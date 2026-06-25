Horror en Corrientes: 12 años de prisión para un falso vidente por estafa, extorsión y abuso sexual

En un fallo unánime que desarticuló una compleja y aberrante trama de manipulación y violencia de género, el Tribunal de Juicio de la Tercera Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad correntina de Mercedes, condenó a Guillermo Nicolás Gutiérrez a la pena de 12 años de prisión.

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Los magistrados lo encontraron penalmente responsable de haber montado una red de engaños en redes sociales bajo el ropaje de servicios esotéricos para captar, estafar, extorsionar y violar sistemáticamente a una mujer.

La sentencia fue dictada por el tribunal integrado por los jueces doctores Jorge Alberto Troncoso, Ramón Alberto Ríos y Juan Manuel Ignacio Muschietti. En el mismo pronunciamiento, el cuerpo judicial condenó a Rita Aurora Romero a la pena de cinco años de prisión al acreditarse su coautoría en el delito de extorsión, aunque resultó absuelta respecto de la acusación de estafa debido a insuficiencia probatoria.

Debido al peligro de fuga y la gravedad de las calificaciones, los jueces dictaron la prisión preventiva inmediata para Gutiérrez hasta que el fallo adquiera ejecutoriedad.

Por su parte, Romero continuará cumpliendo su pena bajo la modalidad de arresto domiciliario, sujeta a un estricto control mediante dispositivos de vigilancia electrónica y con la prohibición absoluta de entablar cualquier tipo de comunicación con la víctima.

Manipulación mística y "limpiezas" rituales

La investigación penal preparatoria demostró que la maniobra delictiva se desarrolló en la modalidad de delito continuado entre octubre de 2023 y enero de 2024. Los imputados se valieron de un escenario de extrema vulnerabilidad emocional de la víctima para captarla a través de la red social Facebook mediante un perfil apócrifo denominado “Rosa Vidente Espiritual Estela”.

Haciéndose pasar por una supuesta curandera con capacidades de sanación, los delincuentes envolvieron a la mujer ofreciéndole "curaciones espirituales". Mediante ardides y engaños, le exigieron reiteradas transferencias de dinero destinadas a la supuesta adquisición de insumos para los rituales.

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En este contexto de manipulación psicológica, le requirieron el envío de videos y fotografías íntimas bajo la falsa premisa de que los archivos formaban parte esencial del tratamiento místico.

De la extorsión económica al abuso sexual con acceso carnal

Una vez que obtuvieron los registros visuales, el esquema de los imputados mutó hacia la coacción explícita. Gutiérrez y Romero utilizaron el material fotográfico y fílmico para extorsionar a la damnificada, exigiéndole nuevos y cuantiosos desembolsos de dinero bajo la amenaza directa de publicar y viralizar las imágenes en las redes sociales.

El calvario de la mujer se profundizó cuando Guillermo Nicolás Gutiérrez instrumentalizó el miedo de la víctima para forzar encuentros presenciales en Mercedes bajo la excusa de concretar "limpiezas espirituales" presenciales.

Durante esas citas de carácter privado, el agresor apeló a amenazas de muerte dirigidas hacia el entorno familiar de la mujer y al chantaje de la difusión del material íntimo para quebrar su resistencia. Bajo ese esquema de sometimiento, el ahora condenado consumó de forma acreditada tres hechos de abuso sexual con acceso carnal.

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Calificación legal e inscripción en el registro de violadores

El tribunal encuadró la conducta de Gutiérrez bajo la figura de estafa, abuso sexual con acceso carnal y coautoría de extorsión, todos en concurso real. Tras el debate oral y la ponderación del plexo probatorio ventilado, los magistrados determinaron que la pena de 12 años resultaba ajustada a la magnitud del daño provocado.

Asimismo, la sentencia estipula que una vez que la condena quede firme ante las instancias superiores de revisión, se proceda a la inmediata remisión de los antecedentes y datos biométricos de Gutiérrez para su incorporación definitiva en el Registro de Condenados contra la Integridad Sexual (Recis).

Los fundamentos íntegros de los jueces serán notificados a la Unidad Fiscal y a las defensas técnicas dentro de los plazos perentorios fijados por el Código Procesal Penal de la provincia de Corrientes.