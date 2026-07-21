Zlatan Ibrahimovic, furioso contra Leandro Paredes: "Si hubiera estado allí, le habría dado un cabezazo"

Con los años, el sueco Zlatan Ibrahimovic, leyenda del fútbol internacional, no pierde la vehemencia a la hora de manifestarse, aún contra sus colegas. Esta vez la víctima fue Leandro Paredes, por el incidente que el argentino protagonizó con jugadores españoles terminada la final.

Fue directo y más: "Paredes puede alegrarse de que no hubiera ningún jugador como yo en el campo. Si hubiera estado allí, le habría dado un cabezazo y me habrían expulsado. Es una falta de profesionalidad por su parte", dijo en Fox Sports, en su rol de comentarista deportivo.

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El sueco les reprochó a los jugadores del actual campeón del mundo por lo que considera un inexplicable pasividad. "No sé qué hacen los jugadores españoles; simplemente miran cómo otro jugador golpea a un compañero", dijo enn el momento de los hechos.

La final del Mundial 2026 entre la Selección Argentina y España se vivió con los dientes apretados. El agónico 1-0 de la Roja en el segundo tiempo del alargue dejó los ánimos totalmente caldeados, y Leandro Paredes no pudo controlarse.

Apenas el árbitro esloveno Slavko Vinčić marcó el final, la euforia de los nuevos campeones se mezcló con cánticos provocativos de fondo, lo que desató la furia del mediocampista de Boca.

Las cámaras capturaron el momento exacto del estallido en el círculo central. Allí, el defensor español Eric García festejaba a los gritos junto a sus compañeros, cuando Paredes irrumpió enojado y lo agarró directamente del cuello..

Lionel Scaloni y Walter Samuel corrieron para intentar calmar las aguas. Pero la situación terminó de desmadrarse cuando el juvenil español Gavi intervino con intenciones de golpear al volante argentino.

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En medio del tumulto, y con Thiago Almada intentando interceder, Paredes reaccionó agarrando de la pechera al jugador del Barcelona y terminó revolcándolo contra el piso.

La furiosa reacción de Paredes no iba a quedar sin sanción: el árbitro tomó nota de las agresiones, informó y lo expulsó con el partido ya concluido.

LT