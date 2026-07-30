El Gobierno oficializó el pago de un bono extraordinario previsional de hasta $70.000 para agosto, destinado a los jubilados y pensionados de menores ingresos. El monto se mantiene sin cambios desde marzo de 2024, por lo que vuelve a perder peso dentro del ingreso mensual frente al avance de los precios.

La medida fue establecida mediante el Decreto 686/2026, firmado por el presidente Javier Milei y publicado este jueves en el Boletín Oficial. La norma dispone que el refuerzo se abonará durante agosto y fija nuevamente un monto máximo de $70.000.

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El bono se sumará al incremento del 1,9% que recibirán las jubilaciones y pensiones, correspondiente a la inflación de junio. Con esa actualización, el haber mínimo pasará a aproximadamente $419.776, por lo que los beneficiarios que accedan al refuerzo completo cobrarán cerca de $489.776 en agosto.

Aunque los haberes previsionales se actualizan mensualmente según el Índice de Precios al Consumidor (IPC), el bono no forma parte de la fórmula de movilidad. Por ese motivo, permanece fijo mientras la jubilación básica aumenta con la inflación.

Quiénes cobrarán el bono completo de 70 mil pesos

El refuerzo de $70.000 será pagado en su totalidad a quienes, por la suma de todas sus prestaciones vigentes, cobren un monto igual o inferior al haber mínimo previsional.

También estarán incluidos los titulares de:

- Jubilaciones y pensiones contributivas administradas por la ANSES.

- Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

- Pensiones no contributivas por vejez o invalidez.

- Pensiones para madres de siete hijos o más.

- Otras pensiones no contributivas y graciables abonadas por la ANSES.

Los jubilados y pensionados que cobren más que la mínima, pero menos que la suma del haber mínimo y los $70.000, recibirán un bono proporcional hasta alcanzar ese límite.

Por ejemplo, si un beneficiario percibe un haber de $460.000, cobrará un refuerzo cercano a $29.776 para llegar al ingreso máximo garantizado de aproximadamente $489.776.

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El decreto aclara que el bono tendrá carácter no remunerativo, no sufrirá descuentos y tampoco será computado para ningún otro concepto. Los beneficios deberán encontrarse vigentes durante el mes de liquidación.

En el caso de las pensiones compartidas, todos los copartícipes serán considerados como un único titular para determinar el pago del beneficio.

Un bono congelado desde marzo de 2024

El refuerzo previsional fue fijado en $70.000 en marzo de 2024 y desde entonces el Gobierno renovó mensualmente su pago sin actualizar el importe.

La falta de movilidad genera una diferencia creciente entre los jubilados que reciben el bono y aquellos cuyos ingresos quedan completamente alcanzados por la fórmula de actualización mensual.

De acuerdo con una estimación citada previamente por PERFIL, si el refuerzo hubiese acompañado la inflación desde su implementación, su valor podría ubicarse en torno a los $220.000. El monto vigente representa menos de un tercio de esa cifra.

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Otro cálculo, actualizado específicamente para agosto de 2026, señala que el bono debería alcanzar aproximadamente los $159.703 para conservar el poder adquisitivo que tenía en marzo de 2024. En consecuencia, el beneficio registra una pérdida real del 56,2% desde la última vez que fue actualizado.

El congelamiento también afecta el ingreso total de los jubilados que cobran la mínima. Mientras el haber previsional se ajusta por inflación, una parte de sus ingresos permanece fija, por lo que la actualización efectiva queda por debajo del IPC.

Según los cálculos difundidos por Chequeado, la jubilación mínima con bono se ubicará en agosto un 9,1% por debajo de noviembre de 2023 en términos reales. Además, presentará una caída interanual del 4,5%.

La mínima sube, pero el refuerzo pierde participación

Cuando el bono de $70.000 comenzó a pagarse, en marzo de 2024, representaba una proporción significativa del ingreso de los jubilados con haberes más bajos. Con el paso de los meses, esa incidencia se redujo.

En agosto, los $70.000 equivaldrán a cerca del 14% del ingreso total de un jubilado que cobre la mínima. La pérdida de participación explica por qué los haberes más bajos muestran una evolución diferente de las jubilaciones superiores, que se actualizan íntegramente mediante la movilidad.

El propio decreto sostiene que el bono busca compensar a los adultos mayores de menores ingresos por los efectos adversos de la fórmula previsional anterior. También recuerda que el Gobierno viene otorgando ayudas o bonos mensuales desde enero de 2024 hasta julio de 2026.

Desde julio de 2024, las jubilaciones se ajustan todos los meses según la variación del IPC nacional difundido por el INDEC. Sin embargo, esa actualización se aplica únicamente sobre el haber y no sobre el refuerzo extraordinario.

Así, el Gobierno garantiza nuevamente el pago del bono en agosto, pero mantiene congelado su valor nominal. El resultado es que los jubilados de menores ingresos reciben un aumento mensual inferior a la inflación cuando se considera el ingreso total, debido a que una parte relevante de lo que cobran permanece sin actualización.

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