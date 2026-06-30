La Suprema Corte de Justicia de Mendoza tratará este miércoles los sobreseimientos de Hugo Auradou (23) y Oscar Jegou (23), los dos jugadores de rugby de la Selección de Francia que fueron acusados de abuso sexual contra una mujer, luego de un partido en esa provincia contra "Los Pumas" en 2024. En diciembre de ese año, los deportistas habían sido absueltos por "falta de pruebas".

Los jueces Dalmiro Garay, José Valerio y Norma Llaster evaluarán si reabren la investigación, en una audiencia en la que todas las partes estarán presentes de forma virtual. A principios de 2025, el Tribunal Penal Colegiado N°1 de la Primera Circunscripción de Mendoza ratificó el fallo de la jueza de Garantías Elenora Arenas, que sobreseyó a los acusados al entender que no habría habido delito.

La Justicia confirmó el sobreseimiento de los rugbiers franceses acusados de violación

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"No hay suficientes elementos que permitan sostener una imputación seria", habían manifestado los fiscales de Género e Investigación, Daniela Chaler y Darío Nora, que estuvieron de acuerdo con la resolución de la magistrada. Ahora, la abogada de la denunciante, Natacha Romano, presentó un recurso de casación y llevó el caso al máximo tribunal provincial.

En ese contexto, la letrada pidió que se revoquen los sobreseimientos de Auradou y Jegou, los deje sin efecto y ordene continuar con la prueba pendiente de producción. Además, busca la remoción de los representantes del Ministerio Público Fiscal involucrados en la causa. "Pretendemos que se imparta justicia", dijo Romano a la agencia AFP.

Su apelación cuestiona que no hubo perspectiva de género durante la investigación y en la valoración de las pruebas. "Hubo una investigación defectuosa y un proceso pericial irregular; justicia sería que se los condene por abuso sexual", argumentó.

La defensa de los rugbiers, a cargo del abogado Rafael Cúneo Libarona, sostiene que no existió delito porque las relaciones entre la mujer y los jugadores fueron consentidas y sin violencia. “Pudimos demostrar que jamás existió una violación, la jueza muy bien destacó que esta denuncia les generó a ambos un daño enorme", había expresado en su momento el hermano del exministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.

Por su parte, la querella reclamó que supuestamente se desestimaron pruebas relevantes. Entre la evidencia evaluada, se analizaron 18 testimonios, 13 grabaciones de cámaras de seguridad y exámenes médicos y psicológicos. En tanto, Romano también criticó la demora en fijar la fecha, al recordar que "hubo un apuro llamativo" en resolver el traslado, la prisión domiciliaria y luego el regreso a Francia de los acusados "en tiempo récord".

Uno de los rugbiers acusados rompió el silencio

Auradou y Jegou fueron denunciados por una mujer de 39 años por presuntos hechos de abuso sexual ocurridos en un cuarto de hotel luego de un partido contra la Selección Argentina de rugby en julio de 2024.

Primero estuvieron detenidos en una comisaría, luego se les concedió el beneficio de la prisión domiciliaria en una propiedad en la provincia cuyana, y en agosto de ese año se les autorizó regresar a su país. En diciembre, la jueza Arenas los sobreseyó.

Ambos reconocieron haber mantenido una relación sexual con la denunciante, pero señalaron que supuestamente había sido consensuada y negaron cualquier forma de violencia. En 2025, los dos fueron convocados nuevamente para la Selección Francesa por el entrenador Fabien Galthié para el Torneo Seis Naciones.

Recientemente, Auradou concedió una entrevista a Rugbyrama, en la que habló por primera vez de la causa en su contra en Mendoza. "Sin duda, fue un torbellino. Pasar por algo así a los 20 o 21 años no es poca cosa. Pero han pasado casi dos años y ya lo he dejado prácticamente atrás. No hablar públicamente fue un acuerdo con el club (Section Paloise)", contó el deportista.

"Me convenía porque me permitía centrarme por completo en el rugby. Como las entrevistas nunca han sido mi fuerte, no me importó poder concentrarme únicamente en mi rendimiento, pero creemos que ahora es el momento adecuado para volver a hablar", agregó Auradou. "Los jugadores, el cuerpo técnico y la afición me ayudaron enormemente", consideró sobre el hecho, mientras que afirmó que quiere dejarlo atrás.

FP/ML