualmente de un ratoncito que entrega un corazón, lo que claramente es contradictorio al relato de su denuncia y con un abuso sexual previamente materializado”, señala. Al mismo tiempo, añade que ella sabía a qué iba al hotel y con quiénes iba a encontrarse, y llevó la bebida alcohólica que se consumió en un termo.

La víctima adelantó que apelará el fallo

Los abogados de la trabajadora de prensa, Patricia Neme y Alejandro Char, ya anticiparon que apelarán la resolución. "El juez no tomó en cuenta las pruebas aportadas por la víctima. Valoró solo una prueba de teléfonos de las testigos que también estamos por impugnar, a las que se refirió como un chat de amigas", dijo Neme en diálogo con el canal TN.

Sebastián Sosa

Entre los elementos que no fueron tenidos en cuenta en la causa, mencionó que se encuentran pericias médicas y biológicas, evidencia digital sumada al expediente, registros de comunicaciones y otros testimonios. La letrada lamentó que los mismos no hayan sido analizados con inmediación judicial en un debate oral, pero destacó que el sobreseimiento no implica inocencia, ya que es una decisión que puede revisarse en instancias superiores.

En ese sentido, la joven expresó ante la señal de noticias: "Son esos días en los que sentís que el camino recorrido no valió para nada, mucha impotencia, bronca, y ese sentimiento empezó en el momento en el que el juez insistía tanto tratar el sobreseimiento en una audiencia que había sido pedida por parte de la querella con objeciones del Ministerio Público Fiscal”.

Asimismo, sostuvo que la decisión "la golpeó", pero la consideró "previsible en una Justicia tucumana que no cuida nada a las víctimas”. Del fallo, resaltó que el juez dijo que caminaba erguida, al otro día estaba chateando bien y le ponía un emoji a Sosa. "Eso también hace pensar como sociedad, en la justicia que tiene una víctima de abuso: nos tenemos que ir arrastrando, tenemos que tener estrés postraumático al toque, tenemos que entrar en shock al toque, tenemos que desinhibirnos de la culpa y la vergüenza", cerró.

Por su parte, el arquero de 39 años anunció el fallo en sus redes sociales, y manifestó que se trató de "una contundente sentencia" y agradeció que el juez haya aclarado "todos los dolorosos hechos".

