Rugbiers franceses acusados de violación: declaró un testigo clave y podría haber un giro en la causa

Mientras la Justicia define el pedido de detención domiciliaria para Oscar Jégou y Hugo Auradou, los jugadores de la Selección Francesa de Rugby imputados por presuntamente haber violado a una mujer en Mendoza, declaró uno de los testigos que podría ser clave para la investigación. Se trata del chofer de una aplicación de automóviles que trasladó a la denunciante desde el Hotel Diplomatic hasta su casa.

Este martes brindó su testimonio el conductor de Cabify luego de que el fiscal Darío Nora, a cargo de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, resolviera imputar a los rugbiers. Al mismo tiempo, se empezaron a llevar a cabo las pericias psiquiátricas y psicológicas a los deportistas, solicitados por su abogado defensor, Rafael Cúneo Libarona.

Rafael Cúneo Libarona, abogado de los rugbiers franceses acusados, dijo que las pruebas muestran que "no cometieron el delito"

El chofer declaró que trasladó a la mujer de 39 años desde el mencionado hotel cinco estrellas de avenida Belgrano de la ciudad de Mendoza hasta su domicilio. El hombre precisó que eso ocurrió alrededor de las 8:30 AM y aseguró que el "viaje fue normal" y no observó "nada fuera de lo común".

Cuando las autoridades le consultaron si había detectado que la pasajera presentara algún signo de violencia, mencionó que "no lo recordaba" y que no podía ratificarlo porque la denunciante "viajaba en el asiento de atrás" de su rodado.

En tanto, los investigadores estiman que será difícil dar con el paradero del taxista que llevó a la víctima y al Jégou junto con otra pareja desde un boliche hacia el hotel.

Por su parte, Natacha Romano, abogada de la mujer, dio detalles sobre su estado de salud, acorde a lo consignado por el medio local El Sol. La letrada explicó se encontraba "bajo tratamiento psiquiátrico por estrés postraumático", tomando una medicación y sometida a diferentes estudios.

Además, Romano explicó que se le practicaron peritajes psicológicos tanto a los imputados como a la madre de uno de ellos. El Dr. Cúneo Libarona también pidió que se realice una pericia psicológica a la mujer y a partir de esos exámenes la Justicia decidirá acerca del pedido de detención domiciliaria para los jugadores acusados.

Jegou, de 21 años, y Araudou, de 20, fueron detenidos cuando ya se encontraban en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, e imputados por "abuso sexual agravado con acceso carnal con participación de dos o más personas".

La versión de la víctima señala que todo comenzó tras un primer encuentro en un conocido boliche de Carrodilla, en donde se estuvieron presentes varios jugadores del seleccionado de rugby francés. La denunciante contó que llegó hasta el lugar con un grupo de amigas y que ahí tuvo un contacto con Jégou, con quien después fue al Hotel Diplomatic.

Más tarde, dijo que haría sido sometida sexualmente por el deportista y su compañero de cuarto, Araudou.

El jueves pasado, los jugadores de 20 y 21 años viajaron esposados desde la Capital Federal hacia la capital mendocina para encontrarse con su abogado, Rafael Cúneo Libarona hermano de Mariano, el actual ministro de Justicia de la Nación.

En diálogo con AFP, el letrado sostuvo que las pruebas que están siendo recolectadas "son positivas" para sus defendidos y afirmó: "No me cabe ninguna duda de que los imputados no cometieron el delito, ninguna duda".

"Están saliendo nuevas pruebas, todos los días salen videos e imágenes y la tecnología nos ayuda y nos permite concatenar y estructurar un principio de inocencia muy fuerte", añadió, al mismo tiempo que dijo que los jugadores aseguraron que la relación sexual fue consensuada y negaron haber actuado con violencia.

Por último, manifestó que los jóvenes deberían obtener la prisión domiciliaria de forma inmediata: "No hay problema porque se continúa con el proceso, ya que de todos modos en prisión o en domiciliaria, lo importante acá es que se continúa con el proceso, no hay peligro de fuga y no hay entorpecimiento de la investigación".

