Nuevas medidas inmigratorias: los motivos por los que el Gobierno podrá, a partir de ahora, impedir la entrada de extranjeros o expulsarlos

El Gobierno publicó este 29 de julio un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) afirmando que expulsará o prohibirá el ingreso al país de aquellos extranjeros que “incitaren o dirigieran mensajes de odio, discriminación y o violencia contra el pueblo argentino” o “ultrajen los símbolos patrios”.

Esta decisión, que lleva la firma del presidente Javier Milei, fue dada a conocer por la Oficina del Presidente de la República Argentina (OPRA) como respuesta “a las recientes manifestaciones de hostilidad” contra nuestro país.

Javier Milei

El DNU comienza diciendo: “La Oficina del Presidente informa que el presidente Javier G. Milei ha firmado un Decreto de Necesidad y Urgencia que incorpora como causal de prohibición de ingreso y de expulsión del territorio nacional a todo extranjero que dirigiere o incitare mensajes de odio, discriminación y/o violencia contra el pueblo argentino o sus ciudadanos por razón de su nacionalidad, así como el ultraje a los símbolos patrios”.

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Para luego sumar: “Frente a las recientes manifestaciones de hostilidad contra la República Argentina y los argentinos, el Gobierno Nacional reafirma que la defensa de la Nación, de sus ciudadanos y de sus símbolos no es negociable. Quien ataque a la República Argentina no es bienvenido en nuestro país”.

Estos ataques se incrementaron tras el último Mundial de Fútbol y la derrota de Argentina frente a España.

Un estudio negó una campaña antiargentina en X

Según un estudio realizado en Internet no existen pruebas de una campaña coordinada en la red social X para atacar a la Argentina durante la Copa Mundial de fútbol: todo fue una “conversación digital global, espontánea y de gran escala”, y las respuestas de los cibernautas argentinos amplificaron las repercusiones.

Esta investigación, realizada por el laboratorio de política y electoral Inteligencia Analítica estudió 587.907 publicaciones hechas por 325.627 cuentas que, en total, acumularon más de 550 millones de impresiones.

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Los expertos no hallaron evidencia de una coordinación deliberada; aunque encontraron hostilidad hacia la Argentina esta fue, afirmaron, “dispersa y orgánica”.

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El análisis también halló que la mitad de los usuarios estudiados publicó un solo mensaje sobre el tema y que no hubo un grupo de cuentas repitiendo sistemáticamente el mismo contenido.

Un dato importante fue que el mayor número de publicaciones no se produjo durante la final del Mundial, sino al lunes siguiente, cuando la discusión dejó el plano deportivo para trasladarse hacia cuestiones relacionadas, básicamente, con la identidad argentina.