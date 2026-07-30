La Justicia de Mar del Plata investiga a Nicolás Gastón Cichero por agredir y maltratar a dos adultas mayores que estaban alojadas en el Hogar David, una residencia geriátrica ubicada sobre la calle Deán Funes al 1700. Las cámaras de seguridad del establecimiento registraron los episodios y, luego de revisar las imágenes, la administración denunció al trabajador y lo desvinculó.

Los hechos ocurrieron este lunes, pasadas las 19.16. En una de las filmaciones, Cichero aparece junto a una mujer que se encuentra en silla de ruedas mientras intenta acostarla. El cuidador mantiene un trato agresivo con ella y la insulta mientras la mujer llora. “No me interesa lo que vos querés”, le dice mientras le saca un abrigo. "¿Por qué no te morís, vieja hija de puta? Morite de una”, se escucha decir al hombre durante la secuencia.

En el mismo video, el hombre coloca una prenda sobre la cabeza de la mujer durante varios segundos y continúa realizando movimientos bruscos mientras intenta acomodarla en la cama.

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Minutos antes, a las 19.10, otra cámara había registrado a Cichero mientras intentaba alimentar a otra residente. “Vamos a comer, ¿sí? Vamos a ver si te gusta. ¡Abrí la boca!”, le dice mientras le acerca la comida. En un momento, el cuidador le pega con una cuchara de metal en la boca. La mujer se toma la cara, manifiesta dolor y comienza a llorar. “¿Querés llorar? Bueno, vamos para allá”, le dice en tono amenazante Cichero antes de retirarla en su silla de ruedas.

La agresión le provocó una lesión en la boca y la mujer también sufrió lesiones dentales, de acuerdo con la denuncia incorporada a la investigación.

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La administración del Hogar David radicó la denuncia después de revisar las cámaras de seguridad, a partir de las lesiones que habían advertido los familiares de las residentes. Tras constatar las agresiones registradas en las filmaciones, las autoridades del geriátrico despidieron a Cichero y entregaron los videos a la Justicia.

La causa quedó en manos del fiscal Carlos Russo de la Unidad Funcional de Instrucción de Composición Temprana de Conflictos Penales, quien inicialmente consideró el caso por "lesiones leves", pero luego reconsideró e imputó al cuidador por "lesiones graves".

La investigación busca ahora determinar las responsabilidades del acusado y establecer si existieron otros episodios de violencia dentro de la residencia.

RM