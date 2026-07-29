La FIFA abrió una investigación contra la AFA: qué pasó con la bandera de Malvinas y quiénes son los jugadores involucrados tras la final

La Copa del Mundo 2026 todavía se siente, pero ya no solo por los festejos, sino por los expedientes que empezaron a acumularse en los escritorios de Zúrich. La Comisión Disciplinaria de la FIFA sacó la lupa este miércoles y confirmó la apertura formal de un procedimiento disciplinario contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y contra varios nombres pesados del plantel y del cuerpo técnico de la Scaloneta.

Ahora bien, ¿cuál es el detonante principal que encendió las alarmas internacionales? La icónica y comentada exhibición de una bandera con la leyenda “Las Malvinas son argentinas” después de la victoria agónica frente a Inglaterra en las semifinales disputadas en el estadio de Atlanta, un gesto que para el organismo regulador podría infringir las normativas que prohíben manifestaciones políticas en competiciones oficiales.

De todas maneras, la investigación no se limita a la bandera sobre las Islas Malvinas. La FIFA también abrió un expediente contra la AFA por otros posibles incumplimientos vinculados con distintos partidos del torneo.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Gianni Infantino, presidente de la FIFA

Según informó el organismo, se analizan posibles incumplimientos vinculados con la utilización de eventos deportivos para realizar manifestaciones ajenas al deporte, conductas inapropiadas, episodios de discriminación y agresiones racistas, problemas relacionados con el orden y la seguridad en los estadios, incumplimientos de protocolos, retrasos en el inicio de encuentros, exhibición de mensajes considerados inapropiados y lanzamiento de objetos por parte de espectadores.

Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA

Zlatan Ibrahimovic, furioso contra Leandro Paredes: "Si hubiera estado allí, le habría dado un cabezazo"

La decisión definitiva aún no fue comunicada. La FIFA indicó que los involucrados tendrán la posibilidad de presentar sus descargos antes de que la Comisión Disciplinaria tome una decisión.

Además del expediente contra la AFA, la FIFA inició procedimientos individuales contra algunos integrantes del plantel argentino y del cuerpo técnico. Nahuel Molina, Leandro Paredes y Thiago Almada, junto con el ayudante de campo Roberto “Ratón” Ayala, quedaron incluidos en la investigación por hechos durante la final del Mundial ante España.

También aparece involucrado el futbolista español Gavi, cuyo caso será analizado por posibles conductas antideportivas. Molina y Paredes afrontan cargos vinculados a posibles agresiones, mientras que Almada, Molina y Gavi son investigados por supuestas conductas antideportivas.

La final del Mundial 2026, el partido que enfrentó a Argentina y España

Una vez evaluados los descargos de la AFA, los jugadores y el cuerpo técnico, el comité emitirá una resolución final que determinará si el castigo económico o las sanciones deportivas individuales (como suspensiones por partidos oficiales) terminan de hacerse efectivos. La pelota, ahora, quedó en manos de los tribunales.

Qué dice el comunicado de la FIFA sobre la investigación contra la AFA

Leandro Paredes, integrante de la Selección argentina

La Comisión Disciplinaria de la FIFA informó las medidas adoptadas:

Asociación del Fútbol Argentino

La Comisión Disciplinaria de la FIFA ha iniciado un procedimiento contra la Asociación del Fútbol Argentino por posibles incumplimientos del artículo 13, apartado 2, letra c) (servirse de un evento deportivo para realizar manifestaciones de índole distinta a la deportiva), del artículo 14, apartado 5 (conducta inadecuada), del artículo 15 (Discriminación y agresiones racistas) y del artículo 17 (Orden y seguridad en los partidos) del Código Disciplinario de la FIFA, a la luz de los cánticos y gestos discriminatorios, los retrasos en el inicio de los partidos, el incumplimiento de los protocolos de partido y de seguridad, la exhibición de mensajes inapropiados por parte del equipo y los espectadores, y el lanzamiento de objetos por parte de los espectadores en varios partidos de la selección argentina en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La investigación sobre la AFA es por “servirse de un evento deportivo para realizar manifestaciones de índole distinta a la deportiva”, “conducta inadecuada”, “Discriminación y agresiones racistas” y “Orden y seguridad en los partidos”.

Thiago Almada, uno de los jugadores argentinos investigados por la FIFA

Leandro Paredes, Nahuel Molina, Thiago Almada y Roberto Ayala (Argentina) y Pablo Martín Páez Gavira (España)

La Comisión Disciplinaria de la FIFA ha recibido el informe del procurador en casos disciplinarios y de ética designado, en relación con los incidentes ocurridos durante la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 (España contra Argentina) y, siguiendo la recomendación que figura en él, ha iniciado un procedimiento disciplinario por posibles infracciones del artículo 14, apartado 1, letra i), del Código Disciplinario de la FIFA (agresión) contra los jugadores argentinos Nahuel Molina (dos cargos, uno consumado y otro en intento) y Leandro Paredes (tres cargos), así como contra el miembro del cuerpo técnico argentino Roberto Ayala (un cargo).

Nahuel Molina, defensor de la Selección argentina

Roberto Ayala, integrante del cuerpo técnico de la Selección argentina

Asimismo, se han iniciado procedimientos disciplinarios por posibles infracciones del artículo 14, apartado 1, letra b), del Código Disciplinario de la FIFA (conducta antideportiva) contra los jugadores argentinos Nahuel Molina (un cargo) y Thiago Almada (un cargo), así como contra el jugador español Pablo Martín Páez Gavira (un cargo).

MV/MSS